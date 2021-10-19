以下内容来自 App Annie：

普通上班族每天有多少空闲时间？

假设她下午 6 点下班回家，然后准备晚饭。如果她在晚上 11 点睡觉，那么整个晚上大约剩下四个小时。再加上通勤时间和午餐时间，可以说普通上班族每天只有五个多小时的闲暇时间。

这意味着，在某些市场中，用户可能将所有闲暇时间都花在了应用上。

2021 年第三季度的每日使用应用时长达到新高

我们刚刚发布了 2021 年第三季度的 “应用使用时长” 报告。其中将印度尼西亚列为全球移动化程度最高的地区。印度尼西亚用户每天使用移动应用的时长为 5.5 小时，令人难以置信。值得注意的是，在 Android 手机用户中，美国用户在第三季度的使用时长已达到 4.2 小时的新高，高于 2021 年第二季度的 3.9 小时，英国用户为每天 4.0 小时，高于 2021 年第二季度的 3.8 小时。韩国消费者平均每天在移动应用上花费 5 小时，高于 2021 年第二季度的 4.8 小时。日本用户的平均每日使用时长季度环比增加了 10%，从 4.4 小时增加到 2021 年第三季度的 4.8 小时。在澳大利亚，使用时长比上一季度增长了 15%，达到每天 4.1 小时，因为随着新一轮疫情的发展，在澳大利亚的 2500 万人口中，有一半以上的人在 7 月份进入封闭状态。

这些数字揭示了智能手机在全球消费者的心目中占有主导地位——尤其是发展中国家的消费者。

事实上，巴西、印度和墨西哥在榜单前五名中占据了三个位置（而印度尼西亚和韩国则占据了其余两个位置）。

与此同时，数据还显示，在 16 强名单中有 12 个国家/地区的消费者每天在应用中花费的时间超过 4 小时。与上一季度的 8 个国家/地区相比有所增加。

这与所谓的 “模拟媒体” 形成鲜明对比。电视在独占鳌头 60 年之后，已经黯然失色。一家人围坐在电视机前的光辉岁月一去不复返了。统计数据表明，在 2011 年到 2021 年这十年间，消费者每天看电视的时间从 3 小时下降至 2.5 小时。

显然，如果人们几乎将所有时间都花在应用上，那么就提出了一个问题：是哪些应用呢？

有一款产品脱颖而出：TikTok。根据 App Annie 的数据，在 2021 年第三季度我们监测的三个地区中，TikTok 是下载次数最多的应用。它是唯一一个在全部 9 个国家/地区均位列前 5 名的应用。

该公司自身的数据进一步证明了其主导地位。在 9 月，他们宣布拥有 10 亿活跃用户，这意味着全球有八分之一的人每月都在使用 TikTok。去年，我们预测 TikTok 在 2021 年的月活跃用户数将超过 12 亿，我们有望看到这一预言变为现实。

在其他地方，热门应用是一些常青社交产品（WhatsApp Messenger、Facebook、Telegram）和视频会议工具（Zoom、Microsoft Teams）的常见集合。另一个重要的群体是与新冠肺炎疫情相关的应用——德国的 CovPass、法国的 TousAntiCovid 和英国的 NHS App 等。

随着疫苗的出现，许多国家/地区已经减少了大部分疫情相关限制，因此这些应用在下一个季度中的表现非常值得关注。

像往常一样，“突破应用” 排行榜也很引人注目。该榜单可以衡量季度环比增长数据，而不是下载量的绝对值。也就是说，它揭示的是本季度的最新热门应用。

在美国，Remind: Safe Classroom Communication 是排名第一的突破应用，紧随其后的是移动银行应用 Truist、ESPN Fantasy Sports 和 Peacock TV——受学校复课、足球赛季开始和新的在线视频内容影响。2021 年第三季度，TikTok 是在中国和韩国的突破应用，同时随着假日季临近，购物应用也列入榜单，包括 AliExpress Russia、日本的 SHEIN 和法国的 Blush Mark。

2021 年第三季度，全球人气最高的游戏是什么？

我们还看到了移动游戏领域的重大突破。在全球范围内，《My Talking Angela 2》是热门移动游戏。用户对期待已久的 Outfit7 续集寄予厚望，该公司将其描述为 “朋友模拟”。统计数据表明该应用已经获得成功。

另一款出色的产品是 Freeplay 的超休闲游戏 Count Masters，它在法国、英国和德国的第三季度游戏下载量排行榜上名列前茅。ROBLOX 横扫美国的各大排行榜——成为在全部 3 项分析指标中排名第一的游戏（下载量、用户支出和月活跃用户数），这证明了虚拟世界在移动游戏中的人气。Pokémon UNITE 是韩国下载量排名第一的突破游戏，这对于动作 > MOBA（在线多人竞技）游戏而言尤其令人印象深刻，因为，它于 2021 年 9 月 22 日刚刚推出，仅经过 9 天的时间，它就成为韩国下载量排名第一的突破游戏。