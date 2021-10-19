全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 于今日正式发布 《广告平台综合表现报告》第十三版（简称第十三版报告），对移动广告行业中各家媒体渠道进行排名。这一版中，考虑到 Apple 推出的 “应用追踪透明度” 框架（AppTrackingTransparency，简称 ATT），AppsFlyer 推出业内首创的 SKAdNetwork 指数，为广告主带来隐私新时代下的全新榜单。

Apple ATT 框架给移动广告行业带来了深远的影响。SKAdNetwork 机制还未上线之前，Facebook 是 iOS 端无出其右的常胜冠军，但是，在第十三版报告中，TikTok For Business (简称 TTFB ) 登顶 SKAN 指数实力榜单；在基于授权 ATT 用户的留存指数中，Facebook 向后滑落一位，将桂冠让与 Apple Search Ads。Google 的排位较上一版基本不变，App 安装量在行业内仍然首屈一指，继续紧守 Android 端的阵地。

TikTok For Business 在业内首创的 SKAN 指数实力榜单中一举夺魁

Apple ATT 框架正式上线已六月有余，TikTok For Business 以极强的 SKAdNetwork 适应能力从一众媒体渠道中脱颖而出，以带来高量级、高价值用户的能力，一举夺得 SKAN 指数实力榜单榜首席位，并在规模榜单中排名第五。Facebook 在 ATT 框架推出之后有所失地，取得实力榜单第二名，但仍然由于高量级在规模榜单中排名第一。

AppLovin 在 SKAN 指数实力与规模榜单中均排名第三，Google Ads 在实力榜单中排名第四。虽然 Google 在 iOS 侧并非绝对主导渠道，但仍在 SKAN 指数规模榜单中名列第二。

“ATT 框架对整个移动经济的影响极为深远，而 AppsFlyer 的目标是制作一份精确至极的评分板，将隐私新时代下能够带来更高价值的媒体渠道评级展示给广告主”，AppsFlyer 内容与移动洞察总监 Shani Rosenfelder 表示：“目前，整个行业还在不断调整的过程中，各家媒体渠道需要适应全新的衡量框架，这对他们现有的技术方案提出了巨大挑战，在这样的行业现状下，我们希望能够帮助营销人员选择合作渠道，提供关键参考。

Google 继续引领 Android 端获客，在其他指数榜单也步步紧追

Google 带来的 App 安装量向来在行业内首屈一指，尤其在 Android 端步步为营、攻城略地，与 Facebook 拉开差距。在这一版中，搜索巨头 Google 成为留存指数实力与规模榜单当之无愧的双料冠军，除了赛车游戏榜单以外，Google 在所有游戏与非游戏细分榜单中稳坐头把交椅，其绝大部分竞争优势来自于游戏领域。Google 在第十三版报告中的全球应用安装份额，较上一版增长了五个百分点（即 2021 年 H1 较 2020 年 H2）。

Google 通过量级征服了全球绝大部分地区，在 Android 平台主导的印度、拉美和东南亚等新兴市场掌握绝对优势。虽然 Google 在 Android 侧具有无可匹敌的竞争优势，但在 IAP 指数实力榜单中则略逊于 Facebook，排名第二。不过，IAP 指数非游戏和休闲游戏的实力榜单中，Google 仍然雄踞榜首。

Facebook 虽然是再营销指数榜单长久以来的擂主，但 Google 快步流星，加速缩小差距：在欧洲甚至全球金融榜单中，Google 已经赶超 Facebook 斩获冠军席位。第十三版报告数据显示，Google 全球 App 再营销转化份额，较上一版上涨了三成（即 2021 年 H1 较 2020 年 H2）。

Apple Search Ads 首次摘得 iOS 桂冠，赶超 Facebook

AppsFlyer 数据显示，ASA 在这一版中，成为了留存指数全球实力与规模榜单的首席玩家。ATT 框架生效后，营销人员纷纷转向 ASA 来推广 iOS App，ASA 的流量在七周之内，就超过了上一版报告（涵盖 2020 年下半年）的六成。

ASA 是唯一一个采用确定性归因，且不受制于 SKAdNetwork 的投放渠道。ASA 数据颗粒度足够高，用户量级足够大，因此，虽然每家渠道的运营方式各有千秋，AppsFlyer 仍将同样的统计方法论应用于 ASA，与其他媒体渠道进行比较分析，由此为营销人员提供媒体买量的有益参考。

ASA 大获成功，来源于其在非游戏领域的赢家表现。在东欧、大中华、日韩、拉美、中东、北美以及西欧共七大地区的生活文艺榜单中，ASA 排名榜首。在游戏领域 ，ASA 获得实力榜单第三和规模榜单第四的好成绩，对比上一版报告，ASA 的排位分别是第六与第八。ASA 在游戏领域的突出表现，源于它在日韩、中东、西欧以及北美休闲游戏实力榜单排名 No.1 的实力。

IAP 指数中，ASA 的表现也毫不逊色，引流高量级、高价值用户，快步赶超 Facebook，成为全球 IAP 指数实力与规模榜单首席赢家，在非游戏榜单取得第一名，游戏榜单取得第二名。

报告采用的方法论：AppsFlyer 广告平台综合表现报告一共对 623 家媒体渠道进行评级，涵盖 1.7 万多个 App，共计 330 亿安装。为保证 SKAN 指数的数据精准度，AppsFlyer 拉取 8 月 1 日至 9 月 30 日的 SKAN 数据，涵盖 3000 多个 App，共计 1.5 亿数据回传。