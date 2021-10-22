近期，全球能源短缺的话题异常火热。世界各国的能源价格不同程度在上涨，覆盖全球的能源短缺风暴悄然来袭。欧洲天然气库存创新低，能源价格成倍翻涨，英国爆发 “汽油荒”，美国上调电价并开始提高煤炭发电量，印度则部署定期停电计划。

由能源短缺引发的各种连锁反应逐渐发酵，并对家庭用电、作业用电等特殊的用电场景持续发挥着影响。这个冬天 “有点冷”，移动储能技术、新能源再生技术以及能源的使用效率问题，越发成为全球社会关注的焦点。

10 月 21 日，《最美中国》第六季媒体发布会在北京举办，便携式储能企业正浩 EcoFlow 发布具有超大电池容量、超大功率输出、支持太阳能充电的移动储能产品德 DELTA Pro，展示产品在应急用电、户外用电等场景下的超强性能和显著效果。

全球能源短缺 移动储能成为刚需

移动储能作为家庭供电的应急储备，成为当下的一种合理选择。移动储能，是内置锂离子电池、自身可储备电源的便携式储能电源，类似于大型充电宝。它具有便携简便、无噪音、大容量大功率、可同时输出交流及直流电、适配性广泛等优点，能够高效应对各种应急用电的需要。

面向家庭场景，在停电之时，移动储能能够保障家庭电器如烧水壶、冰箱、电饭煲能够稳定工作，是家庭应急用电的有力保障。目前，储能电源已被广泛应用于移动办公、户外作业、通讯设备、应急抢险等多个领域。安全便捷、清洁环保的移动储能正成为大众户外用电的主要方案。

正浩 EcoFlow 发布德 DELTA Pro 助力绿色能源转型

作为一家专注于移动储能产品研发、生产与销售的高新科技企业，正浩 EcoFlow 一直践行环保原则，致力于为全球用户提供清洁普惠的用电方式，加速清洁能源在全球范围的普及，实现更友好、更便捷、更普惠的清洁用电目标。

目前，正浩 EcoFlow 通过持续的技术研发和产品创新，打造了一系列便捷、易用、低碳的移动储能产品及其配件。睿 RIVER 系列和德 DELTA 系列移动储能电源因出色的供电性能、便捷的用电体验及可持续的清洁能源供电属性，备受海内外用户的喜爱。

为满足更大场景和更大容量的用电需要，正浩 EcoFlow 最新具有超大电池容量、超大功率输出、支持太阳能充电的移动储能产品德 DELTA Pro 也在《最美中国》发布会中同步发布。该产品具备 3.6kWh～14.4kWh 可拓展的超大电池容量。在输出功率上，额定 3600W 交流电输出，可通过 X-Boost 智能逆变技术实现最大 4500W 输出，可支持市面上 99.99% 的设备使用。同时，该产品支持 2200W X-Stream 快充，支持最高 3400W X-Stream 交流电和太阳能双重快充技术，进一步提升充电速度。同时，产品还支持最高 1600W 太阳能充电。

在能源短缺潮、碳中和、户外生活兴起等诸多趋势交织的历史当口，正浩 EcoFlow 将坚持创新技术研发，打造一个横跨户外旅行、家庭储能、行业应用以及公用领域应用的全球移动储能领先品牌，不断助力清洁能源发展，让移动储能产品发挥更大的社会价值。