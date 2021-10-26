根据 App Annie 最新发布的《假日购物季将在亚太地区移动市场再迎热潮》，其预测了 2021 第四季度亚太地区各国的移动购物时长增长情况，亮点包括:

2019 年的阿里巴巴双十一购物节单日商品交易总额（GMV）接近 400 亿美元，我们预计今年的 GMV 总额将是 2019 年的两倍，大约达到 850 亿美元。

在 2021 年购物高峰期（2021 年第四季度），日本购物者预计将在购物应用中花费 3 亿小时。相比之下，2018 年第四季度日本购物者的购物应用使用时长为 2 亿小时——仅在三年内就增长了 33%。

韩国用户购物应用的使用时长从 2018 年第四季度的 1.6 亿小时左右增加到 2021 年第四季度的约 2 亿小时——增长了 25%。

以下是详细内容：

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十年来，移动购物习惯一直在稳步养成，这得益于智能手机普及率的提高、更快的移动数据网络速度，当然还有更精明的移动零售商。

亚太地区的消费者正在引领这种购买行为的变化。他们的购物热情在与假日季活动相关的数据中表现得尤为明显。

App Annie 的最新数据显示，亚太地区各国的移动购物时长显著增加。例如，我们的预测数据显示，在 2021 年购物高峰期（2021 年第四季度），日本购物者预计将在购物应用中花费 3 亿小时。相比之下，2018 年第四季度日本购物者的购物应用使用时长为 2 亿小时——仅在三年内就增长了 33%。

韩国用户的移动购物时间较短，但相应数字仍然呈上升趋势。我们的数据显示，韩国用户购物应用的使用时长从 2018 年第四季度的 1.6 亿小时左右增加到 2021 年第四季度的约 2 亿小时——增长了 25%。

虽然移动商务在全球范围内都呈现上升趋势，但区域性假期仍然影响着亚太地区特有的增长和季节性特征。双十一就是中国主要的一个的购物狂欢节。 2020 年，该活动已经延伸到 11 月 11 日之外，促销活动会从 11 月 1 日持续到 11 月 12 日午夜。

双十一（光棍节）是一个相对较新的现象——据报道，它始于 1993 年，起初只是大学生群体的一个玩笑——但现在已经变成全民性节日。这主要归功于中国的阿里巴巴集团，将这个节日变成了一场盛大的年度购物狂欢。

2019 年的双十一购物节单日商品交易总额 (GMV) 接近 400 亿美元。我们预计今年的 GMV 总额将是 2019 年的两倍，大约达到 850 亿美元。

2020 年双十一购物节的总成交额约为 750 亿美元，但其中约 540 亿美元是在活动开始的前 30 分钟内成交的。在移动领域，这相当于大家都在排队成为第一个进入商店的人。

看点

移动购物始终呈现上升趋势，但尚未完全成熟，仍有大量增长空间，也有新趋势出现的空间。例如，截至目前，Queenit 应用在今年的韩国突破购物应用排行榜中名列前茅。

关于 Rapport Labs 的热门产品，值得关注的是，它针对的是中年女性，而非年轻消费者，并且在发布的第一年就产生了巨大的吸引力。这足以吸引投资者的关注，SoftBank Ventures 领投了价值 55 亿韩元（500 万美元）的一轮融资。

在韩国，Queenit 抵御了移动电子商务市场领导者 SHEIN 的挑战（排名第三）。但在其他地区，该应用仍然占据主导地位。SHEIN 在日本的突破性购物应用排行榜中名列前茅。这是该产品的另一项瞩目成绩，也使 Shein 成为全球最大的在线时尚公司，还有部分要归功于仅在 2021 年上半年，SHEIN 在 iOS 和 Google Play 上的应用下载量就达到了 7600 万次。