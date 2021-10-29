根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2021 年第 3 季度，欧洲用户在 App Store 和 Google Play 上的付费同比增长 21% 至 46 亿美元，达到同期全球移动市场总收入（337 亿美元）的 13.6%。（说明：收入数据包括应用内购买、订阅或会员服务，不包括广告收入，且不包括第三方安卓渠道）

以下为详细内容：

欧洲移动市场收入和下载量

在欧洲移动市场，2021 年第 3 季度苹果 App Store 贡献了超过 24 亿美元的收入，同比增长 20%。与此同时，来自 Google Play 的收入超过 21 亿美元，同比增长 23.5%。

总体而言，在今年第 3 季度，来自 App Store 的收入占欧洲移动市场总收入的 53%，Google Play 占 47%。

下载量方面，2021 年第 3 季度欧洲 App Store 和 Google Play 共获得 64 亿次，同比下降 3%。

与全球市场一样， 欧洲地区来自 Google Play 的下载量显著高于 App Store。在今年第 3 季度，Google Play 在欧洲移动市场的总下载量达到 47 亿次，同比下降 4%。App Store 贡献了 17 亿次下载，与去年同期持平。

总的来说，Google Play 贡献了欧洲移动市场 73.2% 的下载量，App Store 占 26.8%。

欧洲市场主要国家排名

2021 年第 3 季度，英国移动市场的收入超过 8.94 亿美元，同比增长 21.4%，成为欧洲收入最高的市场。德国以 8.39 亿美元排名第 2，相较去年同期增长 17%；法国以 4.89 亿美元排名第 3，同比增长 14.6%。土耳其市场收入激增 80% 至 2.34 亿美元，跻身欧洲市场前五。推动土耳其移动市场收入增长的主要产品为腾讯《PUBG Mobile》、Garena《Free Fire》和字节跳动 TikTok。

在苹果 App Store 上，英国同样是欧洲收入最高的市场，贡献了 5.83 亿美元，约占欧洲 App Store 总收入的 24%。在 Google Play，德国是欧洲地区收入最高的市场，贡献了 4.54 亿美元，占欧洲 Google Play 总收入的 21%。

下载量方面，俄罗斯是欧洲最大的市场，在今年第 3 季度获得 14 亿次下载，同比下降约 1%。土耳其以 8.19 亿次下载排名第 2，同比下降 6.6%；英国以 5.73 亿次下载排名第 3，同比下降 7.4%。

在 Google Play，欧洲下载量最高的市场同样是俄罗斯，第 3 季度获得 11 亿次下载，占欧洲 Google Play 总下载量的 23.8%。而在苹果 App Store，英国是下载量最高的市场，贡献了 3.12 亿次下载，占欧洲 App Store 总下载量的 18.2%。

欧洲地区热门移动应用

交友应用 Tinder 以 1.05 亿美元应用内购收入，位列 2021 年第 3 季度欧洲移动应用 (非游戏) 收入榜榜首；Disney+和 YouTube 分列第 2 和第 3 名。

TikTok 以 2420 万次下载位列第 3 季度欧洲移动应用 (非游戏) 下载榜榜首；Facebook 旗下 WhatsApp 和 Instagram 分列第 2 和第 3 名。

欧洲移动游戏收入和下载量

第 3 季度，欧洲玩家在移动游戏上的付费达到 28 亿美元，同比增长 16.7%，占欧洲移动市场总收入约 60%。

虽然在全球范围内，App Store 移动游戏收入领先于 Google Play，但在欧洲，情况则与此相反。第 3 季度，欧洲地区 Google Play 游戏总收入超过 16 亿美元，同比增长 14.3%；而 App Store 游戏总收入超过 11 亿美元，同比增长 10%。

总体而言，在欧洲移动游戏市场，Google Play 贡献了 58.3% 的收入，App Store 占比为 41.7%。

德国是欧洲地区 Google Play 收入最高的游戏市场，第 3 季度玩家付费达到 3.66 亿美元；英国则是欧洲 App Store 收入最高的游戏市场，贡献了 2.69 亿美元。

2021 年第 3 季度，欧洲地区移动游戏总下载量为 28 亿次，同比下降 3.4%。其中，23 亿次下载量来自 Google Play，与去年同期持平；App Store 手游下载量为 4.88 亿，同比下降 9%。总体而言，来自 Google Play 的手游下载量占 82.4%，App Store 占 17.6%。

欧洲地区热门移动游戏

2021 年第 3 季度，《PUBG Mobile》在欧洲市场吸金超过 1 亿美元，同比增长 56.7%，位列欧洲手游畅销榜榜首。Moon Active《Coin Master》和 FunPlus《State of Survival》分列榜单第 2 和第 3 名。

Tap2Play 超休闲游戏《Count Masters》以 1600 万次下载位列第 3 季度欧洲手游下载榜榜首。Tap2Play 旗下另一款超休闲游戏《Fidget Toys Trading》排名第 2， Outfit7《My Talking Angela 2》位列榜单第 3 名。Pokemon Company 于 9 月 22 日推出的新游《Pokémon Unite》跻身榜单第 9 名。

去年第 3 季度，由于受到新冠疫情和封锁的影响，欧洲移动市场的表现整体上和全球趋势保持一致。与 2020 年大幅增长的下载量相比，2021 年欧洲移动市场的下载量有所下降，但收入保持增长，表明用户越来越倾向于使用移动设备进行购物、健身、娱乐等。与此同时，虽然游戏仍欧洲移动市场总收入最高的分类，占移动市场总收入 60%，但比重相较 2020 年第 3 季度略微下滑 (63.6%)；在全球市场，2021 年第 3 季度移动游戏的收入占比为 66.7%。

注：Sensor Tower 的收入预估不包括应用内广告，或者网约车，订餐，网购等通过第三方支付渠道产生的收入；税收和退款不在预估数据中体现。数据也不包括中国和其他地区第三方安卓市场。