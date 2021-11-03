据知情人士近日指出，马来西亚综合汽车电商平台Carsome正寻求明年于美国上市之前进行一轮 2 亿美元规模的 pre-IPO 融资。消息人士称，Carsome 已与一家顾问就此计划展开了合作并很有可能在未来几周内敲定。不过，消息人士也表示，该计划也正在审议中，相关资金规模和时间规划很可能会发生变化。

我方驻东南亚团队动点国际（TechNode Global）已向 Carsome 就此事发出质询，但目前尚未得到该公司回复。

今年 7 月份时，Carsome 通过对澳大利亚上市汽车门户网站 iCar Asia 股份的收购成为了马来西亚的首家独角兽企业。随后，至 9 月份，该公司又宣布获得一轮 1.7 亿美元规模的 D2 轮融资。此轮融资后，Carsome 的估值从 10 亿美元提升到了 13 亿美元。

成立于 2015 年的 Carsome 目前是东南亚最大的综合汽车电商平台。不过，该公司的目标并不止于此。Carsome 创始人及 CEO Eric Cheng 在接受本栏目采访时曾表示，他更希望能够把 Carsome 打造成一个闭环的生态系统，成为东南亚最大的数字化汽车集团——“无论购买、销售、还是对汽车的售前售后服务，用户都能够使用我们的产品，而 Carsome 是作为一个品牌来满足这些需求。”

根据 Carsome 向本栏目提供的数据，其平台上的二手车交易量已达到每月 1 万辆左右，年交易额有望在今年突破 10 亿美元。

值得一提的是，在 Carsome的 D2 轮融资中，Carsome 的首席财务官透露正考虑在未来 12 个月内于美国上市，并正在与一家空白支票公司的保荐人进行谈判。

而在今年 6 月份时，彭博社曾报指出 Carsome 正寻求以 20 亿美元估值于美国 SPAC 上市。同时，报道称该公司也正进行一轮 1.5 亿美元规模的 pre-IPO 融资。结合本次消息来看，Carsome 的上市目标显然正在按计划达成。