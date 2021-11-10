动点出海获悉，印度 D2C 美妆个护品牌 MyGlamm 的母公司 Good Glamm Group 已于近日宣布完成一轮 1.5 亿美元规模的 D 轮融资。融资后，Good Glamm Group 的估值提升至了 12 亿美元，并以此成为印度今年以来的第 35 家及 D2C 领域中的第 2 家新晋独角兽企业。

据了解，这轮融资由 Prosus Ventures 和华平投资联合领投，Alteria Capital 及该公司现有投资者欧舒丹、亚马逊等参投。Good Glamm Group 表示，将利用这笔最新资金推进产品研发，加速其线下规模扩张。此外，该公司也透露接下来将会进一步提升旗下内容品牌的创作及运营能力。

今年 3 月份时，MyGlamm 曾获得一笔 2400 万美规模元的 C 轮融资。在这轮由 Ascent Capital、亚马逊和 Wipro Consumer 联合领投的融资中，该公司的估值为 1 亿美元。值得一提的是，本次也是亚马逊对印度 D2C 领域的首次投资（MyGlamm 的产品在亚马逊印度上有售）。

MyGlamm 是一个成立于 2017 年的印度 D2C 美妆品牌，其背后的运营公司名为 Sanghvi Beauty and Technologies。据了解，该品牌旗下拥有 800 多个产品类别，在印度的 70 多个地区拥有超 3 万个线下销售点。

今年 9 月份时，MyGlamm重整了公司的业务架构，将其电商品牌（包括被收购的电商品牌）及内容营销业务线纳入了同期成立的 Good Glamm Group 母公司中。目前，除 MyGlamm 品牌外，Good Glamm Group 旗下还拥有高端母婴电商品牌 MomsCo（于今年 10 月份收购而来）、数字媒体平台 ScoopWhoop（同在今年 10 月份收购而来）、针对女性群体的数字媒体平台 POPxo（于去年 8 月份收购，该公司也曾获得 OPPO投资，而本次也是 OPPO 在印度的首次投资）、带货营销平台 Plixxo、以及母婴社区 Baby Chakra。

据 Good Glamm Group 透露，该公司正计划在今年年底之前针对 D2C 美妆个护品牌达成另外四家收购。作为结果，Good Glamm Group 在今年的斥资收购规模将达到 2.7 亿美元左右。

另一方面，也有消息指出，Good Glamm Group 也正计划于其 2023 至 2024 财年内于国内上市。

如本栏目此前强调，现阶段，印度 D2C 领域迎来了一段相对明显的爆发时刻（当然全球范围内来看也是如此）。从 D2C 品牌到 D2C 投资运营机构，今年以来，资本市场正在更加频繁地向其中的印度企业伸出橄榄枝。

有人士表示，至 2025 年，印度 D2C 领域的市场规模预计将达到 1000 亿美元以上。