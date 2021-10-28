动点出海获悉，印度保险科技初创公司 Acko 宣布已于近日完成一笔 2.55 亿美元的融资。这轮融资由 General Atlantic 和 Multiples Private Equity 联合领投，CPPIB、Lightspeed Growth 及其现有投资者 Intact Ventures、Munich Re Ventures 参投。融资后，Acko 的估值从上一轮的 5 亿美元提升到了 11 亿美元，该公司也因此成为印度今年以来的第 34 家新晋独角兽企业。

目前，Acko 获得的总融资金额已达到 4.5 亿美元。其上一轮融资为去年 9 月份时发生。该轮 6000 万美元的 D 轮融资由 Munich Re Ventures 领投，其现有投资者亚马逊、RPS Ventures、Intact Ventures 等参投。

成立于 2016 年的 Acko 是一家数字保险服务商，其主要服务产品为面向驾驶员群体的小型汽车保险险种。此外，该公司也提供员工医疗险和设备保护险。据悉，Acko 与多家公司展开了分销合作关系，其中包括亚马逊、MakeMyTrip（出行服务预订平台）、Ola（共享出行平台）、Bajaj Finance（保险平台）和Urban Company（零工家政服务平台）。Acko 表示，其平台积累已有超 7000 万规模的客户，并且通过与当地外卖巨头 Swiggy 和 Zomato 等公司的合作覆盖了该国近 100 万零工群体。

针对这笔最新资金的用途，除了对现有车险险种深度的继续提升，Acko 表示也计划用来扩大其医疗保险产品的服务范围，并在技术、产品和数据科学方面招聘更多人才。

值得一提的是，本周早些时候我栏目曾报道指出，印度家装平台 Livspace 正在洽谈一轮独角兽轮的融资。不过，由于该谈判尚未结束，Acko 也就取而代之成为印度科创领域今年来继二手车电商及汽车导购网站CarDekho之后的最新独角兽企业。

另一方面，Acko 也是今年以来印度新增的第二家保险科技独角兽。今年 1 月份时，Digit Insurance 通过2亿美元融资成为估值 34.7 亿美元的独角兽企业（并且也是印度今年的首家新晋独角兽）。