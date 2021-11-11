后疫情时期，在线教育环境和习惯已养成，K-12 PC 成为孩子学习成长的强需求。2021 年 7 月，教育部出台 “双减” 政策，多年来急速扩张的 K-12 教培市场受到冲击，大量教培机构面临转型，K-12 学生课外学习新环境也开始形成。继 2020 年发起 K-12 消费者洞察研究之后，IDC 近日发布 2021 年《K-12 智能消费终端市场洞察报告》，聚焦教育新政和新环境下，K-12 电子设备市场用户需求及偏好变化。

“双减” 后的 K-12 学生和家长

“双减” 后，K-12 孩子参加线下课外培训减少，未来计划更多使用电子设备线上学习。

“双减” 政策规定，校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训，给教培机构带来严重打击，不少中小型教培机构被迫裁员、倒闭。IDC 调研结果显示，“双减” 政策发布后，K-12 学生平均参加课外培训机构的数量从 1.9 个下降到 0.7 个，未参加任何教育机构的学生占比从 6% 陡增到 56%。

教培市场冷却的同时，中高考竞争依旧火热。中考方面，中考分流制度在全国逐步推行，将推行普通高中和职高 1:1 的录取比例；高考方面，“公办高中不允许招收复读生”、“高校将关闭专升本通道” 等新政发布，收紧了考生升学的入口，让学生感到 “压力山大”，也让家长焦虑倍增。面对目前激烈的升学竞争压力，“双减” 后，仅 1 成家长表示，计划取消 K-12 孩子的课外学习，而超 6 成家长表示会重新安排孩子的课外学习。

为应对新冠疫情而采取的居家办公、在线学习形式，在后疫情时代得以延续，K-12 学生和家长已普遍适应线上课程的方式，参与调研的家长中，59% 表示在减少孩子课外培训的同时，会为孩子提供更多的学习途径（如使用电子设备），激发孩子自我学习能力。

K-12 用户想要什么样的电子设备

K-12 家长选择电脑时，对移动便携性、护眼功能、家长管控功能更关注。

IDC 调研结果显示，对于孩子学习使用的电子设备，家长偏向于平板、笔记本和台式电脑。在为孩子选购电脑时，家长最关注设备使用的控制功能，可以对孩子的使用情况做监督，避免孩子沉迷网络、游戏是家长最关注的使用管理内容。此外，由于孩子电脑需要安装课程软件和专业学习软件，电脑系统软件的兼容性也很重要。从家长反馈来看，目前给孩子使用的电脑，最希望在屏幕护眼功能、屏幕触控、运行速度等配置上做提升。此外，我们还了解了家长对于 “K-12 专属电脑必要性” 的态度：由于孩子与家长共用电脑不方便和孩子的个性化需求等原因，超 4 成家长认为 “为孩子购买专属电脑非常必要”；在大龄孩子中，这一比例超过 6 成。

K-12 不同使用场景下的选购关注点

不同使用场景下，K-12 家长对 PC 功能配置的选择有所不同。

在轻度使用场景下，如做作业、查资料等，家长更关注电脑的软件创新性，如儿童/青少年模式、内置资源等，占比达到 54%。而重度使用场景下，如游戏、编程等，对电脑的配置更加关注，占比达到 53%，此外还会关注处理器型号。

IDC 中国消费者研究分析师王荣璇认为: “‘双减’ 政策的推出，在短期内对消费电子市场有一定正向影响。从长期来看，家长和孩子对电子设备的选择会更多与软件及使用场景相融合。随着中国教育改革制度进一步深化，K-12 家长的教育观念正在逐步分化，新成长起来的 K-12 孩子具备更为丰厚的物质基础和消费个性，他们是天生的电子设备活跃群体，孩子在消费市场的声音也将得到更多尊重。在电子产品消费方面， K-12 未来依旧是中国消费电子市场最具潜力的群体之一，整个市场也会更加多样化，出现多种分层。深度了解和把握 K-12 用户需求及偏好，或成为电子设备厂商加速教育市场布局的新机遇。”