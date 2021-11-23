新冠大流行突显出数字技术和转型的重要性，联合国秘书长古特雷斯曾呼吁，在世界共同寻求从新冠大流行中更强有力地复苏时，我们可以减少数字技术的有害影响，并释放其作为真正的均衡器和推动者的力量。

11 月 16 日，BEYOND 线上大会上，来自联合国秘书长技术问题特使办公室高级项目官员 YuPingChan 女士，联合国开发计划署首席数字官罗伯特·奥普，联合国项目事务厅科技和创新全球负责人乔纳斯·斯文森及联合国大学澳门研究所所长黄京波，就联合国如何利用技术促进实现可持续发展目标，完成了联合国系统内技术领袖之间的一场精彩对话。

数字合作路线图

众所周知，技术对于实现可持续发展目标具有变革性作用。联合国作为一个组织，如何更好地利用技术助力来实现可持续发展目标。据估计，截止到 2030 年撒哈拉以南非洲地区将创造 2.3 亿个数字工作岗位，将增收 1200 亿美元。

YuPingChan 表示，联合国有责任确保它所施展的技术从根本上能够助力可持续发展目标的实现，但过往经验和新冠疫情让大家认识到技术尤其是数字技术在生活中无处不在，但是许多人没有赶上数字革命的列车，仍有 38 亿人没有使用互联网。而且在新冠疫情之下，全球三分之一的儿童因为没有互联网无法接受教育。

因此在实现可持续发展目标的过程中，不仅要考虑技术的变革潜力，还要考虑到很多人实际上需要技术实现基本的可持续发展目标，比如健康和教育，这确实需要联合国内部以技术为导向，更好地团结在一起，共享技术成果，携手应对挑战。

“比如网络犯罪的数量增加。随着数字技术的发展，儿童和妇女受到的网络侵害增多，这些问题都需要我们正视，这也是可持续发展目标的影响，所以我们联合国内部决心以更加团结的方式来实现这一目标，准确来说就是通过卫生局局长提出的数字合作路线图，这一路线图提出了第二代愿景，那就是为所有人提供一个更加开放自由和安全的移动数字未来，它在通用无线联网、数字人权、数字能力建设、数字包容等领域提出了非常具体的行动指南，这些都是为了让我们在应对技术挑战的同时从中获益。联合国总部的技术特使办公室正在围绕这一愿景，与所有利益攸关方以及联合国的所有部门进行协调。”

其中，数字能力建设是落实数字合作路线图的重点。相关团队会关注接下来的动态，例如秘书长最近发布的共同议程，列出了一个全球数字契约，这是一场多利益相关者的聚集。“不仅是政府还包括私营部门、民间团体，弄清楚我们想要的数字化未来的关键原则是什么，看看有没有我们都能达成一致的某种承诺和保证来实现这一全球契约，并且弄清楚我们究竟怎样才能为全世界的人们和社区服务，因此这也是联合国作为此类全球讨论召集人的另一个领域，这些讨论是目前迫切需要的。”

包容性数字转型

技术是当今发展的重要组成部分，技术世界的改变，正在影响全人类，无论你身处何处，技术正在给现实世界带来各种各样的改变。

作为联合国的发展部门联合国开发计划署的一员，罗伯特认为确实需要考虑如何与联合国的合作伙伴面临的挑战保持相关性，“我们主要与世界各地的政府和社区开展合作，我们在 170 个国家设有办事处，与当地合作伙伴共同努力，确保他们如何更好地实现可持续发展目标，在这些方式中理解持续变化的环境，使用新的工具，这也是联合国开发计划署开展数字化转型工作的原因之一。”

数字转型既涵盖联合国工作的内部系统、数字核心，也包括联合国正在改变的方式以及需要改变的方式，重新思考相关的项目从而影响其合作伙伴，这就使得许多不同的数字反应在全球范围扩散，比如小型生产商的区块链，可追溯性跟踪类型的应用程序、高级分析。即使在新冠疫情之前，这些例子已经有迹可循，新冠疫情出现后联合国开发计划署看到了进一步的爆炸式增长，作为一个转型数字团队，其正在研究如何利用这些力量以及如何应对随之而来的挑战。

在联合国项目事务厅负责基础设施创新的乔纳斯也认为推动这一进程的数字化和平等十分重要。他表示，技术不等同于数字化，它还涵盖许多其他东西。“美国国家海洋与大气管理局的数据表明，一场飓风登陆北美可造成高达 210 亿美元的损失，因此当涉及到基础设施时，我们也需要实施新技术在建立和维护基础设施方面有所创新，从而应对我们现在所面临的新挑战，当前的应对措施指明我们都意识到气候变化带来的挑战，因此对我们所有人来说技术是一项重要的任务，我们很早就采用技术来助力协调政策框架，确保有试验台用以验证世界各地的研究人员和大学创造的新事物。”

召集人和支持者

在多数情况下，联合国开发计划署收到合作伙伴的请求为其提供某种支持。作为一个数字转型团队，当新冠疫情来袭，罗伯特团队的工作便是快速反应，迅速应对这些国家在这些新领域的探索。团队负责在各国之间进行快速的知识分享，这些国家采用的方法、技术非常相似，将他们联通起来确保他们能够相互学习，在某些情况下快速地寻找技术专家，这样罗伯特团队就可以找到咨询师或供应商在现场提供所需的帮助。

“团队中的技术人员能够参与其中，亲力亲为去查看这些平台，然后在涉及更多政策的情况下，一直在努力支持政府的数字战略构想以及他们自己的国家级数字生态系统的数字战略。这实际上是关于我们如何支持整个国家使用数字技术的统一战略层面，联合国开发计划署好比一架桥梁，一端是政策，另一端是现实，现实就是具体的执行。” 罗伯特如是说。

乔纳斯也表示自己的部门重视项目执行。“如果单凭借我们目前的所知的一切，有些问题很难解决或达成共识，因此我们需要从根本上推动研发和创新寻求解决方案。目前我们已经推出了一个创新中心项目，这个项目结合了不同国家和市场的不同技能。我们创造了交叉领域，如果你看到我们的创新中心你就会发现我们有一家初创公司使用人工智能来预测马尾藻的登陆时间，马尾藻危害人类健康，对基础设施也会产生负面影响。另一方面我们还有一支队伍位于瑞典的中心沿海地区，他们把海藻提取到分子水平，从中提取食物分子、药品、化妆品，诸如此类。通过促成他们会面我们现在有了危险海藻的供应来源。虽然它很危险，但也包含很多有价值的物质，因此在这两个地方收集这些物质都能提供和产生价值，我认为这不仅是联合国项目事务厅的职责，从更广泛的视角来看，我们的业务涵盖如此多的地方，联合国整体处于非常有利的地位，能够识别并应对挑战。我确信我们能够吸引人才找到解决方案。”

未来战略方向

谈及这样的宏观话题，乔纳斯分享了现在联合国项目事务厅预见的两条主要路线：其一是内部路径，基本上就是在他们的内部流程中运用创新和技术以实现联合国系统之外要求的规范，“在某种程度上这或许可以是一种提前实施以及联合创新”；其二是外部路径，利用他们确定的技术提出的解决方案更倾向于为客户实施项目，比如他们创建的一个名为 S3i 的沙盒环境。

在联合国框架内，项目事务厅可以在采购等方面发挥稍微不同的作用，“我们可以和新的实体建立伙伴关系，这让我们基本上可以实地测试解决方案。我们希望达成的目标是联合国能够广泛采用这种测试平台，这样我们可以作为一个整体在需要的地方实现解决方案，而不是等待别人来做”。

罗伯特表示开发计划署谈的也是两条路线，实际上他们想做的是创造一个能为人类和地球服务的数字化世界，但是这里他们也有两个领域，一个是内部领域，一个是外部领域。在内部，继续进行开发计划署已经启动的转型工作，在其所拥有的各种形式的服务交付系统之中，改善数字核心确保内部系统适合支持组织未来的发展。

“外部的话，我们主要关注两个领域：一是确保联合国开发计划署参与的诸如气候变化、可再生能源、性别问题、妇女经济赋权、消除贫困等这些领域中，采用一种战略性数字方法去解决问题，这样我们实际上能够通过使用数字技术实现更好更有效的发展；第二个领域是我们如何真正与合作伙伴合作，真正创造包容性的全社会的数字转型，包括从政策、战略和规划的各个方面，到底是数字架构的基本部分还是需要到位的基础设施，因此在这个领域里我们不仅仅关注如何引入技术，如何为人民提供更好的福利，这当然是其中的一个部分，更要关注我们如何应对那些挑战。”

伙伴关系不可或缺

在数字领域，为了应对数字挑战，联合国需要政府、私营企业、科技巨头、民间组织和个人参与进来，并以身作则，建立伙伴关系。

罗伯特认为，数字转型之于整个社会，本质上是个多方利益相关者问题，意味着必须考虑到民间团体、商业生态系统。“在很多情况下，现有的创业或创新生态系统，人们的数字素养的一般水平，以及政府和监管框架等，说明这确实是一个需要追求多方利益相关者的平台，否则它就会非常不对称。”

他认为另一个因素是大家需要数字技术却又不可能成为主要平台的制作者和开发者。所以尤为重要的是，要想办法建立这种创新，在私营部门、学术界、民间团体以及其他领域建立创新的伙伴关系，把这些部门聚集到一起。“因为很多事情可能传统上是在部门内部完成的，但是数字技术和可持续性的交互给我们提供了横跨它们的桥梁。这就方便在一些交叉领域共同从全球政策的角度来探讨这个问题，研究真正面临的问题。所以在涉及数字技术时从合作关系视角看问题非常重要。”

乔纳斯对此表示了赞同并认为联合国项目事务厅作为促进者可以发挥非常重要的作用，“把人们带到谈判桌上增加横向的桥梁，我们同样需要纵向的梯子，因为这不仅仅是有新解决方案的初创公司，它们属于这个难题的一部分时，我们还将需要中小企业以及大型跨国公司团结在一起，在我们能够把所有这些元素结合到一起之后，也许会有一个真正的解决方案”。

结语

联合国正在研究如何定义数字包容，一个数字包容的社会，所有部门和弱势群体中的人们都可以充分利用互联网。

当然，这也推动了联合国内部接收新一代拥有各种技能观点和思维方式的人。随着时间的推移，联合国内部所有机构都将需要掌握新技能、熟悉数据领域、理解技术系统的人。在致力于建立全球数字契约的过程中，联合国需要听取每一个人的意见，听取他们认为政府、私营部门和民间团体在大众希望的数字空间的未来愿景方面达成一致同意的关键是什么的意见。

“大众能够参与联合国的工作，不仅事关联合国更关乎每一个人。因此在未来一年左右的时间里在秘书长提议的 2023 年 9 月全球数字契约之前，部门将开展磋商和公众包容性工作，那么这种公开的公共磋商过程我认为将会继续下去，这是一个非常好的参与决定你希望看到的数字未来的关键问题的方式。”YuPingChan 如是说。

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