在收获了NoBroker 和 Spinny 之后，本周，老虎基金又迎来第 3 家印度独角兽。

动点出海获悉，印度在线投资平台 Upstox 已于近日获得一笔由老虎基金提供的 2500 万美元融资。融资后，Upstox 提升到了 34 亿美元左右，以此成为了印度今年以来的第 40 家独角兽企业以及老虎基金在今年投出的第 18 家印度独角兽。

此前，Upstox 曾在 2019 年时也曾获得过老虎基金的投资，并且投资金额同样为 2500 万美元。

有知情人士强调称，最新的这笔 2500 万美元的融资很有可能是 Upstox 正在进行的 1.5 到 2 亿美元融资的一部分。而在获得这笔 2500 万美元融资后，Upstox 的估值也超过了其竞争对手Groww。据悉，Groww 曾在今年 4 月份迈入独角兽行列，目前估值为 30 亿美元。值得一提的是，老虎基金同样也是 Groww 现有投资者兼独角兽轮领投方。

Upstox 成立于 2008 年，起初是一家名为 RKSV Securities 的自营交易（proprietary trading）公司。到了 2012 年，该公司推出了 Upstox，并以此涉足了零售经纪（retail brokerage）业务（并且也是 Upstox 目前的主营业务，因而从这一意义上来说，Upstox 符合独角兽企业的准入标准，即成立十年内估值达到 10 亿美元以上）。目前，Upstox 提供的零售经纪服务包括在线股票投资、投资咨询、共同基金投资、期权交易等方面，其用户来源主要为当地年轻群体及首次投资者。

据介绍，Upstox 的平台上现已有 600 万注册用户。该公司表示，希望在明年 3 月份把这一数字提升到 1000 万。

有媒体称，此前，Upstox 也曾考虑过在美国进行 SPAC 上市，但该计划最终并未成功。

据本栏目统计，在今年的印度新晋独角兽中，有近四分之一的企业来自于金融科技领域。而根据本栏目此前援引咨询分析机构 Praxis Global Alliance 的数据，接下来，预计还将有 10 家左右的印度金融科技企业即将迈入独角兽阵营。