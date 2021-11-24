对老虎基金来说，本周注定意味着是一个平凡但又不普通的时刻——尽管目前才刚刚过半，老虎基金今年的投资组合中又新增了两家印度独角兽企业。

动点出海获悉，印度二手车电商平台Spinny和印度房地产在线订阅平台 NoBroker 均宣布完成了一轮独角兽轮的融资。其中，本次 Spinny 的这轮约 2.5 亿美元的E 轮融资由老虎基金与阿布扎比增长基金（Abu Dhabi Growth Fund）领投，而 NoBroker 这轮 2.1 亿美元融资同样为 E 轮，并且老虎基金依然成为了其领投方（与 General Atlantic 和 Moore Strategic Ventures 联合领投）。融资后，二者的估值分别达到了超 17 亿美元和 10.1 亿美元。

目前，NoBroker 已成为印度的首家地产科技（PropTech）独角兽。据了解，这家公司成立于 2013 年，主要为用户提供订阅式房地产租赁和购买服务。NoBroker 表示，该公司在印度六座城市开展业务，平台注册用户超过 150 万。

Spinny作为本栏目的常客无须过多介绍。早在今年 6 月份时，老虎基金就参与了对这家印度二手车在线交易平台的领投。到了今年 9 月份，我栏目也再度指出，Spinny 正计划筹集一笔 2.5 到 3 亿美元规模的融资。其中，老虎基金与另一位新加入投资者将参与领投。至此，印度二手车电商领域已出现了 4 家独角兽企业，其另外 3 家分别为Cars24、CarDekho以及 Droom。

回到本次主题。基于这两次投资结果，印度今年以来共出现了39 家新晋独角兽企业。而在去年时，印度一共也只有38 家独角兽企业。

值得一提的是，NoBroker 和 Spinny 也分别为老虎基金在今年投出的第 16 家和第 17 家印度独角兽企业。据本栏目统计，除这两家企业外，今年以来，老虎基金已在印度 “捕获” 了 Innovacer、Infra.Market、CRED、Pharmeasy、Groww、ShareChat、Gupshup、Chargebee、Urban Company、Moglix、BharatPe、Apna、Vedantu、CoinSwitch Kuber、Mensa Brands这些新晋独角兽企业。

与此同时，老虎基金今年在印度所投资的企业数量大约在 30 家左右。因此，综合上文数据不难发现，老虎基金今年在印度的独角兽投出率已超过 50%。而这也再一次印证了本栏目此前所指出的观点：“印度独角兽企业的快速出现离不开老虎基金的助力···没有老虎，就不会有印度今天的风投生态。”

此外，在这篇文章中，本栏目在当时也曾强调，今年 4 月初，老虎基金宣布完成了一笔 67 亿美元规模基金的募资，有报告预测，这笔基金中将会有超过 30 亿美元的部分用于投资印度初创公司。然而，从目前趋势来看，这一数字似乎并不能满足老虎基金对印度创投领域的 “野望”。