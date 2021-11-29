中东非智能手机出货量在 2021 年第三季度同比增长 1% ，环比增长 7.5%。该季度是有记录以来最好的第三季度，出货量为 4650 万台。

三星设法扭转了颓势，实现了 8% 的环比增长。它以 21% 的市场份额继续保持该地区的头把交椅。

TECNO 以 14% 的市场份额巩固了其第二的位置。出货量环比增长了 22%，令人印象十分深刻。

由于库存管理和供应问题，中国新入市场的竞争者们喜忧参半。OPPO 和 vivo 继续获得市场份额，而小米则环比下降 31%。

根据 Counterpoint Market Monitor（市场监测服务）发布的最新研究，中东非地区的智能手机出货量在 2021 年第三季度同比增长 1%，环比增长 7.5%。尽管后来者的威胁因压抑的需求而逐渐消退，且全球零部件持续短缺。但随着数字化服务、网络连接、和移动支付变得越来越重要，智能手机市场也继续走强。

在评论整体市场动态时，高级研究分析师 Yang Wang（汪阳）表示：“中东非智能手机市场继续呈上升趋势。在重新开放相关贸易通路后，消费者对移动互联网的认知发生了真正的积极转变，成为智能手机需求的关键催化剂。随着市场迈向有记录以来表现最好的第三季度，大公司之间的竞争和消费者的选择比以往任何时候都更加激烈。”

在谈到 OEM (设备原产商) 的动态时，Yang Wang 进一步表示：“在中东非智能手机市场的主要 OEMs 中，除三星和小米外均录得同比增长。由于产品供应问题基本得到解决，三星从第二季度的低点反弹。我们预计三星将在进入繁忙的第四季度购物季前，进一步巩固其在中东非智能手机榜首的地位。”

“自新冠疫情以来，传音品牌 TECNO、itel 和 Infinix 一直是大赢家。凭借在非洲的强劲销售和在其他地区的成功投资，该公司的市场份额从 2020 年第三季度的 19% 累积增加到 2021 年第三季度的 30.5%。TECNO 在最近一个季度的表现尤其出色，因为它继续加强其在中低价位领域的领导地位，同时其扩大的产品组合设法进入更多领域。”

“OPPO 与 vivo 也取得了在过去一年中大幅上涨，因为这两个品牌继续在努力提高渠道渗透和供货能力。小米在过去一年取得了巨大的增长，但由于面临严重的零部件短缺和库存管理问题，在第三季度大幅下滑。”

中东非智能手机平均售价（美元），2019-2021 年第三季度

值得注意的是，随着各大品牌在刚刚起步的中东非智能手机市场争夺市场份额，平均售价在过去三年也有所上涨，2021 年以最快的速度加速。这归结为三个原因：第一，苹果和三星等高端品牌的表现突出，iPhone12 和 13 系列，以及 Galaxy Z Fold 3 和 Flip 3 系列已被证明在较发达的 GCC（海湾合作委员会）国家格外受到欢迎；第二，中国新品牌的进入，具有价格竞争优势的中端手机说服了客户升级；第三，传音，其在撒哈拉以南非洲的低价市场占据主导地位，其早期成功源于对品牌和产品的组合升级，这为入门级用户提供了更先进的设备。我们预计这一趋势未来将会继续发展，大型手机制造商不仅能从中获得市场份额，而且能够长期获利。