尽管 2020 年充满了挑战和不确定，在这段期间，我们仍见证到了一批又一批为之抗争的初创公司。他们用自身的勇气和努力向外界展示出，一家企业、一个项目、乃至一个念头在新冠疫情、经济动荡、气候变化等全球性问题面前可以起到怎样的积极影响。随着这一队伍的不断壮大，今年，我们也再次领略到了这种来自创新创业领域的不屈赞歌。
在公布了“年度创始人”奖和 “最佳生态建设机构”奖的得主后，本次，我们也迎来今年第二届 ORIGIN 创新奖中 “创业公司奖” 的获选名单。在今年的九大新兴科技提名类别中，来自人工智能、电子商务、金融科技&监管科技这三大类别的选手获得了本次的奖项。
我们很荣幸能够和由来自 AppWorks、BeeNext、Cocoon Capital、数码港（Cyberport）、Golden Gate Ventures、Gobi Partners、Innoven Capital、凯洛斯资本（Kairous Capital）、MDI、启明创投、乐天资本（Rakuten Capital）、Sistema Asia、True Digital Park 以及 ZWC 等机构的专业人士组成的 ORIGIN 创新奖顾问委员会一起见证这些卓越选手的脱颖而出，也再次感谢所有报名者的参与——作为创新者、推动者和颠覆者，你们的勇气是我们永远的动力！
好了话不多说，让我们一览本次 “创业公司奖” 得主的风采：
人工智能
- Dayta.Ai Dayta.Ai 是一个旨在帮助运营商收集、分析和处理大数据的一站式整体解决方案提供平台。
- Lionsbot International Pte Ltd. Lionsbot 是一家工业清洁机器人研发商。
- Nudgyt Pte. Ltd. Nudgyt 的解决方案可以把复杂的数据转换为易于理解的内容，从而帮助客户快速采取行动。
电子商务
- Intrepid Intrepid 致力于成为一个一站式电商解决方案提供商，针对全渠道的端到端电子商务管理、数字营销、洞察分析三个电商业务领域提供服务。
- Onpoint Onpoint 是越南排名第一的电子商务推动者，在各种产品类别中拥有多年的经验。OnPoint 提供的一站式解决方案可以帮助电商品牌在电商平台、社交渠道和自身的网站上进行销售和建立在线业务。
- SCI Ecommerce SCI Ecommerce 是东南亚领先的电商解决方案供应商，旨在帮助电商品牌通过在线平台实现跨境销售（包括双向跨境）。
金融科技&监管科技
- Ayoconnect Ayoconnect 是印度尼西亚最大的 API 平台。其开发者能够在 Ayoconnect 的 API 平台上获取到大量金融白标产品，并迅速向自身用户推出。
- Tonik Financial PTE Ltd Tonik Financial 是菲律宾首家获得菲律宾中央银行（BSP）颁发数字银行许可证的 NEO 银行，其存款业务由菲律宾存款保险公司（PDIC）提供保险服务。
- Tookitaki Holding Pte Ltd Tookitaki 是一家企业软件解决方案供应商，致力于为金融服务行业提供可持续的合规计划。