尽管 2020 年充满了挑战和不确定，在这段期间，我们仍见证到了一批又一批为之抗争的初创公司。他们用自身的勇气和努力向外界展示出，一家企业、一个项目、乃至一个念头在新冠疫情、经济动荡、气候变化等全球性问题面前可以起到怎样的积极影响。随着这一队伍的不断壮大，今年，我们也再次领略到了这种来自创新创业领域的不屈赞歌。

在公布了“年度创始人”奖和 “最佳生态建设机构”奖的得主后，本次，我们也迎来今年第二届 ORIGIN 创新奖中 “创业公司奖” 的获选名单。在今年的九大新兴科技提名类别中，来自人工智能、电子商务、金融科技&监管科技这三大类别的选手获得了本次的奖项。

我们很荣幸能够和由来自 AppWorks、BeeNext、Cocoon Capital、数码港（Cyberport）、Golden Gate Ventures、Gobi Partners、Innoven Capital、凯洛斯资本（Kairous Capital）、MDI、启明创投、乐天资本（Rakuten Capital）、Sistema Asia、True Digital Park 以及 ZWC 等机构的专业人士组成的 ORIGIN 创新奖顾问委员会一起见证这些卓越选手的脱颖而出，也再次感谢所有报名者的参与——作为创新者、推动者和颠覆者，你们的勇气是我们永远的动力！

好了话不多说，让我们一览本次 “创业公司奖” 得主的风采：

人工智能

电子商务

金融科技&监管科技