在接受采访时，丰田负责北美产品规划和战略的副总裁 Cooper Ericksen 解释说，他的公司更关注可负担性而不是续航里程。“’ 除非你卖掉汽车，否则不会发生任何事情’ 是我们内部的一种表达方式，” 他说。“要对环境产生积极影响，你必须销售大量汽车，因此价格点非常重要，我们可以从中建立实际的商业模式。”

对电池续航里程的痴迷并非好事

“最重要的是，随着时间的推移，我们认为电动汽车的续航里程类似于马力，” 埃里克森说。“富裕的人可以买得起一辆非常昂贵的汽车，他们可以负担得起很大的马力。电池很贵，你制造的电池越大，它就越贵。所以，我认为从长远来看，诀窍不只是里程、续航、跑得远。诀窍是将里程和价格点与消费者的承受能力相匹配。随着人们越来越习惯于操作电动汽车，我认为对续航里程的担忧将会消散。” 他相信电动汽车客户会明白他们不需要 300 或 400 英里——尤其是对于第二辆或第三辆汽车。

Ericksen 说：“我们正在尝试根据客户用例调整电池尺寸，以获得合适的价格点，让您高枕无忧。” “而且我们认为现在 BZ4X 已经差不多了。是否会有长期客户要求更高的里程？绝对地。” 而 BZ4X 定在 “合理” 的续航里程，差不多 250 英里。

埃里克森认为 400 到 500 英里是豪华车型的合适目标，但更长的续航里程意味着更大的电池、更高的价格和更大的碳足迹。

“对我来说，低端是更奇怪的数字。您可以提供的最低数字是多少，以实现该客户的可负担性和用例？我认为我们在过去五年左右的市场上有一些例子可供我们学习。这是我们必须弄清楚的事情，因为它对资源有巨大的影响。如果我们用 200 千瓦时的电池制造电动汽车，我们必须非常小心，你甚至可以制造四辆电动汽车。我们必须从社会和行业的角度考虑，找出环境中对消费者最有利的方式。”

埃里克森说，丰田从其多年制造混合动力车的经验中吸取了宝贵的教训。例如，制造可以在车辆的整个生命周期中使用的电池。当普锐斯首次问世时，人们对更换电池的成本感到紧张，但该公司学会了如何让这些电池持续行驶 200,000 英里或更长时间。通过使 BZ4X 电池组中使用的电池组在 10 年后仍能保持 90% 的容量，这种经验已经得到了回报。“如果你还没有解决退化问题，那就是收益递减，” 埃里克森说。

电动汽车效率不会引起消费者的兴趣

我们在 CleanTechnica 谈了很多关于效率的问题。最好的内燃机将一加仑汽油中大约 40% 的能量转化为向前运动。电动机将提供给它的大约 90% 的电力转换为向前运动。但是试图向大多数司机解释这一点可能会让你感到茫然。

“我关注的是消费者需求的里程和价格点，” 埃里克森说。“效率非常重要。这是您管理电动马达的方式以及驱动马达和电池的类型。我不确定这与消费者的相关性。这与效率无关，而与我要为此付出什么以及我的续航里程和驾驶动态有关，你知道，这就是所有这些问题所在。”

价格，价格，价格

询问任何在汽车行业有经验的销售人员，对于新车购买者来说，最重要的考虑因素是什么，你会被告知它是三件事——价格、价格和价格。作为消费者，我们已经习惯于关注我们为汽车支付的费用，就像我们关注汽车本身一样。如果你认为你在自己的游戏中打败了庄家，那只是因为庄家想让你这么想。

在此基础上，埃里克森提出了一个很好的观点。电动汽车必须价格合理才能大量销售。

多少里程是足够的？

有个客户刚刚从续航里程约 85 英里的 2015 年 Nissan LEAF 过渡到续航里程为 326 英里的 2022 特斯拉 Model Y。LEAF 完美满足了 96% 的驾驶需求，但他想去拜访住在 100 英里外的朋友时，不得不租一辆车。在开着空调的高速公路上行驶时，里程表的下降速度比 1978 年凯迪拉克 Eldorado 配备的 8.2 升发动机的油量表下降得更快。这逼迫客户和水泥搅拌机、校车在慢车道上行驶，空调关闭，车窗摇下以节省电池电量。

有了特斯拉，客户可以在舒适的空调环境中去任何想去的地方，并适配交通状况。这是一个彻底的范式转变。“我们仍然看到很多关于电动汽车领先长续航的讨论。对于那些与电动汽车一起生活了一年或更长时间的人来说，续航里程的重要性对您来说是否发生了变化，还是仍然是一个关键指标？对很多人来说，已经有几年的日常驾驶电动汽车了，今天，当用户考虑下一步要驾驶什么车辆时，我认为一长串其他因素更为重要。续航里程显然很重要，但它是否应该仍然如此重要，还是在这一点上阻碍更多用户采用的虚假指标？”

“媒体中普遍存在的 ‘用例’ 是公路旅行，因此，续航里程成为对非电动汽车车主很重要的衡量标准，这让人怀疑它阻碍了许多人进行转换。 ”

丰田是对的吗？制造商是否应该更多地关注可负担性而不是续航里程？销售 100 万辆配备 40 kWh 电池的汽车或 500,000 辆配备 80 kWh 电池的汽车在减少交通排放方面是否更有意义？这里没有正确或错误的答案，所以请告诉我们您的想法。这肯定会是一个有趣的讨论！