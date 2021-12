以下报告来自 Canalys:

11 月,为了在极其重要的教育市场操作系统战中胜出,微软亮出了它的最新武器:Windows 11 SE。新品发布标志着与 Chrome OS 之间势均力敌的对抗达到顶峰,Chrome OS 已经占领关键市场的教育部署,特别是新冠疫情促使学生使用设备的需求激增。微软的新产品当然有其优势,也一定有其战略和目标,并依托教育以外的优势,确保在竞争细分市场时获得最大收益。

Chrome OS 在教育领域最重要的两大特点是性价比高和易于管理,微软的新产品 Windows 11 SE 也不例外。在价格上,Windows 11 SE 的预定售价在 200 – 300 美金之间,与 Chromebooks 相比,它具有竞争优势,也在大多数公共机构的设备采购预算之内。最重要的是,微软不仅是依赖于 OEM 合作伙伴,而是发布自家的 Surface Laptop SE,售价 249 美金,价格远低于 Surface 系列的其他设备。跟微软其他价格更高的设备一样,Surface Laptop SE 必须作为一个样板,展示微软如何借助其操作系统为用户打造理想的使用体验。长期以来,人们质疑低价设备的性能,而微软的自家产品能为学生提供同类产品中最卓越的用户体验,这一点至关重要。考虑到 Windows 11 SE 也会受到诸如戴尔、惠普、联想等 OEM 厂商先前已批准使用 Windows 系统的设备的限制,微软必须施加压力,确保所有使用 Windows 系统的硬件的体验一致性,尤其是当学生需要在上学期间更换设备时。

电脑管理的简便度对教育领域来说非常重要,对于学校的 IT 管理员来说更是如此,在过去 18 个月中,学校的电脑设备使用量剧增。所以,也需要将不同利益攸关者(学生、教师、甚至是父母)的电脑的使用复杂度降至最低。在这一点上,Chrome 在教育市场拥有关键竞争优势,但微软开发的 “Windows Autopilot” 和 “Intune for Education” 正式宣告,微软能成为替代同类产品的又一选择。Chrome 采用零接触设备部署,而微软为学校管理员提供云管理解决方案,同步实现安全更新、应用项目部署和个性化。Office 办公软件套装更加流畅的用户体验也是一大独家卖点,特别是随着学生年龄增长,学校希望学生掌握主流办公应用。最后,随着教育设备在学校和家庭场景日益普及,离线时能够简易操作应用,然后在接入网络后自动同步的功能也同样关键。与第三方应用整合也很重要,目前微软已经宣布可兼容 Zoom 和 Chrome。至于学生可以使用哪些与设备兼容的应用,就要留给 IT 管理员根据各自学校政策来决定。

微软面对的一大挑战是,对于新冠疫情后已在 Chromebooks 和 Google 的教育平台上投入巨资的学校,微软如何说服他们改用 Windows 11 SE。例如,在美国,Canalys 数据显示,从 2020 年第 2 季度至今,Chrome 已发货的设备 中 75% 应用于教育领域,Chrome 已成为西欧、日本、新加坡等地开展数字教育的重要设备。学校 IT 管理员的预算较紧,而年轻学生已经融入了 Chrome 的生态系统,这建立起了一道难以逾越的屏障,所以短期内,微软难以获得较大收益。但新产品发布时间适逢美国实施 70 亿美金的 ECF 基金,微软可引导那些曾经没有足够预算采购合适设备的学校,选择微软的解决方案。再者,亚太地区、拉丁美洲和欧洲、中东、非洲 (EMEA) 的发展中市场在数字教育领域的长期投资预计将为微软带来良机,且考虑到微软在这些地区拥有品牌优势,就更是如此。微软 Windows 11 SE 的硬件合作伙伴包括 JK-IP、Dynabook 和 Positivo,展示出其多元的地缘战略。Windows 11 SE 销售能否成功,这些市场的渠道合作伙伴起决定性作用,他们也乐于为教育领域的客户提供这一额外选择。