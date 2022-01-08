电动汽车革命不仅仅是制造和销售电动汽车。满足所有电动汽车司机需求的充电基础设施也很重要。大众汽车概述了它计划在 2022 年为客户提供的一些技术服务。请记住，在无线软件更新的现代智能汽车新世界中，这些升级将提供给现有车主以及今年晚些时候从大众汽车购买电动汽车的车主。

大众汽车表示，它将成为第一家为其客户提供通用、无缝生态系统来为其电动汽车充电的大批量制造商。名为 We Charge，它将通过用于家庭和移动充电的新充电解决方案以及公司 ID 的新功能提供更高的性能、便利性和可持续性，并提供双向充电。

“充电基础设施的全面增强对于加速电动汽车运动的发展具有决定性意义。充电必须变得更简单，更容易融入日常活动，” 大众汽车电动汽车营销和销售主管 Silke Bagschik 解释说。“使用我们 ID 中的新软件。模型以及 Plug & Charge 等解决方案，我们作为制造商正在为实现这些目标做出决定性的贡献。”

“我们的目标是确保电动汽车能够毫无妥协地成为客户的主要汽车。这就是为什么我们正在构建一个完整的充电生态系统，包括住宅充电解决方案和快速充电基础设施的快速扩展，以及为企业客户提供的专业建议、全面的充电资费和合适的车队解决方案，” 大众汽车集团零部件的充电和能源业务部门和 Elli 的首席执行官 Elke Temme 说。“我们也有明确的战略目标。我们希望我们的电动汽车中的电池能够作为灵活的移动储能单元在能源市场上使用。这种储能选项对于增加可再生能源的份额至关重要。此外，这还可以使客户的充电成本大大降低。

即插即用

如果您拥有特斯拉，则您在该公司有一个与信用卡相关联的帐户。您的充电线需要适配器吗？去特斯拉商店订购。它将直接记入该卡。需要使用充电增压器吗？只需插入电源，系统就会立即确定这辆车属于谁，并将充电产生的费用记入该卡。无需大惊小怪，没有麻烦。它简单、无缝且轻松。

然而，其他电动汽车司机的情况并非如此。比约恩·尼兰 (Bjorn Nyland) 的职业生涯是制作有关电动汽车体验的视频。当 Nyland 在一次短途旅行中离开家时，他随身携带了至少 18 张充值卡——他多年来开设的每个充值系统账户都带有一张。这太疯狂了！

现在大众汽车已经为其 ID 创建了第三代操作系统。它将为使用 Ionity、Aral、BP、Enel、EON、Iberdrola 和 EViny 快速充电器的客户提供即插即用技术。正在与其他可能很快加入新收费协议的主要合作伙伴进行讨论，并马上会付诸实施。

当驱动程序连接到其中一个充电器时，将开始基于 ISO 15118 标准的加密和安全通信。在开始充电之前，验证过程只需几秒钟。根据客户与 We Charge 签订的合同无缝计费。

在家充电

大众汽车品牌已经可以在家中的车库中使用基本充电器或大众汽车提供的两个联网充电器之一方便地充电。下一个级别将是使用家庭能源管理系统进行双向充电，该系统将能够管理提供给充电器的电源，以利用尽可能低的电费。此外，这将使司机更容易使用他们自己的屋顶太阳能系统产生的电力为他们的汽车充电。

2019 年，德国有 6,500 吉瓦时的可再生能源未使用——这些电力本可用于为 270 万辆电动汽车供电一整年。这就是为什么 HEMS 管理系统如此重要的主要原因，不仅可以最大限度地降低电动汽车的运营成本，而且可以最大限度地提高可再生能源的收益。

但大众汽车表示，与双向充电相结合的潜力更大。借助 V2G，电动汽车可以为驾驶员的家供电或提供电力以稳定电网。所有 ID 系列且配备 77 kWh 电池的车型将在不久的将来具备此功能。逐步推出的无线更新也将用于已交付的车辆。一个特殊的 DC BiDi 墙盒将用于电力传输和通信。

实时在线路线计算

即将到达的新操作软件套件的另一个新功能是增强的在线路线计算，可为长途旅行执行智能多站路线规划，以便车辆尽快到达目的地。该函数使用交通和路线数据以及目的地所需的收费水平来进行计算。根据充电站容量和占用水平动态评估充电停止时间。路线规划者可以建议两个短的高功率充电而不是使用低功率充电器的来进行一个较长的充电行为。

支持可再生能源

大众汽车将在未来 4 年内投资 4000 万欧元用于 20 个新的可再生能源装置。 它们每年将产生大约 7 太瓦时的额外绿色电力——相当于 300 多台新风力涡轮机的输出。大部分电力将用于为 ID 充电。大众的品牌车型将使用其充电合作伙伴提供的充电器。

大众汽车计划最迟在 2050 年实现气候中和。作为临时目标，它计划到 2030 年将欧洲每辆车的二氧化碳排放量与 2018 年相比减少 40%。它还计划使其制造过程（包括供应链）实现气候中和。这将通过系统地回收旧电动汽车的高压电池来补充。

目标是在未来几年内使新车队完全电气化。到 2030 年，大众计划在欧洲至少 70% 的销量来自全电动汽车，相当于超过 100 万辆。在北美和中国，目标是电动汽车至少占销量的 50%。

这些都是雄心勃勃的目标。事实上，他们比任何其他传统汽车制造商的雄心勃勃。大众汽车的计划和目标是对电动汽车革命的全面承诺。幸运的是，它向电动交通的过渡行为将比计划更早发生，我们拭目以待。