冬天里，大家最害怕的就是空气和静电问题，雾霾天空气质量对于鼻炎和呼吸道疾病的患者非常不友好；静电的频繁出现，也让生活平添了不少麻烦，因此空气净化和室内加湿已经被许多消费者提上了日程，戴森也推出了全新的加湿空气净化风扇 PH04，那么这样一款产品究竟能不能解决刚刚提到的问题，让我们带着疑问来一探究竟吧。

外观有什么新变化？

戴森加湿空气净化风扇 PH04 作为升级款，整体上延续之前的无扇叶设计，配色也是有黑金色和白金色两款，动点科技拿到的是白金色。这一次机身的整体身形明显更大了，底部还多了一个水箱。搭配顶部的白色，中部的暗金色，科技又时尚，很轻松地就能融入现代家居氛围中。重量上来说，戴森加湿空气净化风扇 PH04 明显重于前代产品，不过也不太需要频繁调整位置，所以问题不大。

摆风模式也有新变化，前代产品整个机器上部环状处都可以根据指定的角度旋转，而戴森加湿空气净化风扇 PH04 则更 “端庄持重”，只有环状出风口处窄缝设计了可活动的旋转角度，不仔细看只能感受到循环送风而不见其动，是一个不干扰视线的创新。

更高效的空气净化器

研究显示，甲醛的挥发点是 19°，在北方，冬季集体供暖标准则是不低于 18°，因此北方供暖期很容易达到甲醛挥发点。在供暖地区由于室内长期封闭，空气常常会过于干燥，使室内人员鼻咽、气管、支气管黏膜脱水，造成弹性降低，黏液分泌减少，纤毛运动减弱，如不能清除细菌，易诱发和加重呼吸系统疾病。更不用提通风后雾霾带来的 PM2.5 等污染物。

戴森加湿空气净化风扇 PH04 拥有高效的甲醛监测功能，它采用的固态甲醛传感器，可以使用长达 7 年之久，期间能做到持续长效监测甲醛，每秒钟都在交叉监测数据，不受其他挥发性有机化合物的干扰。同时还搭载了颗粒物传感器、气体传感器、温度和湿度传感器实时监测，通过机器下方的 LCD 显示屏或 Dyson Link 应用程序可以精确地看到室内空气指标情况。

此外，整机 H13 级 HEPA 密封有助于确保其只会送出洁净的空气，不会让脏空气通过机身的缝隙泄露或绕开滤网而将污染物重新喷射回房间内。戴森加湿空气净化风扇 PH04 内置催化氧化滤网是捕捉甲醛的高手，其采用了独特的催化涂层，内部有数十亿个原子级别大小的孔道，催化反应不断将甲醛分解成微量的水和二氧化碳，而且自行从空气中补给氧气保持催化剂活性，且无需更换，比起需要定期更换的活性炭滤网，省下一大笔耗材费。

中部一层是 HEPA 滤网和活性炭滤网合二为一的组合滤网，滤网也达到 H13 级 HEPA 标准，可以捕捉 99.95% 小到 0.1 微米的颗粒物，而活性炭滤网可以捕捉二氧化氮和挥发性有机物等气体，比如燃煤、天然气等都可以捕捉过滤。而这种组合滤网需要定期一年更换一次。

智能的空气加湿器

冬季的干燥不仅出现在北方的暖气房中，广大的长江流域在冬季也较为干燥，空气湿度过低容易出现皮肤干痒和静电问题。医疗研究表明，室内温度控制在 22℃-26℃，湿度为 40%-50%，人体感觉最舒适。而室内温度在 18℃-20℃，湿度为 40%-60% 时，人的思维最敏捷，工作效率最高。那么选择一台适合的加湿器就很关键了。

戴森加湿空气净化风扇 PH04 不仅能根据室温自动调节湿度，而且 PH04 的加湿功能着重于清洁，采用短波紫外线对水进行杀菌，首次照射即可杀死水中 99.9% 的细菌。抑菌银丝蒸发网更能有效抑制细菌滋生，带来真正清洁的加湿。

戴森加湿空气净化风扇 PH04 采用的是蒸发式加湿器，它会先通过高分子纤维，经过滤网等过滤掉水中杂质，再将纯净的水分子送到空气中来提升周围湿度，所以对水质要求不高，可以使用自来水，并且无水雾，带来舒适的使用体验。

再者，某些类型的水会在蒸发器上留下水垢等传统加湿器难以分解和清洁的矿物质残留，导致机器保养不到位。为了简化产品的日常维护，戴森设计了深度清洁循环，能够彻底清洁所有接触水的部件。它会在需要清洁时提醒用户，并指导用户完成清洁。

全新的戴森加湿空气净化风扇 PH04 底部的储水仓可容纳 5L 左右的水量，细节很棒的地方在于其储水仓底部设计了小轮子，便于放入机身。满仓储水一次基本上可以用 2 天，使用起来特别方便省力。

总结

疫情之后，现代人居家时间明显变长，但是对于家居健康的重视却与日俱增，无论是对于北方还是南方地区的人们来说，戴森加湿空气净化风扇 PH04 的多合一功能都能比较好的满足家居健康需求，而空气净化和加湿也逐渐成为办公室必不可少的需求，加上戴森一以贯之的精良设计和高颜值，应该很容易俘获追求实用和颜值的消费者的芳心。