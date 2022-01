近日,南京零探智能科技有限公司(简称 “零探智能”)宣布完成数千万元天使轮融资,本轮融资由明势资本独家投资。零探智能创始人陈烨然表示,本轮融资将用于团队扩充、产品研发和供应链等方面投入,并在南京和上海分别建立研发中心。

作为本轮投资方,明势资本合伙人焦腾表示:“碳中和是明势资本一直关注的主赛道,电化学储能作为关键基础设施为新能源的快速发展提供了有力支撑,也是能源互联网的重要组成部分,我们测算未来 10 年整个新型储能行业会有超过百倍增长。零探智能专注在用户侧尤其是工商业储能,这是全球都在重点关注的储能市场,团队汇聚了国内外的顶级选手,通过打造全球领先的标准化储能产品实现快速拓展,我们期待零探智能推动全球绿色能源的发展,引领行业进入碳中和新时代。”

零探智能成立于 2021 年 10 月,专注于开发创新可持续的分布式储能产品和服务,聚焦储能系统硬件、软件和虚拟电厂交易平台的研发,致力于为工厂、商业楼宇、充电站、数据中心等工商业市场提供基于储能的解决方案。

零探智能分布式储能系统采用高度集成的设计理念,将传统的电池管理、能量管理、热管理和 PCS 等控制系统集成于一个边缘计算平台,结合基于深度学习算法的端边融合控制技术,提升了控制的实时性和可靠性。

在整机性能方面,第一款量产产品 215kWh/100kW 系统整机循环寿命超 6000 次,最高效率超 91%,占地小于 2 平米,模块化设计,灵活扩容,适应多样化的客户需求,在现场即连即用,将分布式储能 All In One 理念和灵活部署等特性发挥到极致。同时,零探智能构建了基于数据迭代的产品设计、控制策略和全生命周期的运维体系,满足用户在移峰填谷、变压器增容、光储融合、低碳绿电等场景的需求。

在安全方面,零探智能硬件全部采用施耐德交直流电气保护装置,软件通过电池老化机理与安全预警算法,深度挖掘电池内部特性演变机理,构建不同衰退阶段中电池内外特性的多维度耦合关系,从而推测电池 SOC、SOH 的衰减曲线,实时判断内短路风险,多维度保障系统安全。

在供应链方面,零探智能也与国内外知名企业签订采购协议,尤其得到宁德时代的大力支持,双方已签订近 GWh 的电池采购协议,其储能产品将全部采用宁德时代磷酸铁锂储能电池。

在市场方面,零探智能已与数个大客户签订储能系统合作协议,其产品将在 2022 年 Q2 批量交付。在未来三年,零探智能将在工商业领域将部署超 GWh 的储能系统,同时逐步拓展海外市场。

