AutoX（安途）自动驾驶域总计突破 1000 平方公里，建成中国总面积最大、任意点到点自动驾驶域，安途 RoboTaxi 大规模应用迈出了坚实的一步。

AutoX 在中国一线城市北上广深均部署自动驾驶车队，AutoX 无人车队可在这些区域内，从繁忙主干道，到复杂城中村 “毛细血管” 狭路，在各类型道路上流畅行驶，从覆盖规模面积、道路路况复杂度等多个维度，创下中国自动驾驶的首例。

任意点到点自动驾驶域，超大范围内游刃有余，标志着 RoboTaxi 走向真实应用，有能力为面积巨大的中国特色 “超级城市” 提供真正便利的自动驾驶出行服务。

其中还包含 168 平方公里全无人驾驶 “无人之境”，也是中国面积最大的全无人驾驶运营域。

一镜到底，近 6 小时无接管穿越城市复杂场景

同时，AutoX 发布了近 6 小时、一镜到底、零接管的无人车视频，是目前业界最长无接管全自动驾驶视频。

https://v.qq.com/x/page/g3320otrj8j.html AutoX 发布近 6 小时、一镜到底、零接管无人车视频

视频中，AutoX 无人车在 1000 平方公里内流畅行驶，自动驾驶从头至尾零接管，从白天到黑夜，CBD 到城中村，隧道到高速路，覆盖各种场景路况。

视频中，AutoX 无人车从完全无人驾驶状态启动，车内空无一人。

全无人车起步

旅途包含繁华城区道路，正值晚高峰，车流及人流量达到顶峰状态。剩余路段为高速道路，AutoX 无人车穿过了多个高速收费站，最高时速超过了 90 公里每小时。

通过收费站

此外，无人车还穿越了长达 2.3 公里隧道。在 1 小时 46 秒进入隧道后，AutoX 无人车始终保持 50-60 公里高速时速，连续穿越三个隧道，最终平稳驶出，定位算法轻松应对数公里长的隧道。

流畅通过多个隧道

行至政策要求需具备安全员的地方，无人车自动靠边停车接客，等待安全员上车后继续行驶，全程保持自动驾驶状态。出于对人类安全员的关怀，在自动驾驶状态中，车辆通过落客靠边更换过一次安全员。

夜幕下繁华道路，高峰期灵活穿行

正如视频所展现的，AutoX 车队通过测试和运营混合行驶，覆盖白天到黑夜，CBD 到城中村，隧道到高速路，高温酷热到雨雾天，每天历练大量极具价值的自动驾驶场景，无人驾驶能力不断精进。

夜晚狭窄小路会车

中国特色无保护左转

三重维度完成无人驾驶落地新突破

RoboTaxi 想要从测试、示范运营走向真实大规模应用，需要保证三个核心前提条件：

– 全无人能力，保证真正安全

– 覆盖区域大，与正常的网约车服务相当

– 覆盖密度高，大街小巷、毛细血管道路都能触达，满足正常出行需求

目前 AutoX 在全无人技术、覆盖区域大、毛细血管密度这三方面均取得重大突破，无人驾驶 RoboTaxi 大规模应用能力逐步完备。

1. 唯一整车全无人

RoboTaxi 应用的核心要求是安全。而无人化正是保证安全的唯一路径，通过不断优化技术让车辆本身拥有自主驾驶能力。最终 RoboTaxi 应当能够去掉安全员，并且达到全车无人。

自从 2020 年 4 月，AutoX 全无人 RoboTaxi 已做到 “全车无人” 级别（车前、后排均无人），并在 2021 年 1 月面向公众开放运营，至今已安全运营超过一周年。

AutoX 的完全无人驾驶 RoboTaxi 车队，拥有中国唯一整车全无人驾驶 RoboTaxi 车队，AutoX 为全球第二家、中国唯一进行真正全无人 RoboTaxi 运营的公司。

AutoX 全无人 RoboTaxi 车型基于克莱斯勒 FCA 大捷龙前装冗余线控 MPV 构成，搭载了 AutoX 全栈软硬件自主研发的全无人系统 AutoX Gen5，包括高分辨率感知系统、自研核心车载超算平台 AutoX XCU、L4 级无人驾驶域电子电气架构。

上个月，AutoX 首次揭秘 AutoX RoboTaxi 超级工厂内部视频，展示中国首个真正全无人驾驶 RoboTaxi 生产线。产线历经三代全线优化，确保每一台 RoboTaxi 量产集成的精准度和一致性，成为中国首个具备大规模标准化量产全无人车辆能力的公司。

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2. 突破 1000+平方公里自动驾驶域

RoboTaxi 真正大规模应用的第二个核心要求，是覆盖足够大区域，面积与正常的网约车运营面积相当。

对用户来说，过于局限的面积范围、无法点到点的出行服务价值较低，难以满足其日常出行需求，RoboTaxi 也难谈实际应用，更不用说形成真正的商业化。

早在 2019 年，AutoX 已在全球积累了 13 个城市的自动驾驶经验。然而，仅有多城市场景还远远不够。

此后，AutoX 聚焦发力拓展连贯的大区域任意点到点自动驾驶域，突破 1000 平方公里自动驾驶域，并覆盖区域中大小毛细血管道路，区域面积足以满足海量城市用户的真正出行需求，对 RoboTaxi 场景的真正落地具有巨大价值，是 RoboTaxi 应用真正走进寻常百姓家的重要一步。

过去一年，AutoX 先后发布发布中国首个长达 2 小时、一镜到底的全无人驾驶视频，展示在城市公开道路上连续完成了 16 个任意点到点的 RoboTaxi 订单，展现大范围内游刃有余，点到点上落客的特点：

2021 年 7 月，AutoX 发布中国首个城中村全无人 RoboTaxi 视频，整车全无人处理城中村晚高峰终极挑战，展现极端场景安全可靠的性能：

2021 年 11 月，AutoX 发布中国首个全区、全域、全无人 RoboTaxi 运营域，面积高达 168 平方公里：

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3. 高密度覆盖毛细血管道路

RoboTaxi 的第三点运营要求是高密度覆盖，大街小巷都能到达，满足正常出行需求。以少数固定站点上下车的方式，更类似于公交站点，而非真正的任意点到点出行体验。

任意点到点覆盖密度意味着，在整片自动驾驶域内，各种道路路网完全覆盖，包括毛细血管道路。

只有这样，RoboTaxi 提供的出行服务才可能与网约车、拼车出行等现有出行方式同台竞争，并最终通过技术的优越性、服务的便利性进一步打开市场。