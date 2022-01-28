2021 年全球智能手机市场以 “混合音符” 结束。2021 上半年的市场表现令人鼓舞，同比增长，但根据 Omdia 发布的最新全球智能手机出货初步结果，第四季度达到 3.56 亿台，同比去年的 3.82 亿台，出货量下降了 6.6%。

2021 年，全球智能手机出货量为 13.4 亿台，同比去年的 12.9 亿台增长 3.4%。在历经了 2020 年全球第一轮 COVID-19 疫情的缓解，从 2020 年底开始全球智能手机市场开始复苏，也对 2021 年上半年的市场产生了积极的影响。在四个季度后，智能手机市场的增长在 2021 年第三季度结束。手机零组件供应紧张和 COVID-19 毒株变异反复持续影响着世界各地的智能手机产业链制造商和消费者。

三星智能手机出货量在 2021 年仍为全球第一

三星（Samsung）仍然是全球最大的智能手机 OEM 厂商。2021 年该公司以全球出货 2.72 亿台收尾，同比去年的 2.56 亿台，增长了 5.9%。

排名第二的苹果出货量为 2.36 亿台，较 2020 年同比增长 15.6%。苹果的市场份额从 16% 增长到 18%，而三星的年环比持平。

小米，vivo 和 OPPO 在 2021 的出货量同比增长超过 20%。小米以 1.9 亿台全球出货量排在第三位，同比 2020 年的 1.48 亿台，增长了 28.2%。

Vivo 在 2021 年全球智能手机出货 1.342 亿台，同比 2020 年的 1.08 亿台增长了 24.4%，排名全球第四。而 oppo 品牌的全球智能手机出货比前者以微小的差距排名第五，2021 年全球出货在 1.341 亿台，同比增长 27.9%。

2021 年中增长最大的品牌是 Realme，该公司 2021 年的全球智能手机出货量从 2020 年的 3910 万台增长至 5810 万台，同比增长了 48.6%。摩托罗拉继续扩大其在北美和拉丁美洲地区的市场。受益于 LG 退出智能手机业务，摩托罗拉的出货量增长了 44.2%，达到 4800 万台，而 2020 年为 3330 万台。

Honor 从华为体系分离之后，2021 年全球智能手机出货为 3980 万台，排名全球第 8 名。Honor 的智能手机出货量增长实现季度性的持续加速。从 2021 年第一季出货量仅为 360 万台，到 2021 年第四季出货量已经达到 1500 万台。

华为智能手机出货量急速下降，从 2020 年的 1.9 亿台，下降至 2021 年的仅 3500 万台，同比下降了 81.6%，但华为的全球智能手机出货排名为第 9 位，仍在 Top 10 名单里。传音控股旗下的 Tecno 品牌以 3060 万台，同比增长 23.2%，排在了全球出货量的第 10 位。

在按季度分析市场时，苹果位居榜首，出货量为 8700 万台，同比增长 2.9%，去年第四季度的出货量为 8450 万台。与上一个季度比较，该公司出货量环比增长了 70.9%。Omdia 的高级经理 Jusy Hong 说：“随着 iPhone 13 系列的发布，第四季度 iPhone 的均价预计将首次超过 1000 美元，这也使得其收入的增长率高于销量增长率。”

三星排名全球第二，第四季三星出货 6910 万台，季度环比下降 0.1%，但是同比增长 11.5%。2020 年第四季度出货为 6200 万台，2021 年第三季度出货为 6920 万台。

中国三大手机品牌，小米，vivo 和 OPPO，在 2021 年第四季度的出货量同比和环比均为下跌。小米出货量为 4520 万台，同比去年的 4720 万台和环比上一季度的 4560 万台，为下降；Vivo 第四季度出货量为 3180 万台，上一季度的出货量为 3260 万台，去年同期出货量为 3450 万台，为下降；OPPO 第四季度出货量为 3060 万台，上一季度的出货量为 3320 万台，去年同期 3400 万台，为下降。

Realme 跃升至全球第六位，第四季度出货量为 1650 万台，高于第三季度的 1540 万台和第四季度的 1430 万台，分别增长了 7.1% 和 15.4%。

荣耀在第四季度排名第七，出货量为 1500 万台，高于第三季度的 1450 万台。

排名第八的摩托罗拉出货量同比增长 27.6%，从去年第四季度的 980 万台增至今年的 1250 万台。摩托罗拉的出货量环比也略有增长，增长了 1.6%。

传音控股旗下品牌 Tecno 的出货量同比下降 3.9%，从去年第四季度的 770 万台降至本季度的 740 万台。

前 10 名之外，同样为传音旗下品牌 iTel 出货量为 530 万台，环比上一季度的 580 万台，下降了 9.1%。Omdia 首席分析师李泽刚表示：“零部件供应不足对低端智能手机的生产产生了相对较大的影响，导致这些原始设备制造商的出货量减少。这一趋势仍在进行中，预计将成为今年智能手机市场的一个风险因素。”