2021 年境外资本市场风起云涌，暴跌、转型、回归成为了中概股的主旋律。去年下半年和今年初两大运营商双双回 A 惊艳了市场的同时，多只回港二次上市的中概股的融资额也在新股之中名列前茅。

统计数据显示，在 2021 年全球 IPO 融资额排名前五的交易所当中，上交所以 248 只新股融资 4408 亿港元的记录荣登第三名；而香港联合交易所的平均单笔 IPO 募资额为 34 亿港元，仅次于纽约交易所，且领先于纳斯达克交易所。在 2021 年全球十大 IPO 中，中国公司占据 6 个席位，除滴滴出行以外，有 3 笔 IPO 分属上交所，2 笔 IPO 分属港交所。

展望 2022 年，在中美两国对于境外上市监管制度都愈发严格的态势下，中国企业赴美 IPO 的热情或将继续下降，在一些企业取消赴美上市计划转道港交所的同时，中概股回流的进程也将加速。而在注册制改革、北交所成立、科创板稳定运行助推内地资本市场 IPO 数量上涨的同时，港股市场也将在新增的 SPAC 机制的加持下吸引到更多新股上市。

以下是动点科技对于 2022 年度中国企业十大 IPO 的预测（注：名单仅为动点科技根据公开资料、数据及报道列出，包含 2022 年内已上市的部分企业，如中国移动；同时排除了此前已明确回应没有二次上市计划的部分企业，如拼多多；最终结果以实际上市情况为准）。

No.1 中国移动

1 月 5 日，全球客户规模最大的运营商中国移动在上海证券交易所主板上市交易，本次 IPO 发行价格 57.58 元，开盘便上涨 9.41%，报每股 63 元，总市值超 1.3 万亿元。至此，三大国内运营商齐聚 A 股。

招股书显示，此次回归 A 股上市，中国移动募集资金总额将近 560 亿元，超过中国电信的 479.04 亿元的融资规模，成为自 2010 年 6 月农业银行 IPO 后 A 股最大的新股融资规模。

No.2 中国中免

中国中免在市场上有 “免税茅” 之称，现已发展成为全球最大的旅游零售运营商。但受免税牌照放开、市内免税店等不确定因素的影响，其市场支配地位受到冲击。

2021 年 11 月，中免被批准发行境外上市外资股。业内曾分析，中国中免选择赴港上市公司意在加速融入国际资本市场，推进海外业务的扩张。

目前，中国中免 A 股市值 3868 亿元，与去年港股最大 IPO 快手的市值相当。不过，中免赴港上市仍存在不确定性，2021 年 12 月 3 日晚间，中国中免公告称，决定暂缓 H 股发行上市的进程，后续安排视市场情况确定。

No.3 蔚来汽车

在小鹏汽车、理想汽车双双回港二次上市成功后，作为最早在美股 IPO 的造车新势力，蔚来汽车回港的步伐却略显缓慢。蔚来曾在 2021 年 3 月申请赴港二次上市，但由于自身问题尚未获批。

目前，蔚来汽车美股市值约为 463 亿美元，且刚刚完成一笔 20 亿美元融资用于补血。对于是否会在 2022 年赴港上市，李斌日前表示，“会做对投资人最合理的资本市场安排，目前没有什么特别新的计划。”

No.4 京东科技

在撤回科创板上市申请不到一年后，京东科技即将重启 IPO 之旅。

近日，证监会披露了京东科技控股股份有限公司提交的《股份有限公司境外首次公开发行股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式）审批》材料，目前已显示为 “接收材料” 状态。这意味着，一旦获得受理，京东科技很快就可以在港交所递交招股书申请上市。

据报道，京东科技计划在境外 IPO 中募集资金 10 亿~20 亿美元，这一目标将使其此前近 2000 亿元的估值至少缩水 35%。

No.5 滴滴

1 月初，滴滴宣布启动纽交所退市工作，并启动香港上市的准备工作。据了解，滴滴正在与港交所就赴港上市进行非正式讨论。

但赴港上市对滴滴来说可能并非易事，除了尚未完成的审查和各个城市的业务合规性之外，滴滴还需处理好在美退市的一系列后续问题，而 APP 能否恢复下载也是滴滴香港上市成功的关键。滴滴美股当前市值为 258.5 亿美元，较上市之初缩水 62%。

No.6 联影医疗

2021 年 12 月 31 日，联影医疗申请科创板上市获受理，拟发行估值 1041 亿元，或将成为医疗器械行业仅次于迈瑞医疗的 “二号巨头”。

企查查显示，联影医疗则成立于 2011 年，主营业务为高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器，并提供医疗数字化、智能化解决方案等。

招股书显示，联影医疗 2020 年在中国市场合并营收 57.6 亿元，按年度国内新增台数口径，联影医疗多项产品在国内新增市场占有率排名第一。

No.7 爱美客

2021 年 7 月，生产玻尿酸起家、头顶 “中国医美女王” 皇冠的爱美客向港交所主板提交上市申请，预计募集资金 20-30 亿美元。

这距其在深交所创业板首发上市刚刚过去 9 个月，此前，爱美客深受 A 股市场 “偏爱”，上市当日股价大涨 187.56%，更在 4 个半月后飙升到最高点 1331.02 元。爱美客因此被市场称为 “医美茅台”。

与此同时，业务类型单一也在一定程度上导致爱美客的营收增速放缓。最新数据显示，爱美客在 A 股的市值已回落至 1000 亿元以下。

No.8 腾讯音乐

2021 年 12 月，网易云音乐正式登陆港交所，但上市首日即破发，上市近 2 个月以来，网易云音乐市值已蒸发 33%。

反观两年前在纽交所上市的腾讯音乐股价在去年 3 月创下 30 美元新高后，也一路震荡下行，目前美股市值为 114 亿美元。

去年初，腾讯音乐就曾传出寻求在香港二次上市的消息，半年后，又有消息称腾讯音乐管理层现倾向于将香港二次上市推迟到 2022 年进行。

No.9 伯恩光学

去年 7 月末，“果链巨头” 伯恩光学递交了赴港上市申请。据此前报道，伯恩光学计划集资额在 10 亿至 20 亿美元之间。

其实自 2016 年以来，一直有伯恩光学 IPO 的传言。而招股书显示，伯恩光学并不缺钱：2019 财年至 2021 财年，伯恩光学营收达 900 亿港元。

作为全球最大的玻璃面板生产商，伯恩光学所对标的 A 股上市企业蓝思科技的市值为 936 亿元人民币。

No.10 卫龙

2021 年 11 月，“辣条一哥” 卫龙通过港交所上市聆讯，有望成为辣味食品第一股。此前，卫龙完成了成立 20 年来的首次融资，融资金额达到了 5.49 亿美元，投后估值达到 600 亿元人民币。

招股书显示，2021 年上半年卫龙收益 23.03 亿，净利润 3.58 亿。2020 年，公司净利润率达到 19.9%，约为同期同行平均净利润率的 2 倍。

不过，随着 #卫龙辣条吃出锁精环 #这一话题冲上热搜，卫龙再次陷入食品安全争议，其高估值也受到质疑。

除上述进入排名的企业之外，另有估值 350 亿人民币的农村电商汇通达、估值 10 亿美元的 “AI+制造” 企业创新奇智、核酸检测设备龙头博日科技、企业云服务提供商天润云已通过港交所聆讯，但因估值原因未能上榜。此外，还有东软医疗、喜马拉雅、读书郎、第四范式、快狗打车、叮当健康等企业在 2021 年提交的赴港上市申请仍在处理中。