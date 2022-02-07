科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.01.31-2022.02.06）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

毫无疑问，当Byju’s和SPAC这两个词语走向一起时，无论后果如何，出现在它们身后的都将会是一件大新闻。

首先我们先假设这一计划能够得以实现。那么在此之后，首先，对这家估值高达 210 亿美元的初创公司而言，迎接它的将是一份近 40 亿美元募资以及达 500 亿美元左右规模估值的 SPAC 上市剧本，并且后者数字也将刷新Grab在去年时所创下的 400 亿美元的最高记录。

当然，对 Byju’s 来说，这一举动更重要的意义也在于，在美国资本市场，它一直以来的各种国际化步伐也将会得到比来自本地资本市场的更好回应。如我们所见，在过去一年中，Byju’s 不断在期望通过一对一在线教育产品 “Byju’s Future School” 进入美国、英国、澳大利亚、巴西、印尼、墨西哥等地区，并且更是在美国进行了数笔收购。因此从这一点出发，Byju’s 没有理由不会坚持这一道路。

但如果从搁置的角度出发，与上述假设相反的结局也不一定不会出现。近两年以来，印度当局也在不断加强对本土企业于国外交易所上市的限制。而目前为止，有关此行为的相关条例仍未得到明确（并且印度当局也正在被当地企业游说）。

再加上印度科创生态这一两年间所迎来的爆发潮，当地资本市场也更需要一些榜样作为提振，而目前身价全印度最高的 Byju’s 显然正是这么一个被急切需要的例子。所以，在某种程度上而言，这家公司的后续走向也会有着更深层次的含义，就像我们在去年中所见证的滴滴。

回到本文的标题——Byju’s 是否能够开启印度初创公司的海外 SPAC 上市热潮，尽管我们在去年一年中见证了东南亚巨头初创企业对这一方式的种种热切拥抱，但于此，至少我们可以肯定的是，在印度，由当地企业所书写的这段故事并不会像东南亚的这般 “平缓”。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

Byju’s 最快有望在本月底前完成 SPAC 合并，乔布斯遗孀或已加入合并竞标：动点出海获悉，据知情人士透露，印度教育科技领域的头号选手、估值全印度最高的教育科技初创公司 Byju’s 目前正与至少三家美国 SPAC 公司或相关机构进行谈判，并计划在未来三到四周内公布与其中一家的 SPAC 合并计划。

据了解，本次的 SPAC 合并谈判对象包括本栏目此前所指出的 Churchill Capital、MSD Acquisition、Altimeter Capital Management以及一位新来自好莱坞的 SPAC 投资者（Harry Sloan）。知情人士也指出，Byju’s 也正在计划进行一笔 7.5 到 10 亿美元的 IPO 前融资。

另一位知情人士表示，在 Byju’s 于上月时同 SPAC 合并机构进行的谈判会议中，乔布斯遗孀劳伦·鲍威尔·乔布斯（Laurene Powell Jobs）也通过远程的形式加入了其中。考虑到她对教育领域的长期关注态度，劳伦很有可能也加入了对 Byju’s 的 SPAC 合并竞标。

以下事件虽未经本栏目正式报道但同样值得关注

新加坡社交外卖平台 Gobble 获 130 万美元融资：动点出海获悉，主打社交外卖概念的新加坡初创公司 Gobble 已于近日宣布获得一笔 130 万美元规模的种子轮融资。这笔融资由 BEENEXT 和 Flash Ventures 联合领投，部分天使投资人参投。Gobble 表示，将利用这笔资金加快平台在大学校园中的扩张，并进一步提升其产品和团队规模。

Gobble 成立于 2021 年，旨在通过团购式外卖服务改善大学生之间缺乏社交互动的状况。其特色社交功能包括订单共享、餐饮转赠、以及团购优享折扣等。

老虎基金领投印尼金融科技初创公司 Ayoconnect 1500 万美元 B 轮融资：动点出海获悉，印尼金融科技初创公司 Ayoconnect 于近日宣布，已经完成了 1500 万美元规模的 B 轮融资。这轮融资由老虎基金领投， PayU（Prosus 旗下的支付及金融科技业务部门）、Alto Partners 以及部分战略投资者参投。

成立于 2016 年的 Ayoconnect 自称为印尼最大的开放金融（open finance）平台，拥有 200 多个 API 客户和近 4000 种嵌入式金融产品，该公司表示将利用这些资金来满足客其户对产品等的不断增长的需求。

印度数字黄金资产投资平台 Jar 获 3200 万美元融资，老虎基金领投：成立于去年夏天的 Jar 是一家帮助当地用户对数字黄金资产进行投资理财的印度初创公司。该公司已于近日宣布，获得了一笔由老虎基金领投的 3200 万美元 A 轮融资。针对这笔资金的用途，Jar 称，将用其推进产品的多样化发展，推出如贷款和保险等的产品。

据介绍，自去年 6 月份推出以来，Jar 的用户数量已达 400 万，其 90% 的部分均为 21 到 35 岁之间的中青年群体，并且几乎所有的用户均为首次投资者。Jar 称，该平台应用的每日交易量达 15 万笔。

印尼社交电商初创公司 Grupin 获得 300 万美元融资：动点出海获悉，印尼社交电商平台 Grupin 已于近日宣布获得一笔 300 万美元的融资。这笔融资由红杉印度旗下加速器项目 Surge 领投，Skystar Capital 及 East Ventures 参投。

成立于 2021 年的 Grupin 是一家主打社区团购和社交分享概念的电商平台。该公司表示，自去年 8 月推出以来，平台已入驻了数百家店铺，涉及包装食品、新鲜农产品、婴儿用品、厨房用具、电子产品等类别。Grupin 称，在这段期间内，其用户群规模达到了 400 倍的增长。