动点出海获悉，马来西亚证券监管机构证券事务监察委员会（Securities Commission，SC）已于本周四时宣布了对于 SPAC 框架的修订结果，希望进一步丰富该国融资渠道，继以推动马来西亚资本市场的发展。据了解，修订后的 SPAC 框架将于 2022 年 1 月 1 日起生效。

SC 主席 Datuk Syed Zaid Albar 表示，SC 重新评估了 SPAC 框架，以确保它仍具有相关性并同时能够激励到对于 SPAC 上市与交易的兴趣，从而为发行人提供一个更为广阔的资本市场准入途径。

据了解，本次的 SPAC 修订将会集中体现在以下几个方面：

对于实现企业合并，允许通过发行证券作为合格收购（QA）的对价。而目前，SPACs 只能通过现金收购的方式来满足 QA 要求。

扩大 SPAC 获得额外融资的渠道，允许私人配售 QA。此外，SPAC 的 IPO 最低募资标准已从 1.5 亿马币（约合 3560 万美元）降至 1 亿马币（约合 2380 万美元）。

允许具有丰富 PE 经验以及在 VC 领域对资产采购和交易推动有丰富经验的专业人士对 SPACs 进行指导。而这有可能扩大目标资产的规模，并刺激马来西亚公司的并购趋势。

为了尽量减少 SPACs 所面临的溢价回购（greenmail）问题，股东对 QA 的批准门槛已经从至少 75% 的多数特别决议降低到需要所有出席并参与投票的股东的简单多数批准。

为了反映投资 SPACs 的固有风险，其 IPO 最低单价已从 0.5 马币（约合 0.12 美元）提高到 2 马币（约合 0.47 美元），以确保所吸引到的投资者能够并且愿意去承担投资 SPAC 时的特殊风险。

此外，SC 也指出，为了限制对现有股东的稀释，通过行使认股权证发行的新股将被限制在不超过 SPAC 已发行股份总数的 50%。而 SC 也补充道，对 SPAC 框架的审查符合《Capital Market Masterplan 3》的愿景，即，在当地建立一个相关、高效和多元的资本市场。

今年 9 月下旬，我栏目曾报道指出，鉴于高增长规模公司对 SPAC 需求的不断增长，SC 称接下来将会对其资本市场的 SPAC 框架展开审查修订，从而提升其效率水平。然而值得一提的是，SPAC（本文中的 SPAC 多指 SPAC 上市模式）在马来西亚并非新兴模式，其初版 SPAC 框架已于 2009 年推出，且在 2011 年 6 月时出现了首例 SPAC 上市企业（为 Hibiscus Petroleum Bhd），并在此后又产生了四例。

另一方面，同在 9 月份时（月初），新加坡证券交易所（SGX）在当时宣布了允许 SPAC 在其主板上市的的新规，这一规已于 9 月 3 日起正式生效。而在其他东南亚地区，印尼证券交易所则在今年 5 月份时表示也考虑引入这一上市模式。

回到 SPAC 热潮本身。以 SPAC 的主要上市地美国为例（事实上绝大多数的 SPAC 企业都选择在美国上市），较 19 年相比（59 起和 136 亿美元的募资规模），2020 年美国 SPACs 上市次数和募资规模分别呈现了的 320% 和 513% 的增幅，分别达到 248 起和 834 亿美元左右。而截至目前，这两者已分别提升到了 606 起和 1613 亿美元。

路透社曾在 8 月份时的报道中指出，由于美国相关监管机构的收严以及业绩疲软等原因，投资者对其 SPAC 的关注度呈现出了一定的减弱趋势。但结合近期以来东南亚地区对 SPAC 的拥抱态度来看，至少在东南亚，SPAC 的新篇章才刚刚开始。