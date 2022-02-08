从 2020 年的 11 家新增到 2021 年的超 40 家新增，近年来，印度创投领域在捕获独角兽的道路上不断狂奔。作为体现，它所承载的期望也在随之不断加深。基于这种趋势，有当地媒体在上月时表示，印度有望在今年收获 75 家新晋独角兽企业。而随着时间的指针不断向前转动，这个几近翻倍的小目标似乎也并不遥远。

动点出海获悉，尽管本周才刚刚开始，印度家装设计平台Livspace和 B2B 电商平台ElasticRun就已分别宣布加入独角兽阵营。其中，Livspace 在其由 KKR 领投的F 轮1.8 亿美元融资中获得了超 10 亿美元的估值。ElasticRun 则在由软银（愿景基金 2 号）领投的超 3 亿美元E 轮融资中获得了 14 亿美元的估值。

目前，印度在今年出现的新晋独角兽数量已达到 6 家，其余几家分别为教育科技公司 LEAD、D2C 母婴个护电商品牌 Mamaearth、人力资源技术平台 Darwinbox 以及社交电商平台 DealShare（另一说法是 7 家，多出的一家为人工智能解决方案供应商 Fractal，但如本栏目此前所强调，考虑到该公司的创立时间已达 22 年之久，故本栏目不对其列入独角兽之列）。相比之下，在去年的前两个月期间，印度创投领域仅出现了 3 家独角兽企业（1 月份和 2 月份分别为 1 家和 2 家）。

值得一提的是，本次 Livspace 和 ElasticRun 的剧本均在不同程度上验证了此前的报道。早在去年 10 月份时，我栏目就已指出Livspace 正在与投资者进行一轮超 2 亿美元规模的独角兽轮融资谈判。而在今年初时，我栏目也曾报道ElasticRun 正在同软银愿景基金 2 号进行一轮融资谈判，计划从后者处获得一轮 2 亿美元的资金作为其 E 轮融资（根据本次最新的融资公告，软银在其中提供了近 1.8 亿美元）。在这轮融资中，ElasticRun 的估值将达到 10 亿美元以上。

继续回到这两家公司本次的融资消息。LivspaceF 轮融资的其他参投者包括 Ingka Group (宜家母公司)、Jungle Ventures、Venturi Partners 以及 Peugeot Investments。而就 ElasticRun 来说，Prosus、高盛、Chimetech、Gablehorn Investments 也加入了该公司的这次融资。此外，据了解，ElasticRun 本次的 E 轮融资仍未结束，后续或许还将会有更多资金注入。

成立于 2014 年的 Livspace 是一家总部位于班加罗尔的家装设计平台，在印度的 28 座城市提供服务。而除印度之外，该公司在东南亚地区也有提供服务（在 2019 年时进入了新加坡市场）。据悉，在 Livspace 的营收中，来自印度和新加坡的部分分别为 80% 比 20% 左右。

针对 Livspace 的发展计划，Livspace 称将把这笔资金用于全球扩张、品牌建设和业务并购，进一步将服务范围继续扩展到更多的中东地区，同时着眼于进入澳大利亚市场。此外，Livspace 也透露将在明年底时将其在印度的足迹扩大至 65 到 70 座城市，并希望国际市场在未来阶段为公司贡献近半数的销售额份额。

早在 2020 年，Livspace 就曾表示公司也在评估对澳大利亚、马来西亚、印尼以及中东市场的进入可能性。到了去年十月份，Livspace 也宣布了将与 Alsulaiman Group（沙特零售巨头）展开合作，从而将其业务范围覆盖至中东市场。据悉，Alsulaiman Group 是宜家在中东地区的运营合作伙伴，且宜家也曾参与了 Livspace 此前的融资。而在此次合作之后，至两个月后的十二月份，Livspace 也战略收购了新加坡家居改造设计平台 Qanvast 的多数股权，以期加强该公司在这一地区的服务水平。

成立于 2016 年的 ElasticRun 则是一家位于印度浦那农村地区的 B2B 电商平台，致力于帮助当地社区零售小店（Kirana）同商品品牌方及金融科技平台处获得商品及营运资金等资源支持。

在去年 4 月份时的融资时，ElasticRun曾透露已经与超 12.5 万家 Kirana 展开了合作，并计划在未来 18 到 24 个月内将这一数字扩大到 100 万家。与此同时，ElasticRun 也在当时指出其营收已达到 3.5 亿美元，且有望在未来一年内突破 10 亿美元。

有媒体指出，去年期间，软银已对印度进行了超 30 亿美元的投资（软银在去年 6 月份时表示这一数字将为超 40 亿美元）。而软银在当时透露，如果能够找到合适的公司，该机构将在今年对当地投资 50 亿至 100 亿美元。假如这一 “愿景” 能够得以实现，我们也有望在印度今年的新晋独角兽名单中见证更多由软银所留下的足迹。