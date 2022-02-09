根据 Sensor Tower 商店情报平台发布的 2022 年 1 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名。本期共 34 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 Top 100，合计吸金 22.6 亿美元，占全球 Top 100 手游发行商收入近 39%，详细报道如下。（特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道）

中国手游发行商收入 Top 30

随着新赛年、新英雄、新皮肤等海量内容上线，1 月《王者荣耀》收入环比增长 92%，重回中国 iOS 手游畅销榜榜首，腾讯游戏收入相应的环比增长 22%。

本期米哈游旗下《原神》、《崩坏 3》和《未定事件簿》收入均迎来不同幅度的提升，使得发行商收入环比增长 52%。在 2.4 版本 “飞彩镌流年 “的带动下，《原神》移动端全球收入相较去年 12 月增长 55%，是 2020 年 9 月上市至今，收入排名第 3 的月份。

灵犀互娱 SLG 手游《三国志·战略版》于 1 月下旬在多个服务器陆续开启二、三赛季，发行商收入环比增长 9%，稳居榜单第 7 名。

得益于 SLG 新游《文明与征服》上市，4399 游戏 1 月收入环比增长 134%，排名跃升 16 位至第 8 名。在中国市场，《文明与征服》跻身 1 月 iOS 手游畅销榜第 7 名。其多文明题材和 4X 策略游戏玩法更是经过海外市场验证的成功组合，后续潜力值得期待。

作为中国市场的长青游戏之一，《问道》手游于 1 月 7 日开启新年大服后，游戏收入增长 70%，发行商雷霆游戏排名前进 3 位至第 11 名。

1 月《明日方舟》迎来日服版本上市 2 周年庆典，游戏收入环比增长 204%，发行商悠星网络收入随之增长 71%，排名前进 9 位至第 12 名。

本期榜单 30 家游戏发行商海外收入超过 11 亿美元，占总收入的 51%。其中，来自美国、日本和韩国的收入分别占 14.8%、13% 和 3.5%。作为对比，2020 年 1 月这些厂商海外总收入为 6.4 亿美元，在过去两年实现了 74.6% 的增长。参照 1 月海外手游市场超过 60 亿美元的内购收入，我们相信中国手游出海仍具有广阔的发展空间。

露珠科技于去年 12 月底在中国港台地区推出 RPG 新游《永夜星神》，本期该游戏成功跻身中国台湾手游畅销榜前三名，发行商收入环比激增 792%，跃升至全球发行商收入榜第 90，中国手游发行商收入榜第 33 名。

榜单之外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商依次是多益网络、友谊时光、露珠科技和 英雄互娱共 34 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

除了前文提到的《王者荣耀》、《原神》、《文明与征服》等多款游戏，本期收入增长显著的产品还包括腾讯《穿越火线》手游和《金铲铲之战》。

《穿越火线》手游于 1 月 19 日推出新版本 “虎虎生威”，随着新角色、新皮肤等大量内容释出，游戏收入环比增长 58%，重回手游畅销榜前十。

得益于 1 月 25 日开启的限时玩法 “福星临门”，《金铲铲之战》收入环比增长 35%，是去年 8 月在中国市场上线以来，收入排名第 2 的月份。

在版号稀缺的大背景下，近半年上线的新游大多表现出强劲的爆发力。但正由于新品供应不足，口碑优秀、内容丰富的精品手游正迎来新一轮发展机遇。