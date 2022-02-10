在印度的创业生态，老虎基金是其中当之无愧的独角兽捕猎大户。如本栏目此前所指出，在去年新增的 40 多名印度独角兽中，老虎基金所参投的企业占到了近半数的份额。今年，随着这一生态朝着更加活跃的方向发展，我们也有望见证更多的独角兽企业被收入老虎基金的囊中。

动点出海获悉，据外媒援引知情人士消息表示，汽车售后服务初创公司 GoMechanic 正在与其现有投资者老虎基金进行一轮融资谈判，后者或将参与其接下来的 D 轮融资的领投。

知情人士称，这笔 D 轮融资的规模初步定在 5000 万到 8000 万美元之间。融资后，GoMechanic 的估值预计将从去年 6 月份 C 轮融资时的 3.25 亿美元提升至 12 亿美元，以此加入印度今年的新晋独角兽阵营。不过知情人士也指出，谈判条款尚未最终确定，因此这些数字也很有可能会在之后发生变动。

目前，两家公司尚未对此消息作出回应。

成立于 2016 年的 GoMechanic 主要通过旗下同名应用程序为车主提供汽车维修预约服务。据介绍，GoMechanic 已在印度、欧洲、MENA（中东及北非地区）等地的 60 多座城市中建立了超 900 家维修车间，并已为 80 多万辆汽车提供了维修服务。据悉，截至去年 12 月份，该公司的年营业额已达 1.66 亿美元，其年净收入也达到了 5000 万美元左右。

GoMechanic 并不是老虎基金在今年接触到的唯一一家独角兽选手（当然该公司也尚未成为独角兽）。上月晚些时候，老虎基金同 Alpha Wave 一起参与了印度社交电商平台 DealShare 的 1.3 亿美元 E 轮融资的领投，作为结果，DealShare 以 16 亿美元的估值成功加入了它梦寐许久的独角兽俱乐部。

值得一提的是，有外媒在本月初时指出，老虎基金已为旗下的一只名为 Private Investment Partners 15（PIP 15）的基金筹集了 110 亿美元的资金。媒体称，PIP 15 预计将于下个月收盘，总规模为 120 亿美元（而这高出了该机构此前所设下的 100 亿美元的目标）。据悉，该基金将主要用于投资美、中和印度的互联网技术初创公司。