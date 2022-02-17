在于去年晚些时候宣布收购了当地 “先买后付（BNPL）” 平台 hoolah 后，对 ShopBack 来说，今年同样不会是平淡的一段时期。

动点出海获悉，据彭博社援引知情人士消息表示，新加坡电商返现平台ShopBack正与相关投资者进行谈判，计划展开一轮 1.5 亿美元的融资。消息人士称，ShopBack 已与摩根士丹利展开了合作，以促进这笔融资顺利进行。而在这笔融资中，ShopBack 的估值有望突破 10 亿美元的独角兽大关。

目前，这轮谈判正在进行中，其融资规模仍有可能会在后续发生变化。ShopBack 和摩根士丹利均未对此消息置评。

据了解，在 ShopBack 上一次的融资中，该公司的估值约为5.4 亿美元。

ShopBack 成立于 2014 年，主要通过旗下平台为用户提供电商商品消费返现服务。此外，其平台同时也提供出行预订、时尚用品、美容保健、电子产品、杂货以及食品配送等类别的消费返现。据介绍，ShopBack 已覆盖九大亚太市场地区的 3000 多万购物者。通过与近 8 千家线上&线下商家合作伙伴，该公司可为其提供达 35 亿美元的年营业额。

值得一提的是，如笔者在文章开头所提及，去年 11 月份时，ShopBack 以未披露数目的金额收购了 hoolah（交易方式为股票+现金）。ShopBack 联合创始人兼首席执行官 Henry Chan 在当时表示，ShopBack 和 hoolah 之间有着显著的协同效应，作为一个整体，二者将通过提供更广泛的新功能和新服务平台来向购物者和商家释放价值。结合本次融资传言来看，ShopBack 对 hoolah 的收购动作或许也有包含希望提升其业务规模并且进而提升其估值区间的意图。

当然，如果从先买后付模式在东南亚地区的近期发展趋势来看，我们同样能够发现 ShopBack 的野望。去年期间，在东南亚，当地消费者对先买后付（BNPL）服务的搜索兴趣呈现出了高达 16 倍的增幅，且马来西亚和新加坡央行也都表示出了正在重视这一新型消费模式的态度。因而，笔者于此认为我们同样可以有理由相信 ShopBack 本次的独角兽轮融资传言。