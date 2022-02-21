以下内容来自 CINNO：

随着去年苹果在 iPhone 上引入了 LTPO 技术，让 2021 年的智能手机面板市场发生了改变——LTPO 渗透率得到了显著提升。三星 Note20 Ultra 是首款采用了 LTPO 技术实现自适应刷新率的智能机。在三星后，一加、OPPO、小米都相继导入 LTPO 技术的屏幕，而在 2022 年荣耀、realme 等厂商产品也有望配备。

LTPO 英文全称为 Low Temperature Polycrystalline Oxide，中文名字叫低温多晶氧化物。目前小尺寸 OLED 的主要两大背板技术是 LTPS 和 IGZO，而 LTPO 可实现大范围的动态刷新率，它结合了 LTPS 和 IGZO 两种技术的优点。

让 LTPS 用于驱动电路以实现更小驱动电流和驱动电压，让 IGZO 负责开关电路，凭借其更小的漏电流实现更低刷新率，从而让 OLED 的可用刷新率范围变得更广。

手机这种以滑动触摸为主要交互方式的设备上，更高的屏幕刷新率和触控采样率能带来细腻顺滑的使用体验。可是在以往的屏幕技术中，如果要带来更高刷新率，其功耗必然水涨船高。

LTPO 屏幕技术正是为了解决这一难题而生的，从当初的全局 90Hz、120Hz 到后来的动态自适应，其也在经历技术的迭代升级，在显示视频、图像、文本等低帧率内容时，自动降低屏幕刷新率，从而给电池减负。当需要高刷新率的场合，如游戏场景，其又能及时火力全开。

高刷新率屏幕占比不断提高

智能手机市场已经逐渐从 LCD 向 OLED 过渡，CINNO Research 统计数据显示，2021 年中国市场 OLED 智能机销量约 1.66 亿部，OLED 智能机渗透率超越 LCD 增长至 53%，同比上升 12%。

占比上升当中有两个重要的原因，一方面是国产安卓手机品牌加大 OLED 面板采购比重，相继推出多款 OLED 新机抢夺中高端市场，另一方面苹果新品 iPhone 13 系列市场表现强劲，带动 OLED 智能机渗透率快速提升，OLED 面板将持续取代 LCD 成为长期趋势。

进一步来看，由于近年手机产品对于更流畅体验的需求提升，因此搭载高刷新率屏幕的终端占比也在不断提高。CINNO Research 统计数据显示，OLED 智能机中 120Hz+刷新率机型的销量占比呈显著上升趋势，其中 Q4’21 中国 OLED 智能机市场 120Hz+刷新率销量占比过半。

CINNO Research 分析，120Hz 自适应刷新率屏幕智能机在 Q3’20 进入市场，Q4’21 销量占比增至 19%，以 LTPO 为基础的可变刷新率功能逐渐成为趋势。

LTPO 技术有望成为中国市场高端手机的标配

自适应可变刷新率屏幕的技术基础是 LTPO，CINNO Research 数据显示，2021 年中国 OLED 智能机市场，搭载 LTPO 柔性面板的智能机销量占比从 2020 年的不足 1% 增至 7%，这主要得益于苹果 iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max 两款产品的热卖。

CINNO Research 观察分析，采用 LTPO 技术的 OLED 屏智能机全部配备了 120Hz 自适应刷新率，这也将成为 2022 年旗舰机的主流功能。随着 LTPO 产能的持续增加，LTPO 有望超越 LTPS 技术成为高端智能机标配。

值得一提的是，目前 LTPO 背板主要被三星和 OPPO 的折叠手机以及苹果、小米 OV 等品牌旗舰机型采用，因而终端产品在均价上显著高于搭载 LTPS 背板的柔性 OLED 机型，均价在 6K-10K 元价格区间。

2025 年 LTPO 渗透率或超 LTPS

苹果实际是最早开始探索 LTPO 技术的企业，不过其首先应用的并不是在手机上，而是在手表上。Apple Watch Series 5 的屏幕采用了 LTPO 屏幕技术，其能够实现全天熄屏显示，把动态刷新率降至 1Hz，让续航时间基本维持与上代一个水平的情况下还可以实现 Always on Display。

iPhone 13 Pro/Pro Max 是苹果第一次把 LTPO 技术应用到手机产品当中，CINNO Research 数据显示，2021 年第四季度，中国柔性 OLED-LTPO 智能机市场，苹果一家独大，市场份额超九成，价格定位在 8K-9K 档位高端市场。除苹果外，小米 OV 以及三星品牌也陆续开始在其旗舰 机型及折叠手机产品上采用 LTPO 背板技术。

目前，三星显示仍是 LTPO 的独家面板供应商。随着 LGD 及国内厂商的陆续加入，LTPO 技术搭载量将持续上升。在功耗大幅提升的 5G 时代，拥有 LTPS 诸多特性的同时还兼具低功耗优势的 LTPO 技术将成为手机厂商的重要选择之一。

CINNO Research 数据显示，2021 年中国 OLED 智能机市场，搭载 LTPO 柔性面板的智能机销量占比 7%。随着 LTPO 产能的持续增加，LTPO 将逐渐取代 LTPS 背板在高端市场的份额。CINNO Research 预测，2025 年中国 OLED 智能机市场采用 LTPO 技术的柔性 OLED 产品将超越采用 LTPS 技术的柔性 OLED 产品，渗透率有望达 43%。