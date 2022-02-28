科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.02.21-2022.02.27）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

如果你经常点进本栏目的文章（不经常也没所谓），并不难发现在过去一年中笔者已经在某种程度上成为了 “菲律宾吹”···

无论是这里的科创生态潜力还是其中初创公司的发展动向（你可以看这篇、这篇以及这篇等等等等），在这些相应文章中，一种前所未有的积极向好态势成为了其中的主旨所在。当然，问题也就随之而来，如果我们希望能对菲律宾的初创生态有更多的了解，我们应该如何正确解读这种动向？以及，这些动向是否能够（或者足够）代表菲律宾创业生态的缩影？

针对这些问题，在笔者看来，如果这些事件的出现并非是一种偶然现象，那么我们可以有足够的理由相信这种存在可以带来一种延续的过程，并且也值得被那些想要了解其中原因的人们所关注。

以上周获得 3100 万美元 B 轮融资的菲律宾金融科技初创公司 PayMongo 为例。表面上来看，这是一次相当常规的融资事件。然而，考虑到这里的背景——在 2021 年之前，菲律宾初创公司所获得的最高融资轮次仅为 A 轮融资，虽然 PayMongo 并不是此后的唯一一家，但作为这一全新剧本的章节之一，PayMongo 的出现却也再次验证了这一剧本。

另一方面，在菲律宾的融资热潮开启后，去年晚些时候，该国也迎来了其首家独角兽——来自金融科技领域的当地在线支付巨头 Mynt（GCash 的母公司）。当时，有媒体认为，随着这笔独角兽轮融资的加入，Mynt 的知名度有望得到大幅提升，这有助于 “将东南亚此类融资的焦点转移至菲律宾”。而随着 PayMongo 本次 B 轮融资的出现，我们也得以见证这一说法的实现（（请注意，B 轮同样为其中的关键词）。

最后，让我们把焦点放在 PayMongo 本身，一家 B2B 数字支付服务提供商。而这一身份同样值得我们关注。一方面，如当地风投机构（Gobi-Core Philippine Fund）指出，自 2020 年以来（或者是疫情爆发后），菲律宾共涌现出了超 35 家的电商及电商相关的初创公司。而这一科创铁三角基石（电商、物流、金融科技）在相当大的程度上推进了当地创业领域的发展——由此，PayMongo 的出现多少也是一种必然。另一方面，从去年开始，围绕东南亚中小微企业提供 B2B 业务服务的初创公司也在不断兴起（比如 GrowSari，比如 Ula），本次，PayMongo 也再次得以成为了其中的参与者。

综上，相信你并不难得出和笔者同样或者类似的结论。而这仅仅这是众多 “菲吹” 中的一环——这样的事情正在被更多的上演，正如我们所一起见证（如果你经常看本栏目文章的话）。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

3100 万美元融资下，PayMongo 会将菲律宾的创业故事写往何方：PayMongo 成立于 2019 年，是一家专注于 B2B 业务的数字支付服务提供商，以帮助客户更加快捷地接入数字支付方式。PayMongo 称，尽管其客户包含了各种规模的企业，但公司主要服务对象为该地区的中小微企业。作为背景，就菲律宾而言，该地区的中小微企业在菲律宾企业总数中占据了 99% 左右的份额，且通常多是使用传统的非数字化支付手段（菲律宾在疫情前的支付方式中只有不到 10% 的部分是由数字化支付完成）。

据 PayMongo 介绍，自上一轮 A 轮融资以来，公司所服务的商户规模呈现出了 300% 的增幅，月交易量也达到了 4 倍的增长。目前，该公司的融资总额已达到近 4600 万美元。

Carsome 将在东南亚三国打造更多二手车翻新中心：Carsome 相关负责人在虚拟发布会上表示，在东南亚，二手车市场的年交易额可达 600 亿美元规模。随着疫情对全球二手车需求的进一步推动，该公司认为，这一地区的二手车市场将在未来几年内继续健康增长。因此，“我们的目标是将在这三个国家留下更多足迹，从而更好满足客户对二手车的需求。”

据悉，Carsome 已于今日在马来西亚推出了其名为 “Carsome Certified Lab” 二手车翻新中心。据 Carsome 介绍，该翻新中心是东南亚地区中最大的翻新设施，其占地规模超 18.5 万平方英尺，每月可翻新多达 2000 辆的汽车，并可涵盖超 30 个汽车品牌。

新加坡医疗健康公司 MiyaHealth 获得 480 万美元 Pre-A 轮融资：动点出海获悉，新加坡医疗健康公司 MiyaHealth 于周二表示，在由 ST Engineering 和 Elev8 两家机构领投的 Pre-A 轮融资中，该公司已筹集到约 483 万美元。据了解，也有一些 PE 和同行业的知名天使投资人参与其中。

目前，MiyaHealth 的融资总额已超 669 万美元。据介绍，公司的这笔最新融资也是东南亚医疗健康初创公司在 Pre-A 轮中所获得的规模最大的一笔融资。

Hasura 加入印度独角兽阵营：Hasura 是知名开源 GraphQL 引擎 Hasura GraphQL Engine 背后的所属公司。该公司于 2017 年成立，并于次年开源了其 GraphQL 引擎。据介绍，自开源以来，其引擎的下载量已超 4 亿次，并在 GitHub 上获得了超 2.5 万颗的星标。目前，这款 GraphQL 引擎也已被空客、Swiggy、沃尔玛等多家企业所使用。

回到 Hasura 本次独角兽轮融资事件的意义本身。Hasura 的这一融资不仅是印度创投领域中少有的 C 轮独角兽轮融资，如果按照印度媒体的说法，在加上 Hasura 后，印度今年的新晋独角兽企业更是已达到 10 家（而目前已知的还有一家待独角兽企业GoMechanic）。相比于截至去年同期的当年内印度新晋独角兽（3 家），这一数字已经呈现出了数倍的增幅。于此，并不难预料曾在去年不断刷新记录的印度独角兽热潮在今年仍将继续保持这一水平。

印尼教育科技公司 Zenius 收购 Primagama：动点出海获悉，印尼教育科技公司 Zenius 已于近日收购了该国最大的线下家教服务机构 Primagama。

Zenius 在本周二发布的一份声明中表示，今年早些时候双方已签下收购协议，Primagama 正式成为 Zenius 学习生态系统的一部分。收购后，Zenius 将开发线上线下相结合的混合学习（OMO）模式，学生既可以与教师直接线下互动，也可以随时随地进入在线畅学。

同时，Zenius 将进行多项技术创新用于加强 Primagama 的网络建设，从而为学生提供最佳的学习体验。此外，Zenius 还将继续提高 Primagama 的教师、课程以及相关设施的质量建设，以助力自身在网络世界的进一步发展壮大。由此，公司也将进一步实现自身承诺，也就是通过 OMO 模式为印尼创造全新的教育环境。

巴基斯坦金融科技公司 NayaPay 获得南亚最大种子轮融资：NayaPay 旨在通过简化金融服务流程，为数百万巴基斯坦用户提供便利，并通过为难以获取银行服务的群体提供线上平台。如今，NayaPay 已推出了以聊天为主导的 APP，主要面向学生和自由职业者，同时也正搭建名为 NayaPay Arc 的软件即服务（SaaS）平台，通过为企业提供一般的支付业务以及一系列商业金融管理工具，从而为企业家和小企业主赋能。这些工具可以帮助企业更加了解自身的现金流和付款者信息，提高销售额。NayaPay 认为，通过帮助企业利用技术，可进而改善巴基斯坦的经济状况。