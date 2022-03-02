以下内容来自应用分析机构 data.ai：

当手机刚兴起的时候仅仅是一种通信工具。后来，人们开始发短信。大约在 2006 年，业内人士开始将手机重新定位为一款可以随身携带的多媒体电脑。他们是正确的，智能手机确实成为了信息收集、购物、理财的工具，几乎触及我们生活的方方面面，它永远地改变了移动用户的行为习惯。

但手机仍在不断发展。如今，近 20 年过去了，手机无疑已变成了微型电脑。但就使用时长而言，社交和通讯活动仍占主导地位。

这一点在 data.ai 发布的《2022 年移动市场报告》中得到了证实。

2021 年，用户有 70% 的时间花在了社交与照片和视频应用上。

更准确地说，2021 年第四季度的数据显示，全球消费者在 Android 手机上总共花费了约 9500 亿小时。其中，他们花在社交/通讯和照片/视频产品上的时间约为 6500 亿小时。

相比之下，2018 年第四季度的对应数据为 4350 亿小时，相当于增长了 50%。

人们花在社交与照片和视频应用的使用时长在三年内几乎翻了一番

毫无疑问，以照片和视频作为用户体验核心的应用促成了社交类别的主导地位。根据我们《2022 年移动市场报告》的数据，2018 年第四季度到 2021 年第四季度，全球社交应用使用时长增加了 35%（从 3060 亿小时到 4120 亿小时）。但在同一时期，照片和视频应用的使用时长增加了 90%（从 1290 亿小时至 2440 亿小时）。

那么，有没有哪个应用对增长起到了至关重要的推动作用呢？显然，TikTok 是 2021 年用户参与度方面最突出的赢家。除中国大陆外，全球 TikTok 用户平均每月在该应用上花费 19.6 小时。这一数字相当于 Facebook（2021 年全球使用时长排名第一的社交应用），远远超过 WhatsApp 和 Instagram。TikTok 最大的不同之处在于它的增长轨迹，在四年时间里它增长了 4.7 倍。2018 年，它的平均月使用时长只有 4.2 小时。

该应用在大多数地区的下载量排行榜上也占据主导地位。在该报告所分析的选定市场中，2021 年，它是 8 个北美和拉美市场、5 个亚太市场和 3 个欧洲市场里的爆款产品。

25 大在线视频直播应用在 2021 年贡献了 38 亿美元的移动经济

社交应用领域的另一个重大影响是视频分享向视频直播的转变。

这是 TikTok 领先的又一领域，但在一些地区，新进入者正在挑战现有的大公司。新加坡的 Bigo LIVE 就是一个很好的例子，它在 2021 年全球社交应用用户支出榜上排名第一。

2021 年，排名前 25 名的直播应用的使用时长的增长速度比整体社交市场快 9 倍——同比增长 40%，而社交应用仅增长了 5%。与此同时，用户支出方面也出现了类似的增长，因为用户希望打赏他们最喜欢的主播，为创作者经济中的内容创作者提供了变现途径。

直播正在创造一种新型经济机遇，为直播购物和直接创作者打赏提供机会。根据我们的数据，前 25 名直播应用的用户支出从 2020 年的 24 亿美元增长到了 2021 年的 38 亿美元。同比增长了 57%。

社交应用的下一个重大变革：虚拟人物和元宇宙？

公众对直播的兴趣是否预示着社交市场的下一步走向？是的。直播融合了创造力、自我表达、用户生成内容和在线社交。这就是为什么我们在《2022 年移动市场报告》中提到虚拟人物社交应用的崛起。这些应用结合了创造性的自我表达、用户生成内容和通常与元宇宙的世界构建组件相结合的在线社区。人们对元宇宙游戏的兴趣增加，导致虚拟人物社交应用的激增。事实上，我们预计元宇宙游戏在 2022 年的应用商店年用户支出将超过 31 亿美元。

一直以来人们都有这样一种需求，即在网络世界中，不以自己的身份，而是以虚拟人物的身份进行互动。想想《Habbo Hotel》和《模拟人生》，它们都发布于 22 年前的 2000 年。现在，随着对元宇宙潜力的大肆宣传，新一代的应用正在为 TikTok 一代重新启动这些虚拟世界。我们确定了三款应用：Litmatch、 Wright Flyer 的 REALITY 和 ZEPETO——它们的全球下载量在 2021 年同比增长了 160%。ZEPETO 甚至正在创造新一代的虚拟网红，他们有能力出售其他用户可以用来个性化他们虚拟人物的数字物品。