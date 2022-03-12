沃尔沃汽车美国公司宣布，它正在推出一项新计划，为美国零售商配备一种能够在几秒钟内检查维修车辆的装置。该技术能够检查轮胎、车身底部和车辆外观，将促进服务呼叫并加快车辆以旧换新。

该技术是与 UVeye 合作开发的，并利用了人工智能和机器学习技术。它将首先在东海岸的部分沃尔沃经销商处推出，该公司希望其所有 280 多家经销商最终都将安装该技术，该技术分为三个基本部分。

整个系统由一个名为 Helios 的系统组成，这是一种车身底部扫描仪，可以检测框架损坏、漏油等情况；Artemis，一个确保所有车轮匹配的轮胎系统，发现胎侧损坏，测量胎面深度等；Atlas，它提供车辆外部的 360 度扫描，并检测凹痕、划痕、生锈等。

沃尔沃预测，该技术将用于三个主要目的。首先，它会帮助服务技术人员更快地执行检查。其次，它将创建一个数字 “车辆健康” 报告，其中包含可以与客户共享的照片。最后，这将有助于让沃尔沃车主相信他们的汽车尽可能安全。

“自动化系统可以帮助解决问题，” 布莱恩特说。“它显示了车辆的实际状况。结果是客户将能够看到他们不知道的缺陷，例如生锈的排气管。他们也会知道零售商对他们的态度是坦率的。”

这也将在以旧换新期间帮助经销商，向车主准确展示他们的车辆状况。车主 “通常认为他们的以旧换新状况比实际情况要好，” 沃尔沃说。

“沃尔沃汽车及其零售商显然对能够为其客户提供更好服务的能力和技术感兴趣，”UVeye 首席战略官 David Oren 说。“沃尔沃汽车以其对安全的承诺和与客户的紧密联系而脱颖而出。”