搭载 H12 级 HEPA 过滤网，滤除花粉、螨虫、灰尘等颗粒物

经 Innovative Bioanalysis 实验室验证，可有效灭活室内空气中 99.99% 的新型冠状病毒 Sars-Cov-2

通过创新改善室内空气质量，对抗疫情传播、应对后疫情时代新常态

昕诺飞今日推出整合 UV-C 紫外线消毒和 HEPA 过滤技术的飞利浦 UV-C 紫外线空气消毒机二代。该系列产品全面采用飞利浦 UV-C 紫外线消毒技术，灭活空气中包括新型冠状病毒 SARS-CoV-2 在内的细菌和病毒；部分产品搭载 H12 级 HEPA（高效空气过滤器）过滤网，有效过滤空气中的灰尘及颗粒物，优化室内空气质量。

飞利浦 UV-C 紫外线空气消毒机二代搭载 HEPA 过滤技术，经实验室证实，是对循环空气进行消毒并净化的行之有效的解决方案，功能较第一代产品显著升级：