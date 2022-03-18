- 搭载 H12 级 HEPA 过滤网，滤除花粉、螨虫、灰尘等颗粒物
- 经 Innovative Bioanalysis 实验室验证，可有效灭活室内空气中 99.99% 的新型冠状病毒 Sars-Cov-2
- 通过创新改善室内空气质量，对抗疫情传播、应对后疫情时代新常态
昕诺飞今日推出整合 UV-C 紫外线消毒和 HEPA 过滤技术的飞利浦 UV-C 紫外线空气消毒机二代。该系列产品全面采用飞利浦 UV-C 紫外线消毒技术，灭活空气中包括新型冠状病毒 SARS-CoV-2 在内的细菌和病毒；部分产品搭载 H12 级 HEPA（高效空气过滤器）过滤网，有效过滤空气中的灰尘及颗粒物，优化室内空气质量。
飞利浦 UV-C 紫外线空气消毒机二代搭载 HEPA 过滤技术，经实验室证实，是对循环空气进行消毒并净化的行之有效的解决方案，功能较第一代产品显著升级：
- 整合空气消毒与过滤：在 UV-C 紫外线技术基础上，增加 HEPA 过滤网，有效灭活包括新型冠状病毒 SARS-CoV-2 在内的已知细菌和病毒，并去除空气中的花粉、螨虫、灰尘等颗粒污染物；
- 高效消毒，效果显著：该消毒机可以通过对吸入的空气进行 UV-C 紫外线辐照，在一小时内可灭活 80 立方米空气中 90% 的微生物；
- 设计安全，灵活放置：内置 UV-C 紫外线灯管及特殊光路设计安全可靠，可避免人体暴露在 UV-C 紫外线下，实现人机共存；
- 操作简单，易于维护：显示界面友好，消毒选项灵活，操作维护简单。通过屏幕提示运行及耗材更换信息。UV-C 紫外线灯管及滤网使用寿命长达 6 年；
- 使用场景广泛：该系列产品拥有 6 种型号，适配初效过滤网或 H12 级的的 HEPA 过滤网，可安全灵活地应用于家庭、学校、办公室、体育馆、零售商店等人群聚集区域。