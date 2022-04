在创业领域,女性创业家的身影是一种并不常见的存在。

根据一项由创业服务咨询机构 Dealroom 和伦敦发展促进署(London & Partners)联合发布的数据显示,在去年 1 到 4 月份期间,在伦敦初创公司所获得 53 亿英镑的融资总数中,仅有 0.5% 的部分流向了由女性为领导方的企业。而就融资阶段而言,有数据指出,在 2020 年进入伦敦女性领导团队初创企业的融资动向中,只有 2 笔处于 B 轮及以上的融资轮次。相比之下,近 8 成的部分进入了种子轮或者更早阶段的融资轮次。

从这一角度出发,不难发现由女性创业家所建立的初创企业往往会面临着更加严峻的发展问题。然而,在创业舞台的聚光灯之下,女性从不应该是一种被忽视的身影。从 Melanie Perkins(Canva 联合创始人兼 CEO,该公司估值已超 400 亿美元)到 Jessica Livingston(YC 联合创始人),从 Lynda Weinman(Lynda.com 联合创始人,已被 LinkedIn 以 15 亿美元价格收购)再到 Tan Hooi Ling(Grab 联合创始人),这股力量在不断向外界证明它的不可忽视,并且甚至能够影响到行业的走向。

在这样的背景下,为了更好帮助女性创业家应对其起步阶段的常见难题,SVC2UK(Silicon Valley Comes to the UK,由伦敦发展促进署运营)针对性的推出了一项名为 Beyond HERizons 的女性创业领袖对口成长计划。

于此,Beyond HERizons 希望通过为期 12 个月的协作,基于其包括万事达、汇丰、Wilson Sonsini、Ada Ventures、Merian Ventures、FieldHouse Associates 等在内的众多合作伙伴,为女性创始人的业务扩张之路上提供人脉支持,并在寻求和获得资金支持方面为女性创始人赋能的同时,于投资生态系统中打造出一个致力于实现性别平等的包容性和多元化的网络。

伦敦发展促进署业务增长董事总经理 Janet Coyle 表示,“伦敦和英国孕育出了一大批女性创新创业人士,但由于投资生态中的资金流向不对称等问题,她们往往难以继续推动自身企业的发展。Beyond HERizons 将汇集一个由多元化女性创始人组成的社区,帮助她们获得有影响力的且实用的支持以及与投资者交流的机会,进而加入到伦敦积淀丰厚、并希望在英国投资领域有所发展的投资者网络之中。”

在于去年宣布首次启动后,目前,已有 15 位女性创业人士通过激烈竞选加入到了 Beyond HERizons 计划当中,而这一计划也在不断获得业界人士的认可。如 Obelisk Support 首席执行官 Dana Denis-Smith 指出,“从个人角度而言,(加入)这个女性创始人计划对我来说是一次真正的转变。它的小组是我获得一切建议的首选之地——其中的成员都有着过人之处,她们有着强大的人脉关系,并且会在你需要她们的时候慷慨相助。”

此外,Lantum 首席执行官 Melissa Morris 也强调称,“Beyond HERizons 计划所产生的人际网络已经改变了我的生活。我已经与那些不断激励我和让我得到提升的同伴建立了深厚联系,我们每天都在交谈,我的生活也因此更加充实···所有人都乐于分享,从专业和个人的层面上都能给到建议。现在,我已经无法离开这个项目。”

回到这一计划的出发点本身。就 SVC2UK 而言,该项目从成立之初就旨在倡导一个包容和多样化的生态系统,并为下一代创新者提供激励。自 2006 年成立以来,SVC2UK 已经成功主办了六届女性创始人贸易代表团活动,并建立起了不断壮大且相互支持的卓越社群。基于这些举动,SVC2UK 在切实为女性企业家团体提供帮助的同时,也为自身在这条道路上积累了丰厚经验,由此应运而生的 Beyond HERizons 便也将继续承载着这些期待,并势必将在其中提供出更加强大的助力。

