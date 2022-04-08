4 月 8 日，CertiK 宣布完成 8800 万美元 B3 轮融资，该轮融资由 Insight Partners、Tiger Global、Advent International 联合领投，高盛、红杉资本、Lightspeed 等新老股东跟投。CertiK 在过去 9 个月内已完成四轮融资，总融资额 2.3 亿美元，估值 20 亿美元。

“随着区块链领域近两年的井喷式发展，各种攻击案例也层出不穷，区块链安全的重要性日益凸显，我们非常荣幸能加注区块链安全平台领域的绝对领跑者 CertiK。” Insight Partners 董事总经理 Steve Ward 表示，“随着区块链安全服务的行业渗透率逐步提升，我们相信 CertiK 能依托当前强劲的市场占有率，将行业需求转化为公司的高速增长，进一步巩固 CertiK 在区块链安全领域的龙头地位，我们非常期待与 CertiK 一流的团队合作。”

高盛董事总经理 Oli Harris 表示：“高盛很荣幸能投资 CertiK 这一区块链和 Web3 生态系统的领先安全平台。随着去中心化应用的场景和资产的持续增长，CertiK 正在建立的解决方案将成为保护生态系统的重要组成部分，帮助加速这些新技术的创新和采用。”

“我们很高兴投资 CertiK，因为它是为 Web3/DeFi 市场开发急需的安全解决方案的领导者。” Advent International 合伙人 Eric Noeth 表示，“通过智能合约在区块链上运行的去中心化互联网经历了许多安全攻击，迫切需要 CertiK 提供的有效解决方案。我们期待与 CertiK 团队合作，相信公司将继续保持使区块链更安全、性能更强大的势头，为客户提供亟需的安全保障。”

CertiK 于 2021 年推出了区块链安全领域全球首款 SaaS 产品：Skynet 天网。作为可 7×24 小时无间断运行的主动监测平台，Skynet 通过实时监测区块链及智能合约，可在错综复杂的区块链网络环境下抵御安全威胁。随着安全威胁的不断发展和变化，Skynet 利用大量的链上和链下机器学习数据来不断适应并自我发展，进而保护智能合约和区块链免受威胁。

本轮融资所有资金及公司营业收入将主要投入到更多元的创新产品和服务研发，以及吸纳专业人才。“智能合约形式化验证和审计只是区块链安全服务最基本的第一步。”CertiK 创始人及 CEO 顾荣辉教授指出，“未来，CertiK 将通过提供多元化的 SaaS 产品，帮助提升区块链安全服务的行业渗透率，为客户提供更全面的安全保障与福利。CertiK 的愿景是通过提供端到端的服务，为客户提供区块链安全方面的一站式服务，利用区块链安全龙头企业优势努力成为 Web3.0 时代的推动者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。