以下报告来自 Omdia：

自 2001 年 Omdia 开始研究显示面板市场以来，中小尺寸显示面板市场的营收首次在 2021 年超过了 600 亿美元。

同时，在 2021 年，AMOLED 的营收首次在中小尺寸显示面板市场超过了 TFT LCD。

为中小尺寸显示面板市场的营收增长做出了贡献，Apple 的 iPhone 不仅提高了显示面板的价值，也加速了柔性 AMOLED 成为市场技术领导者的步伐。

2021 年营收超过 600 亿美元，AMOLED 首次成为中小尺寸显示面板市场的主导技术

Omdia 的显示面板研究团队长期研究整个显示面板行业，涵盖了显示面板制造技术和部件、大尺寸显示面板和供应链、以及中小尺寸显示面板和触摸界面等类别。

关于中小尺寸显示面板的研究，我们拥有从 2001 年开始的显示面板厂商的出货量和营收数据；这些市场数据已经积累了 20 多年。

从 Omdia 的《中小尺寸显示面板市场追踪》，特别是 “4Q21 历史 “ 数据表，我们确认了到 2021 年底的实际市场数据，中小尺寸显示面板市场的营收为 629.8 亿美元，首次超过了 600 亿美元。Omdia 的记录显示，2001 年该市场的营收为 49.4 亿美元，这意味着在过去 20 年里，该市场的营收增长了 12.7 倍，如图 1 所示。

图 1：按主技术划分的中小尺寸显示面板营收

此外，中小尺寸显示面板类别中的 AMOLED 营收达到 368.7 亿美元，占中小尺寸显示面板市场总金额的 50% 以上，超过了 TFT LCD 的总额 252.2 亿美元。

2021 年，这也是中小尺寸显示面板市场中 AMOLED 营收首次超过 TFT LCD。AMOLED 成为该市场的主导技术。

中小显示面板的营收随着移动电话高速服务的革命而增长

中小尺寸显示面板被广泛用于各种应用，如手机、汽车、智能手表、数码相机、便携式游戏机和其他 IT 应用。然而，中小尺寸显示面板的价值（营收）被移动电话和智能手机的革命所推动。

图 2 显示了历史上中小尺寸显示面板的营收，比较了各世代移动电话服务。

图 2：中小尺寸显示面板营收与各世代移动电话服务的关系

到 2000 年，移动电话服务几乎仅限于通过 1G（模拟）和 2G（GSM）服务打电话和发短信，而移动电话显示屏的价值相当低，通过小尺寸黑白无源矩阵液晶显示面板（PMLCD）显示字符。

2001 年，3G（IMT-2000，W-CDMA/线速 2Mbps）服务开始，服务区域遍及全球。3G 手机有一个数码相机，可以部分接入互联网，因此需要更高价值的显示面板（彩色 TFT LCD，尺寸为 3-4 英寸，分辨率为 WVGA[800×480 dot]）。

2010 年，4G（LTE）服务开始，线速超过 50Mbps，可以完全接入互联网。看电影和玩游戏也需要更多的高清（HD）（1270×720 dot）和全高清（1920×1080 dot）高分辨率显示面板，尺寸大于 5 英寸，由 TFT LCD 和 AMOLED 技术制成。

随着几代移动电话服务的演变（从 2G 到 3G 和 4G），显示屏规格的价值也在增加，从小尺寸黑白显示屏，到 3-4 英寸 TFT LCD 彩色显示屏，视频图形阵列（VGA）分辨率，以及 5 英寸以上的 TFT LCD 和 AMOLED。随着手机显示屏价值的增加，中小尺寸显示面板的营收从 2001 年的约 50 亿美元增长到 2010 年的约 200 亿美元，到 2016 年增加到约 400 亿美元。

2018 年，新的 5G 服务开始在美国、韩国和中国提供超过 2Gbps 的超高线速。为了区别于 4G 手机，手机厂商在开发 5G 手机时积极应用高对比度和弧形无边框的柔性 AMOLED。因此，中小尺寸显示面板的营收比 2017 年进一步提升；2021 年，中小显示面板市场的营收首次超过 600 亿美元。

在 Apple 的 iPhone 支持下，柔性 AMOLED 引领未来中小尺寸显示面板市场营收的增长

从 2017 年开始，中小尺寸显示面板市场的营收进一步增长。自 2010 年以来，刚性 AMOLED 推动了中小尺寸显示面板营收的增长，但自 2017 年以来，增长是由柔性 AMOLED 推动的。

图 3 集中展示了 2011 年至 2021 年中小尺寸 TFT LCD 和 AMOLED 的营收，按 TFT 技术和 AMOLED 基板划分。

图 3：按技术划分的中小尺寸 TFT LCD 和 AMOLED 营收（年度）

如图所示，只有柔性 AMOLED 的营收到 2021 年保持增长；a-Si TFT LCD 的营收保持平稳，而刚性 AMOLED 和 LTPS TFT LCD 的营收似乎在减少。

2017 年柔性 AMOLED 营收增长的一个关键原因是其在 iPhone X 中的应用，这是该技术首次应用于 iPhone 系列。

Apple 曾在其 iPhone 8 系列中采用 LTPS TFT LCD，并结合触控传感器，但从 2017 年的 iPhone X 开始，它转而采用柔性 AMOLED。此后，苹果在 2018 年的 iPhone 11 系列中扩大了对柔性 AMOLED 的应用，并在其拥有 5G 高速服务的 iPhone 12 系列中全面采用了该技术。

与 LTPS TFT LCD 相比，尽管柔性 AMOLED 的价格被认为要高出三倍，但该技术支持高对比度和高速显示，功耗更低，显示面板更薄，为新 iPhone 增加了价值。

因此，在 2017 年至 2021 年期间，出货给 iPhone 的 AMOLED 显示面板数量有所增加，而 LTPS LCD 的出货量在 2015 年后有所萎缩，如图 4 所示。这一趋势当然与图 3 所示的按技术划分的中小尺寸显示面板营收趋势相一致。

图 4：按显示技术划分的 iPhone 显示面板出货量（年度）

通过将高价值的柔性 AMOLED 应用于其新的高端 5G iPhone，Apple 既为提高显示面板的价值做出了贡献，也加速奠定了柔性 AMOLED 在中小尺寸显示面板市场技术中的领先地位。

TFT LCD 和刚性 AMOLED 的使用向大尺寸应用扩展，但 2022 年及以后在中小尺寸显示面板中的应用需求不确定

在智能手机面板市场，TFT LCD 和刚性 AMOLED 对柔性 AMOLED 不再具有竞争力。即使中低端智能手机的需求将持续，但 TFT LCD 和刚性 AMOLED 显示面板必须以较低的价格交付，没有利润可言。

同时，为了恢复其价值，TFT LCD 和刚性 AMOLED 将越来越多地被用于大尺寸应用。

刚性 AMOLED 的生产正转向用于高性能笔电和平板电脑的大尺寸面板。TFT LCD，包括 a-Si 和 LTPS 技术，正在转向车载显示市场；由于向电动汽车的转移和持续的二氧化碳减排政策，显示面板需求将增加。

Omdia 将继续追踪未来 TFT LCD 和刚性 AMOLED 在大尺寸应用中的需求恢复情况。

然而，目前不仅是对中小尺寸显示面板市场，还是任何与市场有关的应用进行预测都是相当困难的。俄乌局势正在严重影响全球经济，带来一系列的负面影响。