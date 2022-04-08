据 TrendForce 集邦咨询「全球 LED 产业数据库与 LED 厂商季度更新」报告指出，照明市场对高规格 LED 产品需求量将进入爬升阶段，一般来说照明 LED 产品价格稳定，然因为近期全球原物料价格上涨，使得产品单价有调高的趋势，加之各国政府的节能需求高涨，预估 2022 年照明 LED 市场产值有机会来到 81.1 亿美元，年增 9.2%。未来几年，随着人因健康照明、智慧照明等因素的推动，照明 LED 市场规模将继续成长，至 2026 年预计达 111 亿美元，2021~2026 年复合成长率为 8.4%。

TrendForce 集邦咨询进一步表示，2022 年尽管疫情持续影响，但随着疫苗普及与经济活动复苏，加上照明市场为民生必需品具刚性需求，且全球碳中和与节能需求日渐被提上日程，近年一些国家纷纷透过能源效率和低碳供热等措施来实现净零排放。然而，照明是建筑的耗能大项，占总建筑能耗的 20% 至 30%。在节能需求高涨、政策法规要求升级的带动下，LED 将进一步渗透。此外，智慧照明亦可实现适时节能的目的，故商业照明、居家照明、户外照明和工业照明等对 LED 照明导入与智慧照明升级需求强劲，进一步推升高规格 LED 产品的需求量，包括高光效、高演色性与色彩饱和度、低蓝光人因健康照明及智慧照明。

而照明市场逐渐回温已明显反应在 2021 年厂商营收排名上，包含三星 LED（Samsung LED）、艾迈斯欧司朗（ams OSRAM）、CREE LED、Lumileds、首尔半导体（Seoul Semiconductor）、木林森（MLS）、天电（Lightning）等照明 LED 厂商营收均呈现增长。木林森依然是照明 LED 领导厂商，营收排名第一，2021 年营收年成长高达 34%。艾迈斯欧司朗、Lumileds、CREE LED 与三星 LED 去年主要受惠于工业、户外与植物照明订单，营收年成长分别为 26%、18% 和 8%。

价格方面，随着 2021 年照明行业需求已逐渐回暖，面对终端应用提出更高规格的产品需求加上原材料及运营等综合成本上涨影响，LED 封装厂也不再采用价格策略去抢占更多的市占率，故 2021 年照明 LED 产品价格稳定且有所回升。按类别来看，中、小功率照明 LED 产品（1 瓦以下，不含 1 瓦），如 2835 LED、3030 LED 和 5630 LED，市场均价年成长 2.1~4.4%；大功率照明 LED 产品（1 瓦以上），如陶瓷基板 LED 与 7070 LED，市场均价年成长高达 3.0~6.0%，TrendForce 集邦咨询预计 2022 上半年照明 LED 价格将更趋稳定。