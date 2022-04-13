​去年晚些时候，在菲律宾从其金融科技领域中孕育出该国首家独角兽时，有媒体指出，随着这一局面的突破，东南亚此类融资的焦点有望向此前被忽视的该地转移。现在，我们正在见证这一预言的实现。

动点出海获悉，菲律宾数字支付巨头 Voyager Innovations 已于近日宣布获得了一笔 2.1 亿美元的融资。融资后，该公司的融资达到了 14 亿美元，以此成为继当地同行 Mynt 之后的第二家独角兽企业。

据了解，这笔独角兽轮融资由新加入者 SIG Venture Capital 领投，PLDT（Voyager 母公司）、KKR、腾讯、IFC、IFC Emerging Asia Fund、IFC Financial Institutions Growth Fund、EDBI、First Pacific Company Ltd 等新老投资者参投。其中，就腾讯而言，在去年 6 月份 Voyager 所获得的 1.67 亿美元融资时，该公司也曾加入了这笔投资。

针对这笔新融资的用途，Voyager 表示接下来将用其围绕旗下数字银行品牌 Maya Bank 来打造如储蓄、信贷等在内的更多产品和服务，而这些服务将在其电子钱包 PayMaya 的平台上无缝提供给消费者和包括中小微企业在内的企业用户。此外，Voyager 还指出，公司还将继续通过加密货币、小额投资、保险等新产品形式来扩展 PayMaya 的服务范围，从而将该钱包打造成一个一站式的应用平台。

成立于 2013 年的金融科技巨头 Voyager Innovations 旗下拥有当地知名电子钱包 PayMaya、市场营销服务平台 Hatch、汇款平台 SMART Padala 等多个服务品牌。其电子钱包服务 PayMaya 于 2015 年推出，包含在线支付、扫码付款、预付卡、电商（通过 PayMaya Mall）、中小微企业借贷、保险等功能。而 Maya Bank 则已于去年 9 月份从当地央行 BSP 处获得了数字银行许可证，并已于上月对此服务展开了试点测试。

据介绍，截至今年 3 月底，PayMaya 已拥有超过 4700 万注册用户。相比之下，在去年 6 月底时，PayMaya 的用户规模为 2800 万。

而就 PayMaya 目前所拥有的超 4700 万用户规模而言，据悉，该数字已达到了菲律宾成年人口总数的三分之二（也大致相当于该国人口总数的一半），而这距 BSP 的愿景几乎仅有一步之遥——此前，BSP 曾设定了在 2023 年实现普惠金融的目标，这包括让 70% 的菲律宾成年群体拥有支付或交易账户。

回到 Voyager 此次的独角兽轮融资本身，如前文指出，目前，这一举动的出现已经打破了菲律宾科创领域中为时近半年的独角兽 “垄断” 局面。在去年 11 月时，当地的另一家线支付巨头 Mynt（菲律宾另一大主流数字钱包平台 GCash 的母公司）凭借一轮超 3 亿美元的融资成为了菲律宾的首家独角兽企业（独角兽轮估值为 20 亿美元）。据该公司在当时介绍，GCash 当时已拥有近 4800 万用户。

值得一提的是，这两家企业不仅在用户规模和独角兽状态上有着相似之处，从资方背景上来看，在 Voyager 拥有着腾讯作为股东的同时，Mynt 也获得过蚂蚁金服的投资及技术支持，且蚂蚁对该公司拥有相当高的持股占比——于此，这两家国内互联网巨头在东南亚战场的暗中较量可能会书写出一份相当引人关注的剧本。

最后，让我们再把目光转向菲律宾科创生态本身。根据 Gobi-Core Philippine Fund 此前发布的一份报告指出，截至去年十月份，菲律宾初创企业在当年所获得的融资金额已超过其 2017 年至 2020 年所筹集的总额，达到 8.58 亿美元。基于这背后的种种表现，报告认为，随着外界对菲律宾市场投资的不断增多以及当地政府相关支持力度的继续提升，现在，该地区一直落后于东南亚其他国家的科创生态也正呈现出转折趋势。并且，随着这一局面的不断改观，“菲律宾以科创领域主要参与者身份在世界范围内占有一席之地的时机现已到来。”