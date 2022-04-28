以下内容来自 data.ai：

在移动游戏领域，一个手游突然出现并主导市场的情况并不常见。大多数的热门游戏都是通过逐步积累获得成功的，或者是得到了财力雄厚的老牌发行商的支持。

《原神》是一个罕见的例外。这款由中国发行商米哈游（miHoYo）制作的开放世界角色扮演游戏，于 2020 年 9 月首次发布，初期并没有大张旗鼓地宣传推广。但在随后的 18 个月里，其移动版在 174 个国家的 iOS 应用商店和 Google Play 中获得了 1.15 亿次下载。

《原神》在变现方面的记录更加令人印象深刻。《原神》凭借其免费的大型角色扮演游戏玩法、强大的 “抽卡” 机制（即玩家可以在游戏中消费货币以获得稀有角色和虚拟物品）获得了巨大的成功。在这种模式的帮助下，《原神》成为了 2021 年 iOS 和 Google Play 用户支出排名第二，在 2022 年第一季度排名第一的游戏。

据 data.ai 估算数据，自《原神》推出以来，其全球用户支出已经接近 27 亿美元。这款游戏似乎在亚太、美洲和欧洲、中东和非洲市场都很受欢迎；其用户支出最大的市场是中国、美国、日本、韩国和德国。

从这些数字中可以看出，这款产品非同寻常。data.ai 的数据中还隐藏着更深刻的洞察和令人惊喜的发现。

《原神》将移动端开放世界角色扮演游戏推向大众的视野

《原神》是备受瞩目的最新移动角色扮演游戏，该类别的游戏有很多成功的子类别，如 MMORPG、团队战斗和益智角色扮演等，其热门游戏分别为《Lineage M》、《Fate/Grand Order》和《Monster Strike》等。这些角色扮演子类别或是强调竞争性的在线游戏玩法，或是具有深度发展的单人游戏机制。在《原神》之前，移动平台上还没有过开放世界游戏的先例，即玩家可以自由探索游戏世界，做自己想做的事，去想去的地方。

在 PC 和游戏机上，开放世界游戏可以追溯到游戏的最早期 ——80 年代具有里程碑意义的游戏，如《The Legend of Zelda》和《Flight Simulator》。可以说随着 Grand Theft Auto 和 Assassin’s Creed 等 IP 的成功，这一子类别也确立了自己的地位。在移动领域，《原神》为提供主机游戏质量的开放世界游戏体验设定了新的标准。游戏发行商也注意到了这一点，并越来越重视将移动端作为其扩大用户基础的首选平台之一。

data.ai 的广告素材库显示，《原神》在支持其移动发布的广告中优先展示开放世界角色扮演游戏玩法。它的一个视频广告在 8 个市场中推广，展示了游戏中广阔的开放世界，并强调探索和多角色玩法——这是其目标玩家的关键价值主张。

角色扮演游戏已经是移动平台上变现最成功的游戏类别之一。2021 年，MMORPG 游戏同比增长了 17%。纵观所有角色扮演游戏子类别，我们可以看到《原神》的独特贡献，是它将开放世界 RPG 游戏子类别带进了大众视线，从而引领了开放世界 RPG 游戏的用户支出在 2021 年成为了排名第六的角色扮演游戏子类别，支出同比增长了 233%。

在亚太地区以外的市场，《原神》倾斜于女性玩家

移动游戏持续推动不同用户群体的使用率，其爆炸式增长的原因之一是年长玩家的参与。但《原神》则偏向于年轻人。根据 data.ai 的数据，与平均人口相比， Z 世代（24 岁以下）的玩家玩《原神》的可能性高出约 2 倍。在德国、日本、法国和英国，Z 世代的比例增加了近 3 倍。

《原神》玩家的性别差异比年龄差异要更小。从全球平均水平来看，这款游戏在男性玩家和女性玩家中都很受欢迎。但这确实也因地区而异。在美洲和欧洲、中东和非洲地区，女性玩《原神》的比例要高 20%，而在亚太地区则正相反，男性玩家的比例要高 14%。

值得注意的是，《原神》有丰富多彩的动画美学。它还允许玩家选择男性主角或女性主角。这两个属性也许可以解释它为什么对年轻一代和男女玩家们都有很强的吸引力。此外，我们还发现《原神》的移动广告为了吸引目标用户，会强调游戏对女性玩家的易操作性和长期可玩性。

在日本，单笔 120 美元的应用内购买（IAP）道具的销售额占据了《原神》60% 的用户支出

《原神》是一款免费游戏。它的所有内容和角色都可以通过游戏来解锁。然而，玩家也可以在游戏中购买角色和道具。

玩家还可以购买一种游戏内货币 “创世结晶”，用来购买所需的资源和能力。玩家在一次交易中最多可以购买价值 120 美元的 “6480 枚创世结晶礼包 “。

通过 data.ai 新推出的应用内购买 SKU 产品，我们可以看到这种高级应用内购买产品的受欢迎程度因国家而异，在日本遥遥领先。2022 年 3 月，每 5 笔销售中就有 1 笔是购买 “6480 枚创世结晶礼包”。这些销售额贡献了当月游戏总收入的 60%。

在韩国，购买 6480 枚创世结晶的玩家占 10%，而在中国，相同道具的购买比例超过 8%，而在其他大多数西方国家，购买该应用内购买道具的玩家不到 5%。

data.ai 的应用内购买 SKU 可以帮助你了解游戏的定价策略，以及不同市场上各个应用内购买产品的用户支出量。

抽卡/开箱是日本市场最常见的变现机制之一，中国大陆和韩国等市场也是如此，因为这些市场对基于机会的机制有着类似的接受度。鉴于日本是全球平均用户移动设备支出最高的国家之一，了解不同市场的变现偏好对制定最佳定价策略和应用变现至关重要。

《原神》把每次版本更新都变成了重大活动，以推动它在收入排行榜上攀升

每隔六周，《原神》都会推出一次版本更新，介绍主题活动、任务和新角色。游戏玩家们都在热切地期待着这些更新，以至于他们将这款游戏在许多市场上都推向第一的位置。

定期的内容更新和特别活动有助于培养玩家的忠诚度，并维持更长的留存率。对于《原神》等开放世界游戏来说，随着米哈游继续投资于游戏世界的进一步开发和扩张，玩家对新鲜内容和可收集物品的需求将在未来几年继续推动其变现成功。