据 Sensor Tower 数据，受到全球新冠疫情影响，策略类手游下载量与收入均呈现明显增长，2021 年营收更是高达 175 亿美元。其中 4X 策略品类吸金表现最为亮眼，贡献超 50% 收入份额。《2022 年策略类手游市场洞察》将针对当前策略手游市场，特别是 4X 策略子品类，进行深入介绍与分析。

全球策略类手游季度收入较疫情前提升超 30%

受到全球新冠疫情影响，策略类手游下载量从 2020 年初迎来显著增长，并在 2020 年第 2 季度达到新高 4.4 亿，其中安卓设备下载量涨幅尤为明显。

策略类手游收入在新冠疫情期间同样迎来激增。截至 2022 年第 1 季度，策略手游季度收入始终维持在 43 亿美元以上，较疫情前 (2019 年第 4 季度) 提高 31%。从平台收入贡献来看，App Store、Google Play 收入占比分别为 68%、32%。

4X 策略品类下载量&收入份额正逐年增长

全球 4X 策略手游下载量占比逐年增加，截至 2021 年已达到 32%，并成为多个主要市场下载量占比最高的策略子品类。此外，MOBA 品类全球下载量占比同样迎来提升。比较不同地区可以看出，MOBA 手游在亚洲尤为火热。

4X 策略类与 MOBA 类手游于 2021 年分别贡献 52% 与 23% 收入份额，同样呈现逐年增长趋势。4X 策略手游在欧美市场收入占比更是超过 60%，远高于其它子品类。亚洲地区略有不同，作为 MOBA 品类最大市场，伴随着《英雄联盟手游》、《宝可梦大集结》等新游的发行，仍然具有与 4X 策略品类抗衡的商业化潜力。

4X 策略品类占据策略手游畅销榜多个席位

自 2019 年起，4X 策略子品类在策略手游年度畅销榜 Top 10 长期保持 50% 以上席位，可见其广阔的用户市场与优秀的商业化潜力。其中《三国志·战略版》短短一年便脱颖而出，成功跃居 2021 年以及 2022 年第 1 季度最畅销的 4X 策略手游。其它子品类中，MOBA 手游占据 2 位，建造&战斗、即时策略手游各占 1 位。

美国是 4X 策略手游最大市场，2022 年第 1 季度贡献 6.5 亿美元收入

美国仍然是 4X 策略手游最大市场，并于 2022 年第 1 季度累积贡献 1400 万下载量。巴西以 1000 万下载量成为第二大市场，其中安卓市场下载量占比高达 93%。此外，4X 策略品类在印度、东南亚与拉美地区同样拥有较高流行度。

IGG 旗下《王国纪元》尽管已发行 6 年之久，仍然维持着较高的活跃度，成为巴西、土耳其等多地下载量最高的 4X 策略类手游。TOP GAMES 发行的《Evony》通过广告推广成功打开多地市场，并跻身 2022 年 Q1 美国 4X 策略手游下载榜榜首以及多个市场 Top 3。

美国、中国以及日本是 4X 策略手游收入最高的三个市场。其中，美国 2022 年第 1 季度 4X 策略手游营收高达 6.5 亿美元，超过中国与日本营收总和，足见其在美国惊人的吸金能力。

值得一提的是，不同市场的玩家在 4X 策略手游主题偏好上略有不同。欧美地区对于中世纪帝国以及星际太空主题较为青睐，而中日韩地区对三国主题尤为热衷，丧尸末日则变成全球热门主题。