针对部分 VR 玩家在使用摇杆行走时,会由于视觉与前庭信号不统一而引发晕动症等的问题,国内致力于虚拟现实交互设备研发与经营的技术型公司 KAT VR 研发了 KAT WALK 系列 VR 万向跑步机,利用现实一平米左右的空间,创造出无限大的虚拟行走空间,遵循沉浸式人机交互规则,用更接近人体自然动作的交互方式来控制行走,「在提高沉浸感的同时,缓解晕动症的产生,保护玩家的绝对安全」。

KAT Walk C 2 系列结合了全新的混合动力学行走方案设计、复式光学传感器与算法系统,可以提供全新进阶的自然万向行走感受,以及实现毫米级 1:1 实时精确动作与超低延迟。

C 2 系列主打全动作支持的特点,除了行走功能以外,还推出了全新的自由载具站(Vehicle Hub)功能,让玩家可以坐姿、走姿实时切换,由传感器自动检测姿态,同时结合了震动力反馈模组来实现不同载具与环境的模拟。玩家可以任意选择,进一步提升 VR 游戏中行走与各种代步方式的沉浸感。

C 2 系列为跨平台兼容性设备,可以适配所有主流头显,各种平台上所有可以自由行走的游戏,包括 Oculus Home、Steam VR、PlayStation VR 等。

该产品已于 5 月初公布, C 2 将针对个人使用进行全面优化,KAT VR 称,目前尚不计划在任何商业或行业应用中使用。该产品将首先引入部分目标市场,未来将视情况逐步增加该产品在全球国家和地区的购买渠道。

据悉,该产品目前仅支持个人玩家使用且仅通过 Kickstarter 众筹平台在海外市场进行发售。众筹期间,KAT Walk C 2 的早鸟价为 698 美元,KAT Walk C 2 Plus 的早鸟价为 898 美元,二者均为限量发售。