针对部分 VR 玩家在使用摇杆行走时，会由于视觉与前庭信号不统一而引发晕动症等的问题，国内致力于虚拟现实交互设备研发与经营的技术型公司 KAT VR 研发了 KAT WALK 系列 VR 万向跑步机，利用现实一平米左右的空间，创造出无限大的虚拟行走空间，遵循沉浸式人机交互规则，用更接近人体自然动作的交互方式来控制行走，「在提高沉浸感的同时，缓解晕动症的产生，保护玩家的绝对安全」。

KAT Walk C 2 系列结合了全新的混合动力学行走方案设计、复式光学传感器与算法系统，可以提供全新进阶的自然万向行走感受，以及实现毫米级 1:1 实时精确动作与超低延迟。

C 2 系列主打全动作支持的特点，除了行走功能以外，还推出了全新的自由载具站（Vehicle Hub）功能，让玩家可以坐姿、走姿实时切换，由传感器自动检测姿态，同时结合了震动力反馈模组来实现不同载具与环境的模拟。玩家可以任意选择，进一步提升 VR 游戏中行走与各种代步方式的沉浸感。

C 2 系列为跨平台兼容性设备，可以适配所有主流头显，各种平台上所有可以自由行走的游戏，包括 Oculus Home、Steam VR、PlayStation VR 等。

该产品已于 5 月初公布， C 2 将针对个人使用进行全面优化，KAT VR 称，目前尚不计划在任何商业或行业应用中使用。该产品将首先引入部分目标市场，未来将视情况逐步增加该产品在全球国家和地区的购买渠道。

据悉，该产品目前仅支持个人玩家使用且仅通过 Kickstarter 众筹平台在海外市场进行发售。众筹期间，KAT Walk C 2 的早鸟价为 698 美元，KAT Walk C 2 Plus 的早鸟价为 898 美元，二者均为限量发售。