通过动点科技上次的深度剖析文章《VR&AR 左右发威，既链接科技产业，又影响汽车行业》我们可以知道，AR 行业已经成为撬动数码科技和智能交通的一个重要杠杆。不过，增强现实 (AR) 体验还需要下载特殊软件或移动应用程序，甚至需要使用特定的 AR 智能眼镜。这意味着 AR 体验的身临其境的力量隐藏在硬件之后，对普通用户构成了巨大的使用障碍。

WebAR，或基于网络的增强现实，通过将其与底层硬件和软件平台分离，正在彻底改变行业。就像基于 Web 的软件应用程序一样，用户可以从任何能够运行浏览器的设备自由访问 Web AR。这样的技术实现，可以在消费品领域，个人数码产品，智能出行等领域发挥重要的作用。

WebAR 采用多种硬件联合工作

WebAR 利用手机上的传感器来允许在物理世界中放置和跟踪数字材料。通过将这些传感器和智能手机上的计算机视觉技术相结合，AR 技术可以实现动画 3D 内容、​​目标识别和交互式体验。WebAR 也可以在桌面设备上运行，但由于 PC 被束缚在一个位置，因此受到限制。

随着移动浏览器添加支持功能，WebAR 体验将变得越来越复杂。允许 AR 访问设备的 RGB 摄像头、陀螺仪、加速度计、方向和磁力计，或者将移动设备上的 WebAR 链接到智能可穿戴设备是实现此目的的几种方法。所以，WebAR 更灵活。

WebAR 体验利用了五项关键技术

来自移动摄像头的媒体流 ——WebAR 技术通过摄像头流访问同步虚拟和物理世界。为了将 AR 体验添加到现实世界的场景中，它利用 RGB 摄像头来获取视角和视野范围。

——WebAR 技术通过摄像头流访问同步虚拟和物理世界。为了将 AR 体验添加到现实世界的场景中，它利用 RGB 摄像头来获取视角和视野范围。 内容管理系统 ——用户可以使用基于云的内容管理系统 (CMS) 访问 AR 体验，该系统响应各种触发器，例如 QR 二维码码或超链接。用户可以通过简单的相机镜头捕获访问 WebAR，将交互式信息放置在几乎任何地方。

——用户可以使用基于云的内容管理系统 (CMS) 访问 AR 体验，该系统响应各种触发器，例如 QR 二维码码或超链接。用户可以通过简单的相机镜头捕获访问 WebAR，将交互式信息放置在几乎任何地方。 场景理解 ——为了在物理环境中定位 3D 项目，WebAR 需要场景理解，或者移动设备映射表面并估计周围环境中存在的光量的能力。

——为了在物理环境中定位 3D 项目，WebAR 需要场景理解，或者移动设备映射表面并估计周围环境中存在的光量的能力。 兼容 的浏览器——浏览器的设计必须具有丰富的视觉效果和交互体验，其中涉及大量数据处理，以及高效运行和低带宽占用的能力，以避免减慢智能手机的运行速度。

的浏览器——浏览器的设计必须具有丰富的视觉效果和交互体验，其中涉及大量数据处理，以及高效运行和低带宽占用的能力，以避免减慢智能手机的运行速度。 应用程序编程接口 (API) – API 将 Web AR 转换为真正连接的应用程序，用户可以在其中通过单一虚拟体验完成各种不同的任务。例如，API 可以允许在线购物者在 WebAR 中试用产品以进行购买。

Web AR 有什么好处？

随着 AR 的快速成熟，这个行业是否需要 Web AR 技术以及传统 AR？大多数人会说是，因为 WebAR 为组织和用户带来了以下好处：

经济实惠的实施： 开发人员可以在短短几天而不是几个月内构建 WebAR 应用程序，即使该组织还没有适合 AR 的 3D 模型。在技​​术部署方面，只需要集成一个软件开发工具包（SDK）。

开发人员可以在短短几天而不是几个月内构建 WebAR 应用程序，即使该组织还没有适合 AR 的 3D 模型。在技​​术部署方面，只需要集成一个软件开发工具包（SDK）。 分析可见性： Web AR 是一种可通过 Web 访问的增强现实系统。因此，它与 Google Analytics、HubSpot 和其他此类工具无缝集成，提供有关访问者年龄、来源、地理和性别的有用信息，以及设计进一步的营销计划。

Web AR 是一种可通过 Web 访问的增强现实系统。因此，它与 Google Analytics、HubSpot 和其他此类工具无缝集成，提供有关访问者年龄、来源、地理和性别的有用信息，以及设计进一步的营销计划。 消费者易用性： WebAR 只需要用户付出最少的努力。由于体验固有的便利性，没有可下载程序会鼓励他们获取、查看和共享信息，从而扩大影响范围、扩展交互性和更好的参与度。尽管后者提供了更好的视觉效果，但 Web AR 可能会胜过传统 AR。

WebAR 只需要用户付出最少的努力。由于体验固有的便利性，没有可下载程序会鼓励他们获取、查看和共享信息，从而扩大影响范围、扩展交互性和更好的参与度。尽管后者提供了更好的视觉效果，但 Web AR 可能会胜过传统 AR。 基于上下文数据的更大个性化： WebAR 可以通过分析来自用户移动设备的上下文数据来定制体验，从而能够使用地理定位和社交媒体等技术创建动态内容，从而构建针对特定用户群量身定制的体验。例如，网站可以根据用户所在位置的天气状况动态调整 AR 体验中显示的服装。

WebAR 具有很大的跨行业应用潜力

WebAR 具有很大的潜力，因为它易于构建、成本低，并且在用户端占用的资源很小，降低了进入门槛，并提供了推动覆盖面和参与度的巨大潜力。但是，与传统的 AR 相比，它确实有一些缺点：

网络限制： 固有的连接性仍然不是通用的，这意味着 WebAR 并非所有人都可以随时访问。在没有 4G 或 5G 接入的地区，WebAR 体验会出现问题。

固有的连接性仍然不是通用的，这意味着 WebAR 并非所有人都可以随时访问。在没有 4G 或 5G 接入的地区，WebAR 体验会出现问题。 设备兼容性：考虑到制造商使用的移动内存、处理器技术和优化技术的差异，所有设备的体验可能并不一致。

尽管存在这些基本障碍，AR 应用程序和基于设备的体验仍然是主流方法。然而，Web AR 正在突飞猛进地发展，并可能很快成为许多用户对传统 AR 的可行替代方案。

Snap、Nextech AR、Google、Meta 和 Avataar 等许多公司正在开发 WebAR 解决方案，使营销人员、零售商和工业公司可以轻松使用该技术。谷歌提供了自己的 WebAR SDK，ARCore，允许开发者在现实世界中渲染虚拟对象。XR+ 是另一个平台，可让您构建无代码 Web AR 体验。同样，PlugXR 是一个拖放平台，它利用云构建具有五种不同跟踪的沉浸式体验。

汽车厂商也在不断引入和利用 WebAR 的潜力。比如，Marvy 公司根据三菱汽车的要求，按照逻辑顺序为客户设计了一个 WebAR 体验空间，从给出客户需要的重要车型参数，到汽车外部和外部体验。此外，Marvy 的设计团队制作了一款最漂亮、最接近三菱真实车型的 3D 模型，增加了客户与汽车 3D 模型互动时的兴奋感。这个应用模拟了车辆在干燥天气和潮湿多雨的城市道路上的性能，帕杰罗系列的一大亮点是 360 度摄像头，Marvy 设计了 4 个侧面的全视角，清晰地展示了摄像头的位置，描述了摄像头可以观察到汽车周围区域的空间宽度。当然，在车载导航领域，也存在巨大创新和应用机会。

WebAR 领域在海内外不断涌现创新团队和应用

WebAR 具有跨行业的巨大潜力，尤其可以改变在线零售体验，有希望成为未来几年建立网站和在线展示产品的默认方法，潜力巨大。韩国 Web AR 平台 RECON Labs 近日完成了 440 万美元 A 轮融资是个很好的商业应用例子。基于平台 “PlicAR” 自动化技术将 2D 图像转换为产品 3D 视图，使电子商务客户无需任何 3D 建模技能即能在两小时内创建 3D 模型，完成融资后 RECON Labs 将扩招员工以增强 “PlicAR” 功能。这家初创公司最近还与总部位于旧金山的元宇宙公司 The Sandbox 合作开发一种支持用户创建 3D 角色和物品的工具。

国内方面，视+AR 旗下 EasyAR 团队早前已经开放 WebAR，以便于让更多人能通过微信或者浏览器来使用增强现实技术。最早版本的 WebAR 可支持平面图片识别、云识别、3D 渲染和复杂 3D 交互等功能，开发者可在 EasyAR 官网开通使用 WebAR。

此外，EasyAR 还带来新品 EasyAR Mega。EasyAR Mega 是城市级空间计算技术平台，包含数据采集、三维重建、视觉定位、编辑工具等能力，适用于文旅、商圈、游戏、娱乐等行业，开发者可以很容易地在此基础上，开发出缤纷多彩的元宇宙应用。另外，此前新华社也表示其客户端已添加了最新的 AR 功能，通过扫描图形和物体，在手机上呈现增强现实（AR）报道形态。

从目前来看，WebAR 技术还在不断进化升级中，但无疑，随着技术的成熟，未来会成为一个不可忽视的重要推动力量，前景值得关注。