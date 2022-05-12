通过动点科技上次的深度剖析文章《VR&AR 左右发威，既链接科技产业，又影响汽车行业》我们可以知道，AR 行业已经成为撬动数码科技和智能交通的一个重要杠杆。不过，增强现实 (AR) 体验还需要下载特殊软件或移动应用程序，甚至需要使用特定的 AR 智能眼镜。这意味着 AR 体验的身临其境的力量隐藏在硬件之后，对普通用户构成了巨大的使用障碍。
WebAR，或基于网络的增强现实，通过将其与底层硬件和软件平台分离，正在彻底改变行业。就像基于 Web 的软件应用程序一样，用户可以从任何能够运行浏览器的设备自由访问 Web AR。这样的技术实现，可以在消费品领域，个人数码产品，智能出行等领域发挥重要的作用。
WebAR 采用多种硬件联合工作
WebAR 利用手机上的传感器来允许在物理世界中放置和跟踪数字材料。通过将这些传感器和智能手机上的计算机视觉技术相结合，AR 技术可以实现动画 3D 内容、目标识别和交互式体验。WebAR 也可以在桌面设备上运行，但由于 PC 被束缚在一个位置，因此受到限制。
随着移动浏览器添加支持功能，WebAR 体验将变得越来越复杂。允许 AR 访问设备的 RGB 摄像头、陀螺仪、加速度计、方向和磁力计，或者将移动设备上的 WebAR 链接到智能可穿戴设备是实现此目的的几种方法。所以，WebAR 更灵活。
WebAR 体验利用了五项关键技术
- 来自移动摄像头的媒体流——WebAR 技术通过摄像头流访问同步虚拟和物理世界。为了将 AR 体验添加到现实世界的场景中，它利用 RGB 摄像头来获取视角和视野范围。
- 内容管理系统——用户可以使用基于云的内容管理系统 (CMS) 访问 AR 体验，该系统响应各种触发器，例如 QR 二维码码或超链接。用户可以通过简单的相机镜头捕获访问 WebAR，将交互式信息放置在几乎任何地方。
- 场景理解——为了在物理环境中定位 3D 项目，WebAR 需要场景理解，或者移动设备映射表面并估计周围环境中存在的光量的能力。
- 兼容的浏览器——浏览器的设计必须具有丰富的视觉效果和交互体验，其中涉及大量数据处理，以及高效运行和低带宽占用的能力，以避免减慢智能手机的运行速度。
- 应用程序编程接口 (API) – API 将 Web AR 转换为真正连接的应用程序，用户可以在其中通过单一虚拟体验完成各种不同的任务。例如，API 可以允许在线购物者在 WebAR 中试用产品以进行购买。
Web AR 有什么好处？
随着 AR 的快速成熟，这个行业是否需要 Web AR 技术以及传统 AR？大多数人会说是，因为 WebAR 为组织和用户带来了以下好处：
- 经济实惠的实施：开发人员可以在短短几天而不是几个月内构建 WebAR 应用程序，即使该组织还没有适合 AR 的 3D 模型。在技术部署方面，只需要集成一个软件开发工具包（SDK）。
- 分析可见性： Web AR 是一种可通过 Web 访问的增强现实系统。因此，它与 Google Analytics、HubSpot 和其他此类工具无缝集成，提供有关访问者年龄、来源、地理和性别的有用信息，以及设计进一步的营销计划。
- 消费者易用性： WebAR 只需要用户付出最少的努力。由于体验固有的便利性，没有可下载程序会鼓励他们获取、查看和共享信息，从而扩大影响范围、扩展交互性和更好的参与度。尽管后者提供了更好的视觉效果，但 Web AR 可能会胜过传统 AR。
- 基于上下文数据的更大个性化： WebAR 可以通过分析来自用户移动设备的上下文数据来定制体验，从而能够使用地理定位和社交媒体等技术创建动态内容，从而构建针对特定用户群量身定制的体验。例如，网站可以根据用户所在位置的天气状况动态调整 AR 体验中显示的服装。
WebAR 具有很大的跨行业应用潜力
WebAR 具有很大的潜力，因为它易于构建、成本低，并且在用户端占用的资源很小，降低了进入门槛，并提供了推动覆盖面和参与度的巨大潜力。但是，与传统的 AR 相比，它确实有一些缺点：
- 网络限制：固有的连接性仍然不是通用的，这意味着 WebAR 并非所有人都可以随时访问。在没有 4G 或 5G 接入的地区，WebAR 体验会出现问题。
- 设备兼容性：考虑到制造商使用的移动内存、处理器技术和优化技术的差异，所有设备的体验可能并不一致。
尽管存在这些基本障碍，AR 应用程序和基于设备的体验仍然是主流方法。然而，Web AR 正在突飞猛进地发展，并可能很快成为许多用户对传统 AR 的可行替代方案。
Snap、Nextech AR、Google、Meta 和 Avataar 等许多公司正在开发 WebAR 解决方案，使营销人员、零售商和工业公司可以轻松使用该技术。谷歌提供了自己的 WebAR SDK，ARCore，允许开发者在现实世界中渲染虚拟对象。XR+ 是另一个平台，可让您构建无代码 Web AR 体验。同样，PlugXR 是一个拖放平台，它利用云构建具有五种不同跟踪的沉浸式体验。
汽车厂商也在不断引入和利用 WebAR 的潜力。比如，Marvy 公司根据三菱汽车的要求，按照逻辑顺序为客户设计了一个 WebAR 体验空间，从给出客户需要的重要车型参数，到汽车外部和外部体验。此外，Marvy 的设计团队制作了一款最漂亮、最接近三菱真实车型的 3D 模型，增加了客户与汽车 3D 模型互动时的兴奋感。这个应用模拟了车辆在干燥天气和潮湿多雨的城市道路上的性能，帕杰罗系列的一大亮点是 360 度摄像头，Marvy 设计了 4 个侧面的全视角，清晰地展示了摄像头的位置，描述了摄像头可以观察到汽车周围区域的空间宽度。当然，在车载导航领域，也存在巨大创新和应用机会。
WebAR 领域在海内外不断涌现创新团队和应用
WebAR 具有跨行业的巨大潜力，尤其可以改变在线零售体验，有希望成为未来几年建立网站和在线展示产品的默认方法，潜力巨大。韩国 Web AR 平台 RECON Labs 近日完成了 440 万美元 A 轮融资是个很好的商业应用例子。基于平台 “PlicAR” 自动化技术将 2D 图像转换为产品 3D 视图，使电子商务客户无需任何 3D 建模技能即能在两小时内创建 3D 模型，完成融资后 RECON Labs 将扩招员工以增强 “PlicAR” 功能。这家初创公司最近还与总部位于旧金山的元宇宙公司 The Sandbox 合作开发一种支持用户创建 3D 角色和物品的工具。
国内方面，视+AR 旗下 EasyAR 团队早前已经开放 WebAR，以便于让更多人能通过微信或者浏览器来使用增强现实技术。最早版本的 WebAR 可支持平面图片识别、云识别、3D 渲染和复杂 3D 交互等功能，开发者可在 EasyAR 官网开通使用 WebAR。
此外，EasyAR 还带来新品 EasyAR Mega。EasyAR Mega 是城市级空间计算技术平台，包含数据采集、三维重建、视觉定位、编辑工具等能力，适用于文旅、商圈、游戏、娱乐等行业，开发者可以很容易地在此基础上，开发出缤纷多彩的元宇宙应用。另外，此前新华社也表示其客户端已添加了最新的 AR 功能，通过扫描图形和物体，在手机上呈现增强现实（AR）报道形态。
从目前来看，WebAR 技术还在不断进化升级中，但无疑，随着技术的成熟，未来会成为一个不可忽视的重要推动力量，前景值得关注。