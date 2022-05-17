5 月 17 日，亚马逊云科技宣布，IBM 与亚马逊云科技签署了一项战略合作协议，计划在亚马逊云科技平台上以 SaaS 的形式提供广泛的软件产品。

基于在 IBM 云上提供的 IBM SaaS 服务，IBM 与亚马逊云科技达成此项首创协议，将为客户提供快速、便捷的 IBM 软件访问，这些软件涵盖了自动化、数据和人工智能、安全和可持续发展能力，基于 Red Hat OpenShift Service on Amazon Web Services（ROSA），并以云原生的方式在亚马逊云科技上运行。同时，两家公司承诺将进行广泛的联合投资，帮助客户更轻松地在亚马逊云科技上购买 IBM 软件，具体包括整合市场营销、渠道激励、开发人员赋能和培训、以及石油和天然气、旅游和运输等关键垂直行业的解决方案开发。

如今，企业不断寻求行业领先的服务和解决方案，从而实现敏捷、弹性和持续地扩展。为了在全球范围实现高可用性扩展，企业在本地部署和混合云环境中运行的软件量持续增加，导致企业的需求进一步复杂化。

今后，企业将能够在亚马逊云科技平台上以云原生的形式运行广泛的 IBM 软件产品，这样他们就可以快速启动和运行，从而实现商业价值。这些软件包括 IBM API Connect、IBM Db2、IBM Observability by Instana APM、IBM Maximo Application Suite、IBM Security ReaQta、IBM Security Trusteer、IBM Security Verify 和 IBM Watson Orchestrate，今年晚些时候还将推出其他服务。

客户将能够在亚马逊云科技 Marketplace 上采购 IBM SaaS 服务，然后设置、并与亚马逊云科技服务集成，只需点击几下就能开始使用，无需部署、更新或管理任何基础设施。这些产品旨在按需提供高可用性和弹性扩展，以满足不可预测的吞吐量需求，并将提供亚马逊云科技云原生体验，通过深度集成亚马逊云科技开箱即用的服务，以及支持 API、CloudFormation 和 Terraform 模板以实现端到端的工作流程自动化。

例如，使用 IBM Maximo 应用套件即服务，制造商将能够以灵活的、按需的方式进行人工智能驱动的资产管理，从而更有效地监测和维护设备，或预测潜在的机械故障，并在它们造成中断之前修复它们。通过利用这些应用的可扩展消费模式，他们可以专注于创新、原型设计、工具和生产，并根据不断变化的市场趋势和生产需求，轻松扩大使用范围。

此外，凭借超过 10,000 项亚马逊云科技认证和 13 项亚马逊云科技能力认证，IBM 咨询公司和 IBM 安全服务部可以帮助客户利用亚马逊云科技上的 IBM 软件构建和部署现代、安全和更智能的工作流程。

这些 SaaS 服务补充了 IBM 目前可在亚马逊云科技 Marketplace 上手动部署的 30 多种软件产品的组合，并且可以为已经拥有许可证的用户提供自带许可证（BYOL）的能力，帮助他们更快地部署软件，并为企业提供了一套全面的选择，以最符合其业务独特需求的方式构建和运行软件。

IBM 软件部高级副总裁 Tom Rosamilia 表示：“随着混合云继续在客户中实现常态化部署，IBM 已经准备好并愿意以灵活的、云原生的软件组合来满足他们的需求，无论是来自云端或数据中心。通过深化与亚马逊云科技的合作，我们又向前迈出了一大步，让企业有能力选择最适合其自身需求和工作负载的混合云模式，使他们能够专注解决其最紧迫的业务挑战。”

亚马逊云科技销售和营销高级副总裁 Matt Garman 表示：“我们与 IBM 的合作可以加速我们共同客户的云上现代化进程，并在亚马逊云科技平台上以云原生方式购买 IBM 的服务。通过我们双方的多年协议，亚马逊云科技将与 IBM 合作，在我们的云平台上提供一系列广泛的 IBM SaaS 服务。此外，我们还将共同为客户带来更为丰富的联合营销和销售计划。”

Banco Inter 首席技术官 Guilherme Ximenes 表示：“像我们这样的公司正在寻求更快的价值实现时间，并迅速启动和运行业务。在亚马逊云科技平台上成为一家云优先组织，使我们走上了数字化创新的道路，利用技术更好地服务于我们的客户。IBM SaaS 服务在亚马逊云科技平台上正式可用，使我们这样的企业能够专注于为客户提供价值，而不必担心 IT 基础设施的管理，让我们能够以更快的速度进行创新。”

这项合作凸显出 IBM、红帽和亚马逊云科技三方携手的价值所在：为各行业客户提供灵活的云服务组合，助力其释放更大的商业价值。 目前，亚马逊云科技在 IBM 咨询、IBM 软件和红帽平台上拥有超过 100 个专项资源，专注于业务开发、技术支持和市场营销。

今天发布的合作协议进一步扩展了对企业内部部署的 IBM 软件和 IBM 云上 SaaS 服务的现有支持。

在亚马逊云科技 Marketplace 购买 IBM SaaS 软件的客户也将有资格抵扣他们的亚马逊云科技企业折扣计划中的承诺。