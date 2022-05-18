苹果公司日前展示了创新软件功能，这些功能将为残障用户提供导航与交流的新方式，帮助他们充分利用 Apple 产品。

借助先进的软硬件与机器学习性能，失明或低视力人士可以使用门检测，用 iPhone 或 iPad 引导自己顺利走完通向终点的最后几步；肢体或运动障碍用户借助语音控制与切换控制等辅助功能，可以在 iPhone 上使用 Apple Watch Mirroring（镜像）完全控制 Apple Watch；失聪与重听人士可以在 iPhone、iPad 与 Mac 上观看实时字幕。Apple 还将拓展对行业领先的屏幕阅读工具——旁白功能的支持，新增超过 20 种语言与地区选项。这些功能将于今年晚些时候通过软件更新登陆 Apple 各大平台。

为失明或低视力用户设计的门检测

Apple 即将推出门检测，这是一项专为失明或低视力人士设计的先进导航功能。门检测可以帮助用户在即将抵达新终点时确定大门的位置，告诉他们离门有多远，并描述门的特性，包括门是开还是关。如果门是关着的，它还能告诉用户是否可以通过推、拉或旋转把手来开门。门检测还能朗读门上及周围的标牌和标志，比如办公室的房间号，或者无障碍入口标志。这项新功能结合了激光雷达扫描仪、摄像头与设备端机器学习性能，将在配备激光雷达扫描仪的 iPhone 与 iPad 机型上推出。

门检测将成为放大器 app 中的一个新检测模式。放大器是 Apple 为失明及低视力用户设计的内置 app。门检测与人物检测和图像描述功能可在检测模式中分别或同时使用，为视障用户提供可自定义设置的工具，帮他们导航并获取身边环境的丰富信息。除了放大器 app 内的导航工具，Apple 地图 app 也为使用旁白功能的用户提供了声音与触感反馈，用于识别步行导航的起始点。

推进 Apple Watch 的肢体与运动辅助功能

Apple Watch Mirroring 可以帮助用户使用配对的 iPhone 远程控制 Apple Watch，从而让肢体或运动障碍人士能更加便捷地使用 Apple Watch。通过 Apple Watch Mirroring，用户可以使用 iPhone 的语音控制和切换控制等辅助功能控制 Apple Watch，并使用语音命令、声音指令、头部追踪等输入方式，或者 Made for iPhone 外部辅助切换设备做为轻点 Apple Watch 显示屏的替代操作。Apple Watch Mirroring 借助软硬件功能，包括基于隔空播放的技术，帮助依赖这些功能的用户顺畅使用 Apple Watch 独有的 app，如血氧、心率、正念等等。

此外，用户还可以使用简单的手势进一步控制 Apple Watch。通过 Apple Watch 上新的快速操作，用户可通过 “两次捏合” 手势接听或挂断电话、忽略通知、拍摄照片、在播放中 app 里播放或暂停媒体，以及开始、暂停或继续体能训练。这项功能基于 Apple Watch 辅助触控中使用的创新技术，让上肢不便的用户能以不同方式控制 Apple Watch，如捏合或握拳，而不必轻点显示屏。

iPhone、iPad 与 Mac 为失聪与重听用户推出实时字幕功能

Apple 为失聪与重听人士在 iPhone、iPad 与 Mac 上推出实时字幕。用户可以更轻松地理解任何音频内容——包括电话或 FaceTime 通话、视频会议或社交媒体 app、流媒体内容，或是与人面对面交谈。用户可以调整字幕字体大小，方便阅读。FaceTime 通话实时字幕可为通话参与者提供自动转写的对话字幕，让听障人士更方便地参与群组视频通话。在使用 Mac 通话时，用户可以输入回复，让实时字幕为其他通话参与者实时朗读回复内容。实时字幕在设备端生成，因此用户可以确保信息隐私与安全。

旁白功能添加新语言等内容

旁白功能是 Apple 专为失明与低视力用户设计、行业领先的屏幕阅读工具。旁白功能将新增超过 20 种语言和地区，包括孟加拉语、保加利亚语、加泰罗尼亚语、乌克兰语和越南语等；此外还新增了数十种可选语音，以便通过各种语言实现辅助功能。新增的语言、地区和语音也将适用于朗读所选项和朗读屏幕等辅助功能。此外，在 Mac 上使用旁白功能的用户还可以利用新的 Text Checker 发现通用格式错误，比如多重空格或大小写错误，更方便地校对文档或电子邮件。

其他功能

Buddy Controller 可以让用户请护理人员或朋友帮他们玩游戏；Buddy Controller 可以将任意两个游戏控制器合二为一，从而实现用多个控制器输入同一个玩家的操作。

Siri 暂停时间可以帮语言障碍用户调整 Siri 回复指令的等待时间。

语音控制 Spelling Mode 为用户提供逐字母输入选项，以口述特殊拼写的词汇。

声音识别可进行自定义设置，以识别用户所在环境的特定声音，如家里闹钟、门铃或家用电器发出的独特声音。

纪念全球无障碍宣传日

本周，Apple 将通过特别课程、精编选集等内容纪念全球无障碍宣传日：