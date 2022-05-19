碳中和已经从全球共识转向全球行动。为了应对全球气候变化的挑战，目前已有约 130 个国家和地区提出了碳中和目标，绿色低碳和可持续发展已经成为国际命题。智充科技 “NET ZERO 净零系列” 新品发布会再放大招，联合比亚迪推出全球领先的 NET ZERO SERIES 多功能储能充系列产品，正式进军新型储能应用领域。

“净零系列” 产品依然将产品力放在首位。全新 NET ZERO SERIES 储能充一体机搭载最新高性能比亚迪弗迪电池，将超快充和智慧储能系统完美集成。新品突破性地采用了 “一根线连接” 的设计，只需一个 30/60kW 标准化工业插头，就能即插即用，实现 210kW 的大功率充电，方便快速部署，节省近 3 倍电力基础设施投入。NET ZERO SERIES 储能充一体机通过集成节省设备占用空间，双枪输出可满足 2 辆车同时充电，提高充电效率。结合一个 233kWh 的储能电池柜，使其同时成为一块大电池发挥储电功能，充电次数翻倍，而模块化设计还可通过增加多组电池至 466kWh，实现超长续航。新品延续了智充精研数字能源网络的理念，增加支持绿电接入和智能微网系统。搭配 V3 版 XCharge SaaS Platform，净零系列储能充一体机可在 MAX / ECO / User-defined / Power Reserve / B2G 5 种模式之间任意切换，优化能耗，真正降低用电成本，最大节省近一半投资周期。

可以说，净零系列是充电桩与新型储能的有机结合，不仅能削峰填谷维护电网体系的运行效率，还实现了 “停电也能充电” 的突破，让更多电网稳定条件较差的地区实现充电可能。

“在过去，智充所研发的智能充电硬件解决的首要问题就是在充电场站极度分散的情况下，如何管理、维护和盈利的难题。” 智充科技董事长丁锐说。2015 年-2020 年，智充相继推出了多款不同场景适用的产品，并在 2021 年将硬件升级到行业天花板级的全智能数字化充电系统，广受能源集团、政府企业、整车厂、商用车、地产商等充电运营者好评。市场占有率稳步提升的同时，智充的脚步并没有停下来。敏锐的团队观察发现，让充电无处不在还要解决电力供应问题，这将是 “无处不在” 最为重要的一环。

自 2015 年成立以来，智充的智能充电产品从普通家用慢充到交流快充再到 360kW 以上的超充，功率不断升级，充电速度提升的同时应用场景也不断拓展。而本次新系列产品的发布，让智充再次展现出了颠覆行业的产品力和不断突破的企业成长力。净零系列的诞生为电池技术的进步、绿色发电的成熟、虚拟电厂和微网的应用奠定了良好的基础。将充电服务作为未来绿色能源最大的出口，配备大容量灵活储能单元，智充将会开启一场新的能源革命，彻底摆脱对传统能源网络的依赖，帮助全社会进军净零数字能源时代。