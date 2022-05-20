游戏玩家对 “元宇宙” 的概念早已不陌生，其中最具有代表性的就是《ROBLOX》。这款游戏在 2021 年全球移动用户支出榜上名列第一。截至 2022 年 3 月 31 日，其应用商店用户支出超过了 45 亿美元，足以证明它的火爆。然而，元宇宙的概念不仅存在于游戏中。虽然在虚拟世界中购物、营销、与他人互动的想法可能还没有成为主流，但像 Meta（Facebook）这样的科技巨头似乎正在引领潮流，其他领域的消费者和品牌也在迅速加入进来，data.ai 能从移动市场格局中看到这一点。data.ai 看到人们对元宇宙的兴趣高涨，全球对虚拟形象社交 App（data.ai App IQ 中一个新的子类别）的需求也在急剧增加。

data.ai 数据显示，从 2020 年开始，移动应用市场与 “元宇宙” 相关的 App 数量持续增长。其中，社交类 App 在众多类别中呈领跑趋势。data.ai 还发现 “游戏” 这一关键词在此类应用的简介中出现的频次最多，有近半数社交类 App 在商店简介中提及游戏相关词语。这也在一定程度表明：融合游戏性或是元宇宙社交类 App 的特点。此外，诸如 “世界”“创建” 等元宇宙概念特有的词语，“朋友”“互动”“一起” 等社交类应用常见的表达，“增强现实 “等描述，也常出现在元宇宙类 App 的简介中。

值得关注的是，data.ai 看到人们对元宇宙的兴趣高涨的同时，全球对虚拟形象社交 App（data.ai App IQ 中一个新的子类别）的需求也在急剧增加。

随着品牌与应用开始在元宇宙中的合作（Chipotle 和 Nike 都在《Roblox》中开设了商店），消费者的兴趣也正在提升，并延伸到了许多领域，如游戏、零售、餐厅和活动等。

看点

data.ai 移动数据显示，与其他社交媒体类别相比，虚拟形象社交 App（如 ZEPETO 和 BUD）下载量的同比增长率最高，达到 3800 万——同比增长 60%，比两年前增长了 215%。

2022 年第一季度全球下载量排名前五的虚拟形象社交 App 如下：

ZEPETO BUD by bud technologies Oasis IMVU Makerblox – Create skins

在美国，虚拟形象社交 App 的下载量在 2021 年第二季度达到了 460 万的峰值，且在 2022 年第一季度仍保持在 400 万，高于 2020 年第一季度的 240 万。发行商若想获取到这些对元宇宙内容感兴趣的用户，了解他们在哪些地方花费时间、以及不同国家的用户品味和习惯是什么非常重要。这将助您识别：哪些合作伙伴、应用功能或目标受众能为您带来最大的机会。

跨类别亲和度数据可以向您展示：与平均水平相比，用户最有可能使用的其他应用子类别。虽然虚拟形象社交 App 遍布全球，但不同国家的用户使用特征和习惯有很大的区别。在美国，虚拟形象社交 App 的用户使用卡拉 OK 应用的可能性是其他用户的 6.6 倍，使用语音聊天应用的可能性是其他用户的 5.5 倍，使用占星术应用的可能性是其他用户的 4.8 倍。在选定分析的市场中（美国、英国、法国、日本、澳大利亚、韩国），语音聊天应用仅出现在美国亲和度排名的前六名，占星术应用仅出现在美国和英国的热门类别里，漫画应用仅在澳大利亚和巴西的热门类别中排名靠前，显示出这些市场中虚拟形象社交 App 的微妙特征。data.ai 还看到倾向程度因国家而异，虚拟形象社交 App 的用户在法国使用儿童早期教育应用的可能性是其他用户的 11 倍，在日本使用绘画（图画与设计）应用的可能性是其他用户的 8.4 倍，而在美国，最高倾向则为 6.6 倍。

这些类别亲和度阐明了用户群体的潜在趋势，尤其是年龄方面。data.ai 发现 Z 世代是这一趋势的推动者，在许多市场中，虚拟形象社交 App 的用户对教育子类别有着很高的亲和度。

2022 年 3 月美国 MAU 排名前三的虚拟形象社交 App 中，这三款应用都严重偏向 Z 世代，其中 Itsme 偏向程度最大，Z 世代使用的可能性比平均水平高 120%。

利用跨类别亲和度、年龄和性别数据，您可以更清楚地了解这些用户是谁、是什么在吸引这些用户以及他们是如何在移动设备上花费时间的。

2022 年 3 月，美国月活跃用户数最多的三款虚拟形象社交 App 分别是 IMVU、ZEPETO 和 Itsme（仅支持 iOS）。在 iPhone 上，这三款应用的月活跃用户数都是女性多于男性，其中 Zepoto 的偏斜度最高，女性用户使用它的可能性比平均水平高 54%。Itsme 的性别差距最小，但在美国，女性用户使用它的可能性仍高出 20%。

深入挖掘

虚拟形象社交 App 越来越受欢迎，也为品牌和明星创造了在移动设备上与消费者互动创造了更多的机会。例如，在 2021 年 8 月，拉夫·劳伦宣布与 ZEPETO 独家合作，推出了一个虚拟服装系列和三个可供该应用的虚拟化身聚集的社区空间。在其中一个数字空间（拉尔夫·劳伦的虚拟麦德逊大道旗舰店）里，韩国流行音乐组合 Tomorrow X Together（TXT）的成员化身在应用中身穿拉尔夫·劳伦的虚拟服装举办了一场现场活动。

而就在上个月，2022 年 4 月 8 日至 24 日，Samsung 和 ZEPETO 联手为马来西亚的 Galaxy 用户提供了一场专属的虚拟寻宝活动。此活动刺激了每日平均下载量比前两周增加了 80%。

鉴于虚拟形象社交 App 在过去两年中的稳步增长，data.ai 可能会看到更多的品牌与这类应用合作以及更多名人的参与。移动发行商可以探索这种独特的合作方式，吸引并留住那些对体验元宇宙内容感兴趣的移动用户。