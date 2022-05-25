在疫情影响、市场波动、不确定性风险增加的背景之下，人们对金融话题的关注持续上涨。作为反映当下世界的 “第二屏”，Twitter 为大众提供了讨论金融话题的广阔空间。根据近期发布的《2022 年 Twitter 趋势报告》，在过去一年中，“金融” 成为了 Twitter 全年增量排名第一的话题，相关讨论声量大于电影和电视的总和。Twitter 上有趣的对话内容和丰富的社群互动正带动越来越多的消费者加入讨论，参与金融相关讨论的 Twitter 用户中，关注金融科技的一般人群高达 39%。通过深入洞察相关对话、预测发展趋势，Twitter 可以帮助金融科技，尤其是跨境支付等品牌更自如地驰骋海外市场。

Z 世代推动金融数字化变革

随着越来越多的 “互联网原住民” 走入社会，Z 世代正在成为经济增长的重要推动力，他们不再捂紧自己的钱包，而是对个人财务状况抱有更积极的态度，对金融话题也投入了更多关注。自去年以来，认为自身有金融素养的 Z 世代比例提高了 1.2 倍。与其他世代相比，年轻一代在谈论金融相关话题时，更倾向于寻求周围人的意见。而社交平台正是与他人建立连接、交换观点的绝佳选择。在过去的半年里，相比非 Twitter 用户，Z 世代的 Twitter 用户关注金融新闻与文章的比例高出 70%。

与互联网共同成长的 Z 世代对技术的使用得心应手，他们使用数字服务的比例比 55 岁以上的人群高出 191%。在未来半年，计划使用数字银行和投资产品、服务和应用的 Z 世代将增加 50%。作为 Twitter 对话增长的重要引擎，Z 世代的声音正在推动金融数字化浪潮。

疫情重构个人金融：女性韧性更强，NFT 成新宠

尽管疫情带来的各种不确定性让人们在金钱方面趋于保守，降低了普通人做出买房、买车、更换工作等重大决策的意愿；然而，许多人也正在尝试走出困境，重新构建个人金融，提高抵御风险的能力。值得关注的是，女性在财务方面受到的疫情影响更明显，但同时表现出了更大的发展空间。人们也在开始关注新型理财方式—— NFT（非同质化代币）逐渐成为焦点。

收入的减少让许多人动用了储蓄存款，而在过去半年里，花费储蓄资金的女性比男性高出 32%。同时，女性对自己的金融素养缺乏信心。与男性相比，认为自己金融知识水平仍有待提高的女性的比例高出 2 倍。虽然疫情影响让女性在财务方面经历了更为艰难的时期，但年轻女性群体表现出了更强的韧性。与年长群体相比，更多年轻女性的期望收入在未来半年内将有所增加。同时，她们也对投资和消费表现出了更强的意愿。“她经济” 领域仍存在新的机会。

根据 Twitter 的数据，目前，新颖的投资方式也备受瞩目。在过去一年里，全球与 NFT 相关的推文超过 3.32 亿，是 “居家办公” 的 17 倍。NFT 通过较强的社交属性、新奇有趣的玩法连接大量年轻用户，Twitter 上近七成的 NFT 对话受众年龄低于 34 岁。与非 Twitter 用户相比，Twitter 上的 NFT 爱好者更倾向于通过社群获得金融方面的建议、寻求品牌内容和相关金融知识，这为金融科技品牌提供了拉近用户距离的突破口。

以用户兴趣为导向，金融科技品牌扬帆远航

在年轻用户的推动下，人们对数字化金融产品的需求正在不断攀升，但尚未使用数字银行或其他金融科技产品的人数仍相当可观，这展示出金融科技品牌的广阔前景。随着人们越来越重视手机端的体验，可靠、完善的移动服务是吸引用户的关键。此外，品牌也不妨将用户兴趣点作为出海风向标。过去一年，Twitter 上使用表情符号的金融相关对话同比增长了 492%，金融话题已经不再是专家和从业者的专属，它比从前更具娱乐性和社交性。实际上，用户非常期待通过社交媒体了解金融产品，93% 的人希望在 Twitter 上看到金融服务发布。品牌便可以利用这个特点，为用户创造讨论金融话题和产品的空间，并在合适的时机加入讨论，与用户建立连接，达成口碑及用户数量的同步增长。

依托海量的公众对话，Twitter 正在使 “金融” 这个原本晦涩的话题变得更加接地气，也为品牌提供了了解用户特点的窗口。Twitter 也将对金融话题趋势给予持续关注，给品牌带来精准、新鲜的洞察，助力金融科技品牌扬帆远航。