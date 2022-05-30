根据 data.ai 发布的最新报告，在疫情的影响下，2021 年，健康和健身 App 下载量达到了 24.8 亿。以下是详细内容：

2020 年第二季度将作为移动经济最繁荣的时期载入史册。人们在家中隔离时大量下载 App。随着许多国家的健身房关闭，该季度（2020 年第二季度）健康和健身 App 下载量从 5.65 亿次飙升至 8.11 亿次。在封锁初期出现大幅飙升后，健康和健身 App 的下载量在去年逐渐趋于稳定。

在疫情的影响下，2020 年成为了特殊的一年。随着我们进入 2022 年，这一类别应用仍存在持续增长的趋势。根据 data.ai 的《2022 年移动市场报告》，2019 年该类别总下载量为 19.7 亿次。到了 2021 年，这一数字达到了 24.8 亿。

一切尽在脑海里：冥想类应用达到了新高度

健康与健身 App 今年表现突出，其最大的因素之一是冥想应用的成功。在疫情期间，人们非常关注心理健康，这推动了人们对 Calm、Headspace、Meditopia 和 Insight Timer 等应用的兴趣。根据 data.ai《2022 年移动市场报告》的数据，下载量排名前三的 App 占据了市场主导地位，在 2021 年共吸引了 3700 万下载量。

用户使用行为方面，在 2021 年全球十大冥想 App 中，Insight Timer 用户在 Android 手机上的平均打开次数最高，比第二高的冥想 App 高出 40% 以上。此外，在每用户平均使用时长方面，他们也是第一名。这意味着，与该子类别中的其他主要用户相比，人们不仅在 Insight Timer 上花费了更多的时间，而且总体而言，他们使用该 App 的频率也更高。

在应用商店支出方面，排名前五的冥想 App 相较去年同比增长了 25%。2021 年，用户支出最高的两款冥想 App：Calm 和 Headspace 共创收 2.05 亿美元。然而值得注意的是，这不是移动端唯一的变现途径，一些 App 还利用了应用内广告、企业合作或与移动电子商务相辅相成等途径。

而且这两家公司现在正专注于下一阶段的增长。Calm 已经筹集了 2.17 亿美元用于扩张，而 Headspace 已经开始投入资金——它在 2022 年 1 月收购了由人工智能驱动的心理健康和保健公司 Sayana。

年龄因素：在不同国家，千禧一代都比其他年龄段的人下载更多健康和健身 App

《2022 年移动市场报告》还揭示了健康和健身 App 领域的用户特征差异。一般来说，这是一个以千禧一代为中心的应用类别。在 2021 年，他们比 Z 世代或 X 世代和婴儿潮一代的总人口相比最倾向于健康和健身 App。例如，在韩国，去年月活跃用户排名前 20 的健康和健身 App 中，千禧一代的平均指数为 120。这意味着在韩国，千禧一代使用健康和健身 App 的可能性比整体人口平均高出 20%（至少从月活用户数来看，前 20 款 App 都是如此）。

在应用产品选择方面，X 世代和婴儿潮一代显示出对自我量化 App 的偏好。他们偏向于计步器、减肥、步行和远足 App。而在另一个年龄段，Z 世代更偏向于健康和女性健康 App。

Flo Period & Ovulation Tracker 在 “女性科技” 子类别中脱颖而出。这款英国开发的 App，在特定分析的 8 个国家里，有 7 个国家的 Z 世代月活跃用户排名第一或第二。这也许就是该公司目前估值约为 6.75 亿欧元的原因之一。

在不久的将来，Z 世代将会是一个值得关注的年龄段，他们似乎更愿意尝试创新的健康和健身 App 的概念，比如由人工智能驱动的心情日志 App Reflectly，这款 App 会根据用户的记录以及每日感受来提供特定反馈。在未来几年里，他们最有可能引领健康和健身子类别的趋势。