编者按:近日,SIG 宣布领投总部位于新加坡的 Web3 信息应用的基础软件平台 ByteTrade 新一轮 4000 万美元,出人意料的是,SIG 中国创始合伙人 Tim Gong 直接出任该公司董事长。Tim Gong 是物理专业科班出身,毕业于上海交通大学,在普林斯顿大学获得电子工程学博士,在很多投行眼中,SIG 是作为字节跳动早期投资人一战成名的,不仅如此,SIG 累计投资了包括 Musical.ly、声网、闪送、伴鱼、威马汽车、喜马拉雅、一条等在内的超过 260 家公司,总投资金额超过 40 亿美金。今天,Web 3 浪潮势不可挡,传统风投机构又是如何看待这一新兴事物,Tim Gong 为什么为一个我们并不熟悉的 Web3 项目站台?MarsBit 驻新加坡特约记者 0XF1 独家专访 Tim Gong,以下为详细内容。

你能否先介绍一下异常低调的 SIG,中文称其海纳国际集团?

SIG 是一个有 35 年历史的金融科技公司。凭借先进的高频交易算法与技术,它是全球量化交易市场上最重要的做市商与自营交易公司之一。SIG 以自有资金通过杠杆交易,在合规方面做得非常出色,鲜有新闻,公开报道很少,是一个低调的金融企业。因而,也被华尔街日报称做神秘不透明的黑盒子(Black box)。

海纳亚洲风险投资基金是 SIG 全资的全球 VC。我们是 web2 里面较成功的做早期投资的基金之一。我们是 ByteDance(字节跳动)与 Musical.ly 两个公司的初期与早期投资人。从开始至今,一直深度参与公司的发展,目前仍然是 ByteDance 的最大机构投资人之一。除此之外,我们在中国、日本、东南亚、印度以至美国本土投资了 2 多家创业公司,有很多成功的退出,也有更多的公司现在才 “浮出水面”。当然这也包括了我们今天要提到的,SIG 孵化的 ByteTrade 这家公司。

以一个成功的传统金融家和数字经济时代的风险投资家的视角,你能简单概述一下你对区块链和加密货币世界的看法吗?

我对加密货币的未来非常看好。因为它是信息革命的自然延伸 — 信息从只读(web1),到读写(web2),再到今天的所有权与交易(web3)。信息的数字资产化与去中心化可以解决 web2 平台今天未解决的很多问题,真正将信息的所有权还给用户,防止平台不自律甚至做恶,让规则更明确与透明(也就是大家讲的 code is law)。

但是,我们还处在区块链与加密货币发展的极早期。今天的所有加密货币都与科技股票同涨同跌,而整个 crypto 市值都还没有苹果一家公司的市值高。就从金融角度来讲,crypto 都还远远不是一个 “另类资产”,而是更像一支叫做 “crypto” 的科技股票。基于加密货币的 web3 一定要走通一条与 web2 完全不同的经济模式,形成真正的生态,才能真正成为与传统科技与金融逆相关的资产类型。

这一次信息数字资产化的革命,融合了 SIG 在金融交易与科技创新上的两个强项。所以我非常期待 SIG 能在这个行业里做出重大的贡献。

传统金融市场的很大一个特点是监管。SIG 过去的巨大成功也来自于其严格遵守监管的框架,用技术创新获取收益。今天的 web2 平台与加密货币市场都还主要靠自律,其高效性通过有自律的中心化运营实现。加密货币市场打着去中心化的旗号,在缺乏监管的环境下有许多不自律的行为,因而结果不尽如人意。但是,新的技术带来的新的可能性,当我们以去中心化的方式将信息的所有权与分发权还给用户,提供技术与金融工具让用户能从中获得价值。技术把自律变为 code is law,这是我们的未来。

你如何看 Defi 的过去、现在和未来?

DeFi 起缘于大家对中心化交易所的不满。不受监管的中心化交易所经常随意做恶,合规的中心化交易所又满足不了金融创新的需求。DeFi 的崛起是这两个方面平衡的结果。一方面 DeFi 监管相对较弱,另一方面 DeFi 让用户有能力保护自己(比如,保护好自己的私钥,读懂代码)。从这个意义上来讲,我觉得 DeFi 是会长期存在的。

从技术实现上讲,DeFi 也验证了区块链技术是足以支持金融应用的。

但是,纯粹金融的 DeFi 是无源之水,无本之木,它不能自己闭环产生价值。所以,今天的许多 DeFi 项目,包括市场上几个最大的项目,纷纷走向了庞氏这条路,非常令人痛心与惋惜。

我认为未来可持续发展的 DeFi 应该是依附在有价值的信息应用之上的。然后通过各类应用创造价值而形成生态,正如传统金融银行吸存和借贷,而借入方使用借款产生的价值必须比银行支付的利息更高,才能让这个生态长期繁荣。 再举个例子来说,我们认为 GameFi 就是用 Game 来创造价值,用 DeFi 来交换与定价。所以,我们心中的 GameFi 是 play to earn 而不是今天许多的 earn to play 项目。前者用金融助力游戏,后者把游戏做成了金融。

作为 Web2 时代成功的风险投资人,你对 Web3 的本质是怎么看的?

我在前面提到了 web3 的核心是信息的确权,定价与交易。它的本质仍然是信息的分发(或称为 “交换”)。所以 web3 是以区块链的技术与加密货币的金融思维范式对信息分发进行了革命。

在 web2 的时代,已经出现了两种信息分发的范式:一种是 “人找信息”,其中最有代表性的是 Google 这种搜索引擎。另一种是 “信息找人”,其中最有代表性的是 Bytedance 这种推荐引擎。这两种范式的共同点是大平台研发,控制着 “算法机器人”,而这些服务于平台的机器人决定着用户获得什么样的信息。今天,在全世界,这些中心化的 web2 平台都给人类带来了巨大的收益——有效和精准地获取和传播信息(内容、商品、服务),但同时受到了一定程度的质疑:这些机器人到底在服务谁?平台的算法在左右人们的思维吗?

有资格被称为 web3 的创新必须解决上面的问题。其中当然包括了每个人对属于自己信息的掌握,以及对针对自己的信息分发算法的控制。但是仅仅有这些技术也还不够。我们还要有一个经济与金融系统,让大家有动力长期持久地去做这些事。

要实现高效率、公平、低成本的信息交换或数字资产的交易,在 Web3 里最重要的技术是什么?

这里的第一个核心技术是 Personal Cloud,或者说是个人控制的隐私信息仓库(存储),以及属于个人的智能机器人(计算)技术。这里面的技术挑战很多:怎么才能在保证用户个人控制的情况下实现信息交换?怎么让 “个人软件机器人” 变成 iphone 一样易用的产品?怎么把复杂的内容分发算法封装在资源有限的边缘云/个人设备上?这些工程问题,我们 SIG portfolio 里面的核心科技创业团队已经研究了多年,现在终于通过 ByteTrade 产生了第一批的应用,我相信大家很快可以看到。

一个更简单的比喻就是,这个分布式智能机器人如同把 Google 的搜索引擎和 ByteDance 的推荐引擎去中心化,给了每个用户,让他们智能化,个性化地服务个人用户而不是某个平台。

Web3 的第二个核心技术当然就是让信息能被定价与交易的区块链加密数字资产技术。

你刚刚谈了分布式智能机器人的技术,其核心在 Web2 时代已经构建,你能不能再深入谈谈区块链技术在 Web3 时代如何使用?

通过区块链,用户产生的隐私信息,与分发给用户的信息,都成了可以高频交易的数字资产。这就能让 web3 生态运行起来。同时,web3 信息应用产生的价值也是区块链 DeFi 摆脱庞氏魔咒的必要条件。

今天大家认为区块链生态的最大技术挑战是扩容。现有的 L1 公链连 DeFi 金融应用都难以支持,更不用说国民级的信息分发应用了。但是,如果我们认识到了区块链是 web3 的 “金融系统” 这个本质,那么我们也就不必无限制地去追求链上扩容。毕竟,web2 里面的网银并不需要支持 TikTok 的流量。

我认为 web3 的未来并不是所有的信息与处理逻辑都要上链(也就是所谓的 “胖协议瘦应用”),而是充分利用 web2 己经发展起来的巨大应用生态。绝大部分高频应用层的逻辑(比如视频播放,AI 推理,内容获取,推荐算法,交易匹配与价格计算等等)都在链下(但是线上)完成,只是它们产生的数字资产这个结果会上链交易。也就是说,web3 是 “胖协议与胖应用” 的结合。

所以,我认为区块链技术的关键是与链下系统(比如 Personal cloud 里面的智能算法机器人)的连接。这需要在 API、编程语言、无代码工具、虚拟机等方面的创新。

同时,我们也非常看好多链的生态。因为只有多链才是真正的去中心化。每个信息应用可以有一个为这个应用优化的 L1 或者 L2 链记录相关的数字资产,然后通过跨链桥实现互联互通。

未来的 Metaverse 和区块链,分布式机器人是如何关联的?

畅想一下在 metaverse 里面,你有一个智能机器人助手。她拿着你的区块链热钱包的私钥,帮你签名支付各个需要微支付的关口,给你推荐新的地方或者虚拟朋友,永不休息地帮你应酬聊天,甚至还帮你把个人数据实现资产化与交易,帮你挣钱。你就只要集中精力娱乐或者工作。这就是价值。

Metaverse 是在 Web3 这样一个分布式信息交互或数字资产交易的 infrastructure 上建立的类似 Web2 用户体验的一系列 dApp。虚拟及增强感官世界的应用都在这些 dApp 上跑。

信息就是数字化资产这句话一直在说,但要使各类应用场景能够实现,主要要靠什么?

第一靠技术创新与工程实践。也就是我上面讲的多链生态,加上链下的 p2p 智能算法机器人构成的 personal cloud。

第二靠发掘合适的应用场景。总的来说,低廉的交易成本 + 收益明确,是必要不充分条件。比如,在 metaverse 里,我们的每一个行为交互都产生了价值。如何能实现这些价值,首先我们要确保这些有价值的信息属于我们,不属于任何平台,然后通过去中心化的业务在 personal cloud 进行计算得出资产数量,最后通过高效及垮下来跨链的交易机器人来使得每个人获得资产收益。最典型的例子类似基于用户自身控制的内容消费数据而运行在用户 personal cloud 的去中心化的内容推荐引擎。

GameFi、SocialFi 已经打开了信息化应用场景,将信息数字资产化, 比如 StepN 就是 StepFi,是把运动信息数字资产化,而这些应用生态都还在初期建设过程中,还远未形成生态。

能否具体介绍一下 ByteTrade,BPC (ByteTrade Personal Cloud) 具体有哪些引擎和功能,已经对最近推出的产品的简单介绍?

BPC 就是我上面讲到的 web3 第一个核心技术。与区块链交互的个人信息存储与智能算法机器人。我们想要搭建这样一个去中心化的软件基础设施,让大家都在上面开发自己的应用。这其中包括了

去中心化的存储网络

下一代的智能合约执行引擎

公链与交易所的 API 平台

推荐引擎

智能算法机器人的构建封装工具与云原生执行平台

然后我们在技术基础设施之上又通过孵化建了一层金融的基础设施。这与 SIG 擅长的金融交易非常契合。这些金融基础设施包括:

钱包,尤其是智能机器人管理的自动化钱包。

跨链价值交换网络。比如,OBridge 是用个人算法机器人建立了一个去中心化的跨链桥与交易所。与今天的跨链桥相比,OBridge 的安全性,资金效率,与合规性都有了极大的提高。

交易工具。比如,CODA 构建了在加密货币市场交易期权合约的工具与算法。它是个人智能交易机器人的重要组件。

在此之上,ByteTrade 会孵化 web3 信息分发的应用。包括,

PeopleMint 是一个面对内容创作者的 SocialFi 项目。我们会在里面尝试基于智能机器人的内容解析,分发与相应的代币定价与激励机制。

Blocktube 是一个 web3 视频分发平台。每一个视频都是一个 NFT。用户播放视频需要支付创作者代币。用户下载时需要为带宽付费,也可以通过给别的下载者上传内容获得 token 奖励。开发者可以搭建包含不同内容的个人智能推荐算法机器人。

ByteChat 是一个去中心化的即时通信系统。每个智能机器人都可以成为一个聊天服务器,而机器人之间也可以通信,从而实现任意用户之间的通信。

请大家关注这些项目!

以你的年纪和资历,你也要 All IN CRYPTO 吗?

技术给人类社会带来了巨大的革命和福利。技术是由少数精英开发,但最终属于一代接一代的全人类的财富。如果技术只是掌握在少数人手中,无论是国家、家族、公司、平台……都是要谋求自身最大的利益。谋来的利益如果是正循环,会用来建立更好的生态和次序。但如果是负循环,会产生邪恶的结果。人性的弱点常常是用技术谋利的最好利用点。在 Web2 时代能够限制这类利用的要么是法规(监管)要么是自律,但在 Web3 时代技术真正有希望用来克服人性的弱点,其基础就是去中心化以及 CODE IS LAW。资本市场的去中心化和 DAO 化一定会发生,资本的品牌和宏大都不是 Web3 最重要的。做为一个业界老人,觉得自己的 ALL IN 价值很低,但希望能鼓励年轻人为创造一个更加开放、公平、美好、高效、平衡的世界而努力。最后我套用一句行话,要更多人从 HODL 变成 BUIDL。