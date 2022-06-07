今日凌晨，苹果一年一度的开发者大会如期而至。由于本次的一些新功能和硬件都已在此前被准确预料，加上一些新功能实在缺乏新意，许多网友大呼失望。不过作为全球科技盛会，除了不同产品线系统的迭代，WWDC 仍然宣告在 Apple Silicon 上继续发力，同时也保持着对运动健康、隐私保护等全球消费者共同关心的话题以更多更细节的思考。

iOS 16 全新锁屏和通知功能吸睛

iOS 16 新推出功能中，更加个性化的锁定屏幕是该次带来的最大改变，也更具实用性。新的多层次的效果，将照片的主体优美地呈现在锁定屏幕上时间的前方，营造出景深效果。用户还可以使用更加醒目的字体和色彩，更改日期和时间的显示样式。

受 Apple Watch 相关功能的启发，锁定屏幕上的小组件让用户能够轻松速览所需信息，如即将开始的日历日程、天气、电池电量、闹钟、时区以及活动圆环的进度等更多内容。其中，全新的锁定屏幕图库功能提供多种主题方案，实时活动是一项新增功能，让用户能在锁定屏幕上直接获知各类实时资讯和信息，例如体育赛事、锻炼数据、拼车、外卖订单等。

其中，新的锁屏界面也会和手机的专注模式联动，无论是用户手动还是手机自动进入特定专注模式，手机都可以按照用户预设将锁屏界面自动切换成预先绑定好的锁屏。

M2 版 MacBook Air 和全新 macOS 惊喜亮相

正如此前各路媒体预测的一样，新款 MacBook Air 拥有全新的外观设计。其采用金属一体化机身打造，厚度仅 11.3mm，体积比上一代减少了 20%，提供深空灰、银色、星光色和午夜色四款配色。机身还增加了 MagSafe 磁吸充电接口，支持 67W 快充。

M2 版 MacBook Air 配备 13.6 英寸视网膜屏幕，500 尼特亮度、支持 10 亿色。苹果延续了去年 MacBook Pro 的全新设计，为其配备了刘海并缩窄了屏幕边框。同时前置摄像头也升级到 1080P，能更好地满足视频会议需求。

得益于 M2 芯片的加持，新款 MacBook Air 的图片处理性能比 M1 版提升 20%，视频剪辑性能提升 38%。续航表现也获得一定增强，视频播放时间最长可达 18 小时。另外，苹果还推出了 M2 版的 MacBook Pro 笔记本，采用非刘海屏的旧款设计，电池续航时间可达 20 小时。

与此同时，苹果带来了 macOS Ventura，其最大的变化是重新设计的 “系统偏好设置”（将改名为 “系统设置”），这种新外观设计为 macOS 与 iOS、iPadOS 带来了更多的统一性。与 iPadOS 一样，macOS Ventura 为系统设置带来了侧边栏。它可以轻松地在不同的设置窗格中移动，因此用户可以快速配置他们的设备，而无需深入查看视图。

其次，台前调度也是具有实用性的一项新功能，该功能会自动整理打开的所有 App 和窗口，让用户在专注投入工作的同时能对所有状况一目了然。台前调度还可与调度中心、空间等其他 macOS 窗口工具协同工作，用户只需一次点按就能轻松返回桌面。与此同时，连续互通相机可以将 iPhone 用作为 Mac 的网络摄像头；FaceTime 通话迎来接力功能，用户可在 iPhone 或 iPad 上开始 FaceTime 通话，然后无缝转移到 Mac 上。

车机 CarPlay先行

新能源汽车进入加速发展时期，而苹果汽车的动向一直模糊不清。可以肯定的是，苹果在新能源汽车领域的野心依旧，不然也不会顺势推出全新的智能车载交互系统平台。

据了解，用户使用新一代 CarPlay 可向车辆内的多块显示屏发送内容，包含多媒体中控屏、数字仪表盘、娱乐显示屏等。通过全新 CarPlay，用户能够直接完成控制电台、调整车内环境等操作，用户无需退出当前 CarPlay 界面，便可操作收音机、空调等车内设备。

不仅如此，CarPlay 车载还可获取车辆数据，无缝显示行驶速度、燃油余量、车内温度及更多的仪表信息，真正实现了 iPhone 与车辆之间的更高契合度。用户可个性化定制自己的驾驶体验，可以根据自己的喜好或习惯选择不同的仪表盘显示界面。

另外，苹果宣布了全新 CarPlay 适配的汽车品牌名录，包括陆虎、奔驰、奥迪、法拉利、林肯、福特、捷豹、尼桑、本田等全球知名品牌。是否能够在车机市场获得更高的市场份额，苹果仍需直面特斯拉和中国相关厂商的竞争。

运动健康备受关注

近年来，随着健康意识的增强，利用电子设备进行运动和身体指标监测成为风尚。在大会上，苹果宣布健身 app 将会登陆 iPhone，让没有 Apple Watch 的用户也能跟踪和达成健身目标。iPhone 用户可在健身 app 中设置每天的活动目标，然后通过消耗的动态卡路里帮助自己逐步合上活动进度圆环。iPhone 的动作传感器能够跟踪第三方 app 记录的步数、距离、爬楼和锻炼数据，将其转换为大致的动态卡路里数字，为用户更新每日活动目标的进度。用户还可与朋友分享自己的活动进度 “圆环”，从而提高运动的积极性。

健康 app 中新增 “用药” 栏，可让用户便捷地建立和管理药物清单，创建用药时间安排和用药提醒，跟踪药物、维生素及其他营养剂的使用情况。除此之外，用户还可直接通过健康 app 与亲友分享自己的健康数据，并可轻松导入自己在合作医疗机构的可用数据，生成 PDF 格式的健康记录。

watchOS 9 的重点还是放在健康追踪上。新版本可以做到垂直振幅、步长以及触地时间的识别，帮助用户矫正正确的动作，避免损伤膝盖、消耗更多体力；其还可以通过房颤历史来追踪佩戴者的房颤时长，也可以管理数个可能影响用户房颤时长的生活因素，这是继心率监测后一项非常有意义的智能手表功能。

隐私保护更进一步

隐私保护向来是苹果一直在坚持的方向。2020 年，苹果宣布了 app 隐私标签，其中详细说明了应用程序从用户那里收集了哪些信息，该应用是否跟踪用户，以及哪些数据与用户相关联。

如今，苹果继续扩展安全和隐私功能。iOS 16 新增隐私工具安全检查功能，用于帮助个人安全可能遭受家人或伴侣暴力威胁的用户，让他们能够快速撤销向他人开放的所有权限。其中包括紧急重置，用户只需简单操作便可登出自己在所有其他设备上的 iCloud 账户，重置隐私权限，限制他人向自己使用的设备发送信息。这项功能也能帮助用户了解和管理自己曾向哪些人员和 App 开放了权限。

新的安全检查功能可帮助受害者切断与施虐者潜在危险联系，允许他们远程禁用辅助设备上的消息传递、关闭位置跟踪等，体现了苹果一直以来的人文关怀。